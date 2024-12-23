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神州經脈 | 遊戲防沉迷現漏洞，美擬制裁違規向華為供芯企業

23/12/2024

　　滬綜指今早（23日）輕微低開後上衝，最高見3384點，惟午後升幅逐漸收窄，最後全日倒跌0.5%，指數震幅逾1%，連跌三個交易日，收報3351.26點；深成指收跌1.03%，創業板指軟0.98%。兩市全天成交1.53萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微升157億元或1%。盤面上，銀行股全日走強撐市，板塊升超2%。中、農、工、建四大行盤中均創歷史新高。

 

神州經脈 | 遊戲防沉迷現漏洞，美擬制裁違規向華為供芯企業

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2988，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，全日在7.2900至7.2996之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1870，較上個交易日升31點子，兩連升，為12月12日以來逾一周新高。

 

今日新聞精選

 

1. 美國對中國科技制裁持續升級，外電消息，美國拜登政府計劃把中企算能科技列入黑名單，因其違規將台積電芯片提供給華為使用。報道指算能科技向台積電訂購的一款芯片，與此前在華為昇騰910B中發現的芯片一樣。華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技交付產品。

 

2. 據外媒報道，來自瑞典、德國、芬蘭及丹麥的調查人員已於19日登上「伊鵬3號」，調查懷疑故意切斷波羅的海兩條海底光纜事件。不過，瑞典當局稱，中國允許來自瑞典、德國、芬蘭及丹麥的代表以觀察員身分登船，但拒絕瑞典一名檢察官登船，檢察官未能在瑞典刑事調查的框架內檢查該船並查問船員。對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應稱，中方已經邀請歐洲四國共同參與完成了聯合事實性調查，並向他們提供了資料和信息。「伊鵬3號」為配合調查已經停航較長時間，為了保障船員身心健康決定復航。

 

3. 央視《焦點訪談》欄目昨晚曝光網絡遊戲防沉迷系統存在漏洞，未成年人仍能通過租號等方式不限時玩遊戲。央視記者在一個租號網站發現，租用1小時只需4元，未成年人輕易就可獲得遊戲帳號和密碼進入遊戲，整個過程都不需要核實驗證玩家是否未成年人。一些商家甚至向未成年人賣遊戲帳號，明言「幫買家將遊戲帳號實名認證為成人帳號，且完成部分平台要求的首次登錄人臉識別」。此外，還有遊戲代練公司安排未成年人接單，讓未成年人借此繞開防沉迷系統，既過癮還能賺錢。

 

4. 據《21世紀經濟報道》引述業內消息報道，近期人行針對債券市場違法違規行為重拳出擊，目前第一批處罰名單已經基本確定，預計很快向社會公布。報道指，第一批處罰名單至少有3家機構上榜，包括一家中西部的農商行、一家貨幣經紀公司、一家東部沿海的期貨公司，單家罰款金額都在1000萬元以上，被處罰的原因主要是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規避監管、內控缺失等。

 

5. 上海南京路商圈今年再次用千萬促銷優惠券撬動迎新消費，發放總計2100萬元促銷優惠券。12月25日開始，消費者可分三次團購南京路促銷優惠券，最多可以500元團購1000元。此外，上海住宿、餐飲、電影、體育消費券持續在發放中。上海發放消費券的背後，是持續下跌的消費數據。上海市統計局最新數據顯示，上海11月實現社會消費品零售總額同比下降13.5%；1-11月社會消費品零售總額同比下降3.1%。

 

6. 工信部公布，今年首11個月內地電訊業務收入為1.59萬億元，按年增長2.6%。移動電話通話時長合計1.95萬億分鐘，按年減4.9%，移動短訊業務量1.8萬億條，漲5.2%。截至今年11月底，內地移動電話用戶數量達17.9億，按年增2.7%，較去年底淨增4682萬，期內5G用戶數突破10億戶，至10.02億，按年漲27.3%，較去年底淨增1.8億。佔移動電話用戶比重55.98%，較去年底提高9.4個百分點。

 

7. 深圳市住房和建設局官網發布關於印發《深圳市安居型商品房產權管理有關事項處理辦法》的通知，明確指出符合相關條件的購房人簽訂安居型商品房買賣合同滿10年後，可按照有關政策規定補繳價款，申請取得完全產權。《處理辦法》共12條規定，明確了要取得安居型商品房的完全產權所需的辦理條件、辦理流程，以及涉及繼承、結婚、離婚等情況需要變更權利人的相關內容。該政策將於2025年1月2日起正式實施。

 

8. 廣州市統計局公布，1-11月，全市規模以上工業增加值同比下降3.1%。支柱產業中，汽車製造業增加值同比下降19%；受以舊換新政策推動，家用電力器具製造業增加值增長13.7%。1-11月，全市社會消費品零售總額突破萬億，達10222.32億元，同比增長0.3%。1-11月，全市完成商品進出口總值超萬億元，為10074.9億元，同比增長2.4%，增速比1-10月提升1個百分點，其中出口同比增6.8%，增速連續7個月提升，進口同比跌4.1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 22:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2024 16:40
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