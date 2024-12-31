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回顧展望－人幣走貶 | 內外夾擊，強力維穩，中間價年貶1.5%

31/12/2024

回顧展望－人幣走貶 | 內外夾擊，強力維穩，中間價年貶1.5%

 

　　面對美元強勢、中國經濟數據偏弱、A股市場情緒低迷，以及即將埋身的「特朗普關稅」等內外因素，2024年的人民幣匯率在內外夾擊的跌跌碰碰、人民銀行強力維穩之下，全年計，中間價貶值1.47%，連續第三年走貶，但貶幅較2023年的1.67%收窄0.2個百分點。2024年最後一個交易日，在岸人民幣(CNY)開市升42點子，報7.2950。

 

　　人民幣兌美元匯率今年走勢大概可以分成三個階段。上半年，在岸人民幣月度匯價持續貶值，幅度介乎0.03%-1.22%。下半年的第三季步入升值，7月，在岸人民幣全月升值0.55%，8月更升近2%，9月升幅也有1%，但進入第四季再轉貶，10月貶1.4%，11月貶幅多達1.6%，12月下半月更有3日收盤價跌至7.2992的全年最低位。

 

　　上半年，由於美國經濟數據超出市場和官方預期，美指、美債強勢，但中國樓市仍在深度調整，經濟下行壓力未減，資金湧入長期國債市場避險擠低收益率，中美長債利差顯著擴大。美元、英鎊等高收益貨幣受到追捧，套息交易下，人民幣兌美元在岸匯價從年初的7.1一路走低至5月底的7.24。6月，季節性的中資港股分紅購匯令人民幣壓力進一步加大，在岸匯價進一步下行至7.26水平。

 

中間價與市場預測偏離幅度曾創6年最大

 

　　為維持貨幣穩定，監管層毫不放鬆中間價限制在岸匯價上下限的功能，中間價與路透預測偏離幅度日漸擴大，在4月11日達到逾1650點，創2018年有路透預測記錄以來最大；6月11日又達到近1600點，為年內次大。全年大部份時間，這種偏離都有數百甚至過千點。中間價與在岸價稍為一致的時間也偏少。

 

　　7月，三中全會沒有短期刺激經濟政策，但人行出乎意料降息。7天期逆回購利率、貸款市場報價利率(LPR)、常備借貸便利利率(SLF)同日先後下調10個基點。數日後，中期借貸便利(MLF)跟進「降息」，幅度20個基點，大超預期，而且這次降息是隨著罕見的月內第二次MLF操作而進行。此外，六大國有銀行也下調存款利率5-20個基點。

 

特朗普效應、日圓飆升助人幣在第三季回升

 

　　不只內部穩增長政策加碼，外部形勢也有利人民幣走勢。7月，正在競逐美國總統的特朗普遇槍擊受傷、拜登退選放棄連任，加上此前首場候選人辯論上的表現，特朗普勝算大幅提高。而特朗普經濟政策主要特點為寬貨幣、弱美元，「特朗普效應」助力人民幣回升。

 

　　7月底，日本央行意外加息，日圓狂飆，拉動同為亞洲低息融資貨幣的人民幣大漲。在岸人民幣從7月底的接近7.28迅速攀升，在8月初重回7.1水平。

 

　　9月，美聯儲降息靴子終於在18日落地；26日，中共中央政治局會議強調要加大財政貨幣政策逆周期調節力度；要降低存款準備金率，實施有力度的降息。人行旋即在27日宣布降準0.5個百分點，同日還再將7天期逆回購利率下調20個基點。A股市場振奮，匯市也雀躍。當月月底，人民幣匯率升至7.0，兩個月升值幅度近4%，期間囤匯企業加快收匯結匯，對人民幣升值也有一定助推作用。

 

特朗普關稅擾動市場，人民幣急瀉

 

　　不過，人民幣匯價在「十一國慶」假期結束後即連跌多日，而A股市場在國慶假期後暴跌也對匯市造成拖累。雖然人行隨即推出兩項新工具(互換便利、股票回購增持再貸款)刺激A股市場狂飆，人民幣匯率亦止跌回升，但作用短暫。美國大選白熱化，特朗普當選後可能推出高關稅政策的擔憂擾動市場，人民幣明顯承壓下行。國有大行在掉期市場籌集美元並投放至在岸市場，以助穩匯價。

 

　　11月6日，特朗普毫無懸念勝出大選，離岸、在岸人民幣皆急瀉，在岸價當日收跌逾550點，為年內最大跌幅，報7.1649。人民幣跌勢難擋，數日後跌穿7.2關口，並越跌越深，在聖誕節前夕一度去到7.29，距7.3關口僅差幾點。中間價審度時勢，在11月7日大幅下調666點至7.1659，把在岸價波動下限放寬至7.3下方，並日漸向7.2靠攏，12日起至全年完結都維持在7.18、7.19水平，12月3日更來到年內最低點7.1996。期間，特朗普在社交平台明確表示，將在明年1月20日上任首日對所有中國進口產品加徵10%關稅。

 

傳中國擬明年讓人民幣貶值，應對關稅風險

 

　　12月9日，中共中央政治局會議明確，明年貨幣政策轉向「適度寬鬆」，實施了長達14年的「穩健」貨幣政策轉向。隨後有外電引述消息指，為應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅，中國正考慮在2025年讓人民幣匯率貶值，而考慮過的最低點位為7.5水平。人行主管媒體《金融時報》期後發文稱，目前美元下行的可能性正在增大，中國經濟發展穩中向好，從內外部條件看，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎，年末隨著企業結匯增多大概率將企穩走升。展望未來，市場化作用下人民幣滙率大概率仍會呈現雙向波動態勢。

 

撰文 : 經濟通通訊社記者林小莉

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