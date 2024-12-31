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回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

 

　　2024年A股以年漲13%收官，展望2025年，機構普遍憧憬在更加積極有為的宏觀政策基調下，超常規逆周期政策加速落地，將為滬深股市帶來上升動能，A股走勢預判整體樂觀，惟能否成為牛市仍待努力。

 

高盛：明年A股下行空間有限

 

　　外資大行高盛已連續多月唱好A股及港股市場，認為A股在明年面臨的下行空間甚為有限，因內地的刺激政策為股市進一步拋售提供緩衝，同時市場亦已經反映美國加徵關稅的風險。高盛預計，2025年MSCI中國指數的盈利將增長7%，2026年將增長10%，同時看好積極提升股東回報的企業，預測2025年中國上市公司股息及回購總額可能超過3萬億元人民幣。

 

　　在瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊看來，國內政策利好與個人投資者淨流入對沖外部壓力，A股市場的估值有望在2025年上行。他羅列了A股五大催化劑，包括盈利增長復甦，無風險利率下降；更明確的財政支持；強勁的個人投資者淨流入；耐心資本入市；全球投資者回歸。

 

　　興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，明年中國股市性價比更優，總體震盪向上，牛市格局會進一步深化。低利率環境下，社會財富缺乏有效的投資管道，中國股市賺錢效應與社會財富再配置將形成良性循環。新質生產力、推動內需，以及提升股東回報助核心資產獲重估機會是明年基本面的三大亮點。此外，他預計A股指數表現可能優於港股，港股相對更適合價值投資。

 

　　中國銀河研報顯示，2025年逆周期政策加速落地，經濟基本面趨於改善，有望帶動A股盈利增速好轉，預測明年全部A股歸母淨利潤同比增速為2.9%，預測全部A股(非金融)歸母淨利潤同比增速為4.3%。光大證券則預計明年A股盈利增速將修復至10%以上。

 

大摩：地緣政治、貨幣貶值風險料構成壓力

 

　　不過，亦有較為謹慎的觀點。摩根士丹利認為，考慮通脹環境和外部政策因素，2025年中國股市或在震盪中前行，主要風險包括企業盈利持續面臨下行壓力、市場普遍盈利預期可能下調以及中美緊張關係加劇。地緣政治緊張局勢和貨幣貶值風險仍對市場構成壓力。

 

　　國泰君安表示，歲末年初A股有望走出一輪跨年行情，但在地緣衝突風險升溫的情形下，明年春季股指料將面臨階段性的逆風與回擺。隨著市場對經濟與政策預期的企穩上修，2025年下半年股指有望再度走強。民生證券認為，當前A股自由流通市值佔居民持有通貨和存款比重處於歷史低位，主題投資熱度高漲但不穩定。

 

撰文：經濟通通訊社記者丘敏華

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