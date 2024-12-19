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神州經脈 | 美擬祭新電信設備禁令，人幣國際支付份額重上第四

19/12/2024

　　隔夜美聯儲局政策基調鷹派，美債收益率及美指強勢大漲，施壓人民幣走勢，滬深三大指數今日（19日）漲跌不一，滬綜指震盪走軟，全日收跌0.36%，報3370.03點，深成指收升0.61%，創業板指同升0.52%。兩市成交連續三日遞減後，今日終見回升，全日交易1.44萬億元（人民幣．下同），較上日增加836億元或6%。

 

神州經脈 | 美擬祭新電信設備禁令，人幣國際支付份額重上第四

（資料圖片）

 

　　國有大行在境內市場適度提供美元流動性助穩匯價，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2992，較上個交易日4時30分收盤價跌136點子，七連跌，創2023年11月3日以來逾一年新低，全日在7.2949至7.2999之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1911，較上個交易日跌31點子，創12月4日以來逾兩周新低。

 

今日新聞精選

 

1. 有美媒報道指，美國政府正考慮以構成國家安全風險為由，對中國路由器製造商「TP-Link聯洲國際」實施禁令。中國外交部發言人林劍對此表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法。中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。據《華爾街日報》報道，美國商務部、國防部和司法部已對TP-Link展開單獨調查，目標是最快明年禁止其在美國銷售路由器。若消息屬實，這將是自2019年特朗普政府下令移除華為設備後，最大規模的迫使中國電信設備撤出美國市場行動。

 

2. 據《路透》引述熟悉內情的消息人士透露，蘋果正在與騰訊和字節跳動洽談，將他們的人工智能(AI)模型整合到在中國銷售的iPhone中，相關討論還處於非常早期的階段。由於來自華為等國產品牌的競爭日益激烈，蘋果在中國智能手機市場的份額不斷下降。在中國銷售的最新款iPhone缺乏AI功能，而ChatGPT尚未在中國開放使用，加上中國的監管要求規定，生成式AI服務在公開發布前必須獲得政府批准，這迫使蘋果在中國市場為其AI功能尋找本地合作夥伴。

 

3. 商務部發言人何咏前今日在例行記者會上表示，商務部將培育壯大新型消費，加快出台推進首發經濟的政策文件，發展冰雪經濟、銀髮經濟，促進數字消費、綠色消費、健康消費。商務部將落實好促進服務消費高質量發展的政策文件，不斷豐富服務消費供給，創新多元化消費場景，並將改善消費條件，深化國際消費中心城市培育建設，推進一刻鐘便民生活圈建設，深入實施縣域商業性三年行動，推進「千集萬店」改造提升。

 

4. 據《財聯社》引述消息報道，多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。有券商研究所已在內部發文，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引客戶、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。

 

5. 環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)數據顯示，11月人民幣國際支付份額重上3%水平至3.89%，較10月的2.93%回升0.96個百分點，失落兩個月後再次超越日圓重回全球第四大最活躍貨幣位置。美元仍是全球最主要貨幣，其11月的國際支付份額增0.64個百分點至47.68%，為8月以來新高；第二位的歐元份額則下降0.61個百分點，佔比22.29%；英鎊11月的份額亦略降，從10月的7.31%降至7.27%。第五位日圓的佔比則下降了0.47個百分點，為3.44%。

 

6. 華為與奇瑞今日正式發布智界R7增程版，共推出Pro和Max兩款配置車型。其中，智界R7增程版Pro搭載華為ADS基礎版智能駕駛，售價24.98萬元；智界R7增程版Max搭載華為ADS 3.0高階智能駕駛，售價28.98萬元。兩款車型相比此前上市的純電版，均優惠1萬元。智界R7增程版計劃於2025年1月5日開始交付，華為余承東表示，這次「賣一輛車虧損一兩萬元、甚至兩三萬元。

 

7. 內地電池龍頭寧德時代二次上市頻傳，最新《彭博》引述消息指其正在考慮香港上市，籌集至少50億美元，有可能最早在明年上半年進行IPO，不過來港作第二上市仍需獲得中證監的批准。報道指，融資規模若為50億美元，或將成為自2021年初快手募集62億美元以來最大的一次香港股票發行交易。

 

8. 據內媒《澎湃新聞》報道，融創集團向中國國際經濟貿易仲裁委員會對大連萬達集團股份有限公司提起仲裁，事涉早先融創與大連萬達商業管理集團股份有限公司簽訂的戰略投資協議，融創要求萬達集團和萬達商管支付相應的股份回購款，涉及95億元。報道引述知情人士透露，目前該仲裁申請已被受理。

 

撰文：經濟通中國組

 

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