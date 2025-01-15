  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | 美續在晶片汽車圍堵中國，Tiktok擬停美國業務

15/01/2025

　　滬綜指昨日大漲2.5%之後今天（15日）震盪調整，滬指收報3227.12點、跌0.43%，深成指也跌1.03%，創業板指更領跌1.82%。滬深兩市全天成交額1.19萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1619億元或約12%。

 

神州經脈 | 美續在晶片汽車圍堵中國，Tiktok擬停美國業務

（資料圖片）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場還在觀望下周特朗普上任的情況，預計特朗普上任後，中國有機會推出新的經濟刺激政策。短期滬綜指在3400點附近可能有較大阻力。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3319，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，止兩連升，創1月10日以來近一周新低，全日在7.3302至7.3320之間波動，日內低位繼續緊貼交易區間下限。今日人民幣兌一美元中間價報7.1883，較上個交易日跌5點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾1350點。

 

　　分析認為，市場持匯意願不減的情況下，人民幣很難有好表現，短期料繼續窄幅整理，等待美元走弱，中期則需中國經濟加速復甦，信心回暖才能進一步擺脫強美元的壓制。

 

今日新聞精選

 

1. 美國拜登政府14日表示已最終確定禁止中國智能汽車軟件和硬件進入美國市場的新規，禁令同樣適用於俄羅斯生產的汽車軟硬件。這實際上禁止這兩個國家的所有個人智能汽車進入美國市場。中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美方此舉毫無事實根據，有關做法干擾企業的經濟商業合作，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義和經濟脅迫，中方對此堅決反對。

 

2. 據《彭博》報道，美國計劃出台更多規定來阻止台積電等廠商製造的先進晶片流入中國。新規最早可能在周三公布，將尋求鼓勵台積電、三星電子和英特爾等晶片生產商更嚴格地審查客戶、加強盡職調查。對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

 

3. 商務部市場運行和消費促進司司長李剛今日在國新辦記者會表示，今年「以舊換新」將重點做好五個方面的工作，包括加力擴圍實施消費品以舊換新，穩住消費的基本盤。本周將陸續印發2025年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，以及手機等數碼產品的購新補貼實施細則。

 

4. 美國國土安全部周二表示，因涉嫌侵犯維吾爾族人權，美國已禁止從37家中國公司進口產品，被針對的目標分別是紡織、礦業及太陽能公司。當中包括全球最大紡織品製造商之一華孚時尚及其25家子公司，另有紫金礦業集團及其在新疆的子公司。另外，中國商務部宣布，將參與對台灣地區軍售的7間美國企業列入不可靠實體清單，包括Inter-Coastal Electronics、IronMountain Solutions等，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，禁止相關企業高級管理人員入境，以及不批准並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

 

5. 美國針對字節跳動旗下短視頻應用TikTok「不賣就禁」的禁令很大可能在周日(19日)生效，有美媒指，TikTok計劃在「不賣就禁」生效當天直接關閉面向美國用戶的服務，屆時所有美國用戶都會切身感受到禁令的影響。本來禁令只禁止在蘋果或谷歌的應用商店新下載TikTok，生效後現有用戶仍可繼續使用TikTok一段時間。另外，近兩日據報有70萬「TikTok難民」湧入中國知名社交電商平台小紅書（REDnote），小紅書急聘英文內容審核員，專門負責「平台英文內容審核」。

 

6. 據《21世紀經濟報道》引述知情人士報道，英偉達創始人兼CEO黃仁勳今日已身處深圳，在英偉達深圳分公司參加年會活動。據《彭博》此前報道，黃仁勳本周將赴中國訪問多個主要城市，離開深圳後還計劃訪問上海和北京，未知會否與內地官員會面，然後本周稍後飛往台北。

 

7. 上海市長龔正今日在上海人大開幕式上表示，預計2024年全市生產總值增長5%左右，城市經濟規模進入5萬億元以上的新階段，地方一般公共預算收入增長0.7%，居民消費價格與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右；建議今年上海市生產總值增長目標為5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，失業率5%以內，城鎮新增就業60萬人以上。此外，在2025年上海政府工作的具體任務中，大力提振消費排在首位，其次是促投資、穩外貿。

 

8. 廣東省長王偉中今日在廣東省人大上作政府工作報告，預計去年廣東GDP邁上14萬億元新台階、連續36年居全國首位；進出口總額突破9萬億元、增長9.8%，總量連續39年居全國首位；地方一般公共預算收入1.35萬億元，連續34年居全國首位。今年，廣東主要預期目標是：GDP增長5%左右；社會消費品零售總額增長5%左右，進出口總額穩量提質。王偉中並提到，廣東政府存量隱性債務全部清零，又指今年要持續優化消費品以舊換新政策，包括支持廣州、深圳建設市內免稅店，推進離境退稅「即買即退」試點。

 

撰文：經濟通中國組

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,800.38

最大成交額股票

深000063

中興通訊

39.960

最大成交額股票

滬688256

寒武紀

594.000

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,135.69
    -85.86 (-0.199%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,944.87
    -5.04 (-0.085%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,471.73
    -39.50 (-0.202%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.134
變動率︰+1.639%
較港股︰+0.39%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌24.336
變動率︰-1.269%
較港股︰-0.26%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌69.698
變動率︰-1.540%
較港股︰-0.72%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌39.249
變動率︰-1.946%
較港股︰-1.01%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升22.630
變動率︰+5.748%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.775
變動率︰+2.316%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.005
變動率︰+1.040%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌99.760
變動率︰-4.003%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升217.740
變動率︰+5.290%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升755.140
變動率︰+3.971%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌189.700
變動率︰-3.954%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌520.660
變動率︰-4.188%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/01/2025 10:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/01/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/01/2025 10:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02190 歸創通橋－Ｂ
  • 11.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.600
  • 00653 卓悅控股
  • 0.230
  • 08611 MINDTELL TECH
  • 0.305
  • 02202 萬科企業
  • 4.860
股份推介
  • 01818 招金礦業
  • 12.120
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.700
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.230
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.120
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 23.250
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 77.350
  • 00700 騰訊控股
  • 382.400
  • 00981 中芯國際
  • 36.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.450
  • 00941 中國移動
  • 75.350
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.090
  • 目標︰$1.18
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 24.500
  • 目標︰$33.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 06908 宏光半導體
  • 0.670
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 53.600
即時重點新聞

16/01/2025 19:34  《再戰明天》中國公布第四季GDP等數據，歐元區公布CPI

16/01/2025 19:32  《日入而息》小紅書大股東傳洽售部分持股，花旗大削恒指年底目標

16/01/2025 16:46  《盤後部署》港股反彈惟廿天線阻力大，優必選達成新合作價殘可入

16/01/2025 16:12  恒指收升236點報19522，中芯終結五連升，網易刷三個月高

16/01/2025 16:52  《本港經濟》首11月商品出口貨量按年升5.1%

16/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒９８億元，買騰訊沽華虹

16/01/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】高盛升電訊股目標，中銀升藥明生物目標近六成

16/01/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７８７９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

機場城市項目SKYTOPIA料涉千億元，建遊艇碼頭等設施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 手機補貼下周起實施，特朗普傳擬救Tiktok新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生管理層粉墨登場出演微短劇，推廣未來銀行2.0和普及金融新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

緬甸詐騙園區 ｜21及23歲港女酒吧被邀請到泰國「免費旅遊」後失聯！家屬交贖金後放人！警拘32歲女子涉誘騙
人氣文章

夢想本應翱翔．周駱美琪（Cindy）

JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽︰聚焦人工智能應用，發掘創新潛力
人氣文章

小薯茶水間

亞洲金融論壇 ｜旅發局邀請百名嘉賓暢遊香港：文武廟求籤和貼金箔、坐傳統中式帆船欣賞夜景、乘纜車上山頂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

開箱Clé de Peau Beauté御采琺瑯珍藏系列！聯乘國際琺瑯藝術大師，人氣La Crème、高效緊緻精華、煥活眼霜換上限定新裝
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

關於出軌：心軟前先想清楚對方是否值得被原諒！毫無悔意的人，只會蠶食你的尊嚴
人氣文章

Fashion

Hermès 2025春夏手袋配飾搶先看！皮革流蘇Kelly Sellier Mini、注目馬毛手袋！Hermès Cut腕錶極致奢華
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌 ｜ 39歲肝癌網紅抗癌兩年離世：妻子發訃告，丈夫選擇遺體捐獻助人
人氣文章
酒店床蝨 ｜ 女子倫敦酒店驚現床蝨，一夜之間全身50多處紅疹：癢得要死
人氣文章
海參功效媲美人參：補腎益精溫補，長期病患適合食用，中醫推介2款滋補食譜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 23:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/01/2025
機場城市項目SKYTOPIA料涉千億元，建遊艇碼頭等設施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處