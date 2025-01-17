傳被公安機關帶走，萬科總裁祝九勝更新朋友圈闢謠

昨日(16日)有內地媒體報道，萬科企業(02202)執行董事、總裁、CEO祝九勝被公安機關帶走。不過，祝九勝今日凌晨更新朋友圈，又與媒體電話簡短交流闢謠。

1月16日，有消息指萬科總裁祝九勝被警方帶走，但其被帶走的原因不詳。內媒記者稱多次撥打祝九勝手機，發短信詢問，均無回覆；與萬科董事會秘書朱旭多次電話聯繫，後者也不接聽。法新社也試圖與萬科聯繫，希望就相關事態發表評論未果。內媒報道說，深圳相關機構已經全面介入萬科，萬科公司或將面臨接管改組。

不過，1月17日淩晨接近1點，祝九勝更新朋友圈，轉發萬科旗下長租公寓品牌泊寓的相關信息並附言「節前出差、春節團聚節後返工、短暫過渡選商旅短租，連住更實惠」，疑似闢謠被帶走傳聞。祝九勝更新朋友圈後，內媒記者成功撥通祝九勝電話，與其進行了簡短交流。

萬科去年銷售額同比大降35%

萬科官網資料顯示，1993年至2012年，祝九勝在中國建設銀行股份有限公司深圳市分行工作；2012年加入萬科，2012年至2015年任公司高級副總裁，2016年至2018年1月任萬科合營企業深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司董事長兼總經理。現任集團執行董事、總裁、首席執行官、長租公寓事業部首席合夥人。

值得留意的是，萬科在1月初公告披露，2024年全年集團累計實現合同銷售面積1810.7萬平方米，合同銷售金額2460.2億元人民幣。與2023年相比，萬科合同銷售面積同比大降26.57%，合同銷售金額大降34.59%。

撰文：經濟通中國組

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇