  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

傳被公安機關帶走，萬科總裁祝九勝更新朋友圈闢謠

17/01/2025

傳被公安機關帶走，萬科總裁祝九勝更新朋友圈闢謠

 

　　昨日(16日)有內地媒體報道，萬科企業(02202)執行董事、總裁、CEO祝九勝被公安機關帶走。不過，祝九勝今日凌晨更新朋友圈，又與媒體電話簡短交流闢謠。

 

　　1月16日，有消息指萬科總裁祝九勝被警方帶走，但其被帶走的原因不詳。內媒記者稱多次撥打祝九勝手機，發短信詢問，均無回覆；與萬科董事會秘書朱旭多次電話聯繫，後者也不接聽。法新社也試圖與萬科聯繫，希望就相關事態發表評論未果。內媒報道說，深圳相關機構已經全面介入萬科，萬科公司或將面臨接管改組。

 

　　不過，1月17日淩晨接近1點，祝九勝更新朋友圈，轉發萬科旗下長租公寓品牌泊寓的相關信息並附言「節前出差、春節團聚節後返工、短暫過渡選商旅短租，連住更實惠」，疑似闢謠被帶走傳聞。祝九勝更新朋友圈後，內媒記者成功撥通祝九勝電話，與其進行了簡短交流。

 

萬科去年銷售額同比大降35%

 

　　萬科官網資料顯示，1993年至2012年，祝九勝在中國建設銀行股份有限公司深圳市分行工作；2012年加入萬科，2012年至2015年任公司高級副總裁，2016年至2018年1月任萬科合營企業深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司董事長兼總經理。現任集團執行董事、總裁、首席執行官、長租公寓事業部首席合夥人。

 

　　值得留意的是，萬科在1月初公告披露，2024年全年集團累計實現合同銷售面積1810.7萬平方米，合同銷售金額2460.2億元人民幣。與2023年相比，萬科合同銷售面積同比大降26.57%，合同銷售金額大降34.59%。

 

撰文：經濟通中國組

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02509

荃信生物－Ｂ

6.710

異動股

08297

海納星空科技

0.110

異動股

00700

騰訊控股

379.800

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02509 荃信生物－Ｂ
  • 6.710
  • 08297 海納星空科技
  • 0.110
  • 00700 騰訊控股
  • 379.800
  • 02202 萬科企業
  • 4.710
  • 08622 華康生物醫學
  • 0.335
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.710
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.400
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.700
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.300
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 77.600
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.500
  • 00981 中芯國際
  • 39.450
報章貼士
  • 02367 巨子生物
  • 52.950
  • 目標︰$57.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 513.000
  • 目標︰$598.00
  • 00267 中信股份
  • 8.530
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.950
即時重點新聞

17/01/2025 17:10  【香港要聞】港府提升對緬甸(東南部地區)外遊警示級別至紅色

17/01/2025 17:00  《盤後部署》恒指靠穩成交縮觀望特朗普，補貼細則將公布低吸比電

17/01/2025 16:21  恒指靠穩全日升61點報19584，京東搶灘送禮功能升近5%

17/01/2025 12:59  《強積金》積金評級：去年淨流入481億，中港股票走資105億

17/01/2025 17:20  【企業盈警】重慶鋼鐵料全年淨虧損擴大至約32.53億元人幣

17/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒２５億元，買中芯沽中移動

17/01/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】滙證降潤電至持有，腰斬萬科目標兼降至減持

17/01/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

春節臨近濠賭股股價反受壓，大行各有心水可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

京東飆半成，加入「送禮」大戰推單對單及群送禮功能新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

寬資金利內銀
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門「好好喝茶」逃離喧鬧的隱世茶屋 品茶。聊天。放空
人氣文章

足球俱樂部．主教練

球迷盲撐，曼聯無運行；槍手傷鋒，攻維拉乏力
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

走進伊勢！探索日本「海女」古老而神秘的生活方式，危險而非凡的人生
人氣文章

ChatENT．月巴氏

世界多了幾個迷雲黨人
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

關於出軌：心軟前先想清楚對方是否值得被原諒！毫無悔意的人，只會蠶食你的尊嚴
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卸妝液比拼 ｜ 消費者委員會評測40款卸妝液：11款滿分產品，$68平價媲美$330高價卸妝液，含2款致敏防腐劑
人氣文章
鼻塞原因解析：經常鼻塞是否鼻咽癌先兆？愛挖鼻會致顱內感染？中醫教你針灸與按穴位通鼻法
人氣文章
抗老化 │ 美國研究揭示：每日少吃這種食物可逆轉細胞年齡，減緩衰老！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事17/01/2025
神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處