神州經脈 | 美續在晶片汽車圍堵中國，Tiktok擬停美國業務

滬綜指昨日大漲2.5%之後今天（15日）震盪調整，滬指收報3227.12點、跌0.43%，深成指也跌1.03%，創業板指更領跌1.82%。滬深兩市全天成交額1.19萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1619億元或約12%。

（資料圖片）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場還在觀望下周特朗普上任的情況，預計特朗普上任後，中國有機會推出新的經濟刺激政策。短期滬綜指在3400點附近可能有較大阻力。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3319，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，止兩連升，創1月10日以來近一周新低，全日在7.3302至7.3320之間波動，日內低位繼續緊貼交易區間下限。今日人民幣兌一美元中間價報7.1883，較上個交易日跌5點子，止兩連升，和市場預測偏離擴至逾1350點。

分析認為，市場持匯意願不減的情況下，人民幣很難有好表現，短期料繼續窄幅整理，等待美元走弱，中期則需中國經濟加速復甦，信心回暖才能進一步擺脫強美元的壓制。

今日新聞精選

1. 美國拜登政府14日表示已最終確定禁止中國智能汽車軟件和硬件進入美國市場的新規，禁令同樣適用於俄羅斯生產的汽車軟硬件。這實際上禁止這兩個國家的所有個人智能汽車進入美國市場。中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美方此舉毫無事實根據，有關做法干擾企業的經濟商業合作，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義和經濟脅迫，中方對此堅決反對。

2. 據《彭博》報道，美國計劃出台更多規定來阻止台積電等廠商製造的先進晶片流入中國。新規最早可能在周三公布，將尋求鼓勵台積電、三星電子和英特爾等晶片生產商更嚴格地審查客戶、加強盡職調查。對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

3. 商務部市場運行和消費促進司司長李剛今日在國新辦記者會表示，今年「以舊換新」將重點做好五個方面的工作，包括加力擴圍實施消費品以舊換新，穩住消費的基本盤。本周將陸續印發2025年加力支持汽車、家電、家裝和電動自行車以舊換新，以及手機等數碼產品的購新補貼實施細則。

4. 美國國土安全部周二表示，因涉嫌侵犯維吾爾族人權，美國已禁止從37家中國公司進口產品，被針對的目標分別是紡織、礦業及太陽能公司。當中包括全球最大紡織品製造商之一華孚時尚及其25家子公司，另有紫金礦業集團及其在新疆的子公司。另外，中國商務部宣布，將參與對台灣地區軍售的7間美國企業列入不可靠實體清單，包括Inter-Coastal Electronics、IronMountain Solutions等，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，禁止相關企業高級管理人員入境，以及不批准並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

5. 美國針對字節跳動旗下短視頻應用TikTok「不賣就禁」的禁令很大可能在周日(19日)生效，有美媒指，TikTok計劃在「不賣就禁」生效當天直接關閉面向美國用戶的服務，屆時所有美國用戶都會切身感受到禁令的影響。本來禁令只禁止在蘋果或谷歌的應用商店新下載TikTok，生效後現有用戶仍可繼續使用TikTok一段時間。另外，近兩日據報有70萬「TikTok難民」湧入中國知名社交電商平台小紅書（REDnote），小紅書急聘英文內容審核員，專門負責「平台英文內容審核」。

6. 據《21世紀經濟報道》引述知情人士報道，英偉達創始人兼CEO黃仁勳今日已身處深圳，在英偉達深圳分公司參加年會活動。據《彭博》此前報道，黃仁勳本周將赴中國訪問多個主要城市，離開深圳後還計劃訪問上海和北京，未知會否與內地官員會面，然後本周稍後飛往台北。

7. 上海市長龔正今日在上海人大開幕式上表示，預計2024年全市生產總值增長5%左右，城市經濟規模進入5萬億元以上的新階段，地方一般公共預算收入增長0.7%，居民消費價格與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右；建議今年上海市生產總值增長目標為5%左右，地方一般公共預算收入增長2%，失業率5%以內，城鎮新增就業60萬人以上。此外，在2025年上海政府工作的具體任務中，大力提振消費排在首位，其次是促投資、穩外貿。

8. 廣東省長王偉中今日在廣東省人大上作政府工作報告，預計去年廣東GDP邁上14萬億元新台階、連續36年居全國首位；進出口總額突破9萬億元、增長9.8%，總量連續39年居全國首位；地方一般公共預算收入1.35萬億元，連續34年居全國首位。今年，廣東主要預期目標是：GDP增長5%左右；社會消費品零售總額增長5%左右，進出口總額穩量提質。王偉中並提到，廣東政府存量隱性債務全部清零，又指今年要持續優化消費品以舊換新政策，包括支持廣州、深圳建設市內免稅店，推進離境退稅「即買即退」試點。

撰文：經濟通中國組

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好