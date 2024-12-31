神州經脈 | PMI遜預期，滬指全年止跌回升，人幣年度貶幅擴

A股迎來今年最後一個交易日，三大股指今早（31日）齊低開，官方12月製造業PMI數據出爐，比上月下降0.2個百分點至50.1，略遜預期。滬深股市尾盤急插，滬綜指全日跌1.63%，收報3351.76點，保住三千三；全年計仍漲12.67%，在連跌兩年後終止跌回升。

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深成指全日收跌2.4%，創業板指更挫2.93%。全年計，深成指收升9.34%，創業板指亦漲13.23%，兩者均為連跌兩年後首次收升。滬深300指數按年漲幅14.68%，為四年來首度錄升。兩市全日成交額近1.35萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加697億元或5.5%。

2024年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2988，較上個交易日4時30分收盤價小升4點子。全月計，12月人民幣即期匯率貶值0.9%，連續三個月貶值；全年計則貶2.83%，連續第三年貶值，且貶幅較2023年的1.98%擴大0.85個百分點。而人民幣中間價，在當局的全力維穩下，全年貶值1.47%，雖為連續第三年走貶，但貶幅較去年的1.67%收窄0.2個百分點，與即期匯率全年貶幅擴大不同。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平在全國政協新年茶話會上表示，2024年順利完成全年經濟社會發展主要目標任務；經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展，預計全年國內生產總值增長5%左右，糧食產量首次突破1.4萬億斤。明年是「十四五」規劃收官之年，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。

2. 中證監表示，今日開始開展第二次證券、基金、保險公司互換便利操作，互換期限1年，可視乎情況展期。互換費率由參與機構招投標確定，即日起接受機構申報。今次增選20家參與機構，即備選機構增至40家，包括5家頭部保險機構。今年10月中證監與人行開展首次互換便利操作，規模500億元，有20家證券及基金公司參與投標。首批操作已全部落地，實際投放超過90%，預計第二期操作量將不少於500億元。

3. 國家統計局今日公布，12月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，遜於市場預估中值50.3，但仍連續第三個月站在榮枯線上；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均為52.2%，分別比11月上升2.2和1.4個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，三大指數均位於擴張區間，企業生產經營活動加快，中國經濟景氣水平延續回升向好態勢。

4. 據《彭博》引述知情人士稱，在試圖提振士氣並刺激消費之際，中國多年來首次給全國一系列公務員大幅加薪，許多公職人員的基本月薪至少提高了500元，而且是回溯到7月開始加薪。中國上次公開上調公務員工資是2015年，當時4000萬公職人員月薪平均上調了300元。知情人士透露，這次意外加薪覆蓋了教師、警察和政府官員。官方尚未就本月加薪事宜發表公開聲明，因此很難確定該行動的範圍以及資金來源。

5. 特斯拉宣布，特斯拉上海儲能超級工廠項目12月27日順利通過竣工驗收，從5月開工到竣工僅耗時7個月。工廠已開始試生產，預計明年初正式量產。此外，今日有消息稱，特斯拉Cybertruck賽博越野旅行車將於2025年1月1日在中國上市，但《第一財經》引述特斯拉中國回應稱「假消息」。不過，特斯拉中國官網已經將Cybertruck放入了車輛列表，並標明有三款車型的配置，而售價則未有公布，僅顯示「更多信息將於2025年提供。

6. 北京市十六屆人大常委會第十四次會議表決通過《北京市自動駕駛汽車條例》，自明年4月起施行。根據條例，北京市支持自動駕駛汽車用於個人乘用車、城市公共汽電車、出租車、城市運行保障等出行服務，自動駕駛車輛經過道路測試、示範應用、安全評估等程序後，可申請開展道路應用試點。

7. 小鵬汽車創始人兼CEO何小鵬今日發布內部信表示，2025-2027年，汽車行業將進入淘汰賽階段，2025年的市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。公司計劃在2025年推出多款全新車型，並擴大招聘規模，招聘員工將超6000人。另外，吉利控股集團董事長李書福今日在2025年新年致辭中表示，吉利必須旗幟鮮明地反對內捲式惡性競爭，不簡單地打價格戰，而是要長期堅持打技術戰、品質戰、品牌戰、服務戰，以及企業的道德戰。

8. 人民銀行公示首批債市違規處罰，上海東亞期貨、天津信唐貨幣經紀、湖南漵浦農村商業銀行家因違反銀行間債券市場管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務，共計被罰約達6880.98萬元，同時人行沒收違法所得近900萬元。有接近人行人士表示，經調查，涉案機構均存在內控機制、公司治理缺失或失效問題，並存在出借債券帳戶等方式開展利益輸送、為他人規避監管和內控規定等違反銀行間債券市場規定的若干行為。

撰文：經濟通中國組

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