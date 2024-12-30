趙薇稱離婚多年，前夫黃有龍近年不斷被追債

內地影視演員趙薇周六（28日）罕見在微博發文披露婚姻狀況，稱多年前已與丈夫黃有龍離婚，婚姻關係在法律上早已解除。「任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。」

趙薇和黃有龍於2008年結婚，育有一女。趙薇所述關於黃有龍的新聞報道，是出走海外多時的黃有龍近日再被追討巨額債款的消息。

12月23日，智擇創投有限公司向香港高等法院遞交起訴書，指控黃有龍逾期未還向其出借的欠款及利息7.53億元，智擇創投要求黃有龍還清欠款，並要求他支付起訴書遞交以後按3.72億元本金和年化利率20%計算產生的利息，此外還需承擔相關法庭開支。但案件暫時沒有排期聆訊。

香港交易所資料顯示，智擇創投是佳擇國際的全資子公司，而佳擇國際則是陷入嚴重貪腐和經營困局的國有資產管理公司中國華融的全資子公司。

有知情人士指，趙薇夫婦與2017年1月底歸案的「明天系」實控人肖建華有密切的資金往來，包括2014年12月趙薇夫婦買入阿里影業(01060)的31億元資金，他們曾借此成為上市公司僅次於阿里巴巴的第二大股東，但已多次減持套現。

黃有龍近年不斷被追債。2021年6月，一家名為「萬匯有限公司」的香港註冊企業狀告黃有龍拖欠兩筆貸款和利息。根據財新取得的法庭文件，有關欠款合計約2.98億元。兩筆貸款分別為一年期1億元和三個月期5000萬元，年化利率均高達24%。

此外，2023年黃有龍租住位於荃灣汀九油柑頭豪宅「皇璧」，也被業主起訴欠繳租金近280萬元。

撰文：經濟通中國組

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