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京城近觀｜機器人馬拉松，4月北京開跑 

23/01/2025

 

　　CES（美國消費電子展）上，英偉達創始人、CEO黃仁勳帶著14台機器人驚艷亮相這一幕剛過去不久。黃仁勳前幾天低調現身公司在北京的「答謝迎春會」。有分析師預測英偉達或將成為一家機器人公司，而不僅僅是半導體公司。2025，真的會成為人形機器人量產元年嗎？

 

　　今年，北京將舉辦一場與別不同的馬拉松。這場馬拉松賽的參賽選手不是人，而是人型機器人。甚麼？人形機器人會跑步好像還是去年的事，這麼快就可以和運動員在同一賽道上跑馬拉松，挑戰人類速度？

 

京城近觀｜機器人馬拉松，4月北京開跑 

去年的北京亦莊馬拉松上，機器人「天工」出現，跟參賽者互動。（北京亦莊微博圖片

 

20餘家人形機器人企業參賽，設速度獎耐力獎等多個獎項

 

　　北京今年的政府工作報告提出，積極布局建設未來產業，重點培育人形機器人等20個未來產業。報告明確指出，今年北京市將舉辦世界人形機器人「一會一賽」。這個「一賽」就是2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人馬拉松，也就是全球首個人形機器人馬拉松，將於今年4月在北京亦莊開跑。機器人真的能跑完21.0975公里的半程馬拉松嗎？這個畫面想想都極具科技感。今年的賽事將由1萬2千名參加半馬的選手和20餘家全國人形機器人企業代表隊參賽。

 

　　根據要求，參賽機器人需具備人形外觀和可實現雙足行走或奔跑等動作的機械結構，不包括輪式結構；其全尺寸組身高在0.5米到2米之間，髖關節到足底最大伸展距離不小於0.45米，可以採取手動遙控（包含半自動）或完全自主方式控制，比賽過程中可更換電池。2024年11月，北京亦莊發布人形機器人參賽召集令，報名時間於今年2月底截止。

 

京城近觀｜機器人馬拉松，4月北京開跑 

去年的北京亦莊馬拉松上，「天工」正衝刺終點。（北京亦莊微博圖片）

 

　　為激發人形機器人企業參賽熱情，此次賽事全程參加半馬比賽的企業，將根據綜合評分評選出冠亞季軍及完賽獎。此外，參賽機器人在不更換電池的情況下奔跑距離最長者獲最佳耐力獎；在短中長三個測速區中速度最快的參賽機器人分別獲最快速度獎；比賽期間通過公眾號投票獲得最高票數的機器人獲最佳人氣獎。

 

去年機器人「天工」已參與，杭州馬拉松出現「機器兔」

 

　　人形機器人參與到馬拉松賽事已不是第一次，2024年11月，北京亦莊半程馬拉松上，北京人形機器人創新中心發布的純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人--「天工」已有參與，「天工」除了在起點和終點為選手「加油打氣」，也以每小時10公里的速度和參賽者一起衝線。為賽事增添科技感和趣味性。

 

　　除了北京，去年11月舉行的杭州馬拉松同樣也出現了機器人，但並非人形機器人，而是四足的「機器兔」，這隻「機器兔」還是一隻官方「兔子」(配速員)，還是隻「關門兔」。它帶著毛絨絨的兔耳朵，身上綁著紅色氣球，上面有著代表速度的數字，就跟一般的運動員「官兔」一樣。有網友笑問：「這小傢伙的配速是不是精確到秒？」也有網友說：「不要質疑程序，這可是最勻速且守時的關門兔。」

 

京城近觀｜機器人馬拉松，4月北京開跑 

機器兔在杭馬上擔任關門配速員。（網絡圖片）

 

京城近觀｜機器人馬拉松，4月北京開跑 

去年杭州馬拉松上，宇樹科技的人形機器人在終點揮手打氣。（網絡圖片）

 

亦莊已擁有機器人生態企業140多家

 

　　亦莊作為北京重要的機器人產業集聚地，目前已擁有機器人生態企業140多家，產值規模近百億，約佔全市50%，形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。整機方面，匯聚了以小米機器人、優必選為龍頭的一批人形機器人企業；零部件方面，擁有高精度減速器、伺服系統等關鍵零部件產品；產業空間方面，高水平建設北京市機器人產業園(亦莊)，掛牌北京唯一的類人機器人未來產業育新基地，提供超25萬平米產業空間；目標規模100億元的北京機器人產業發展投資基金已落地北京亦莊，重點支持機器人本體、產業鏈零部件、產業鏈創新應用發展。

 

京城近觀｜機器人馬拉松，4月北京開跑 

去年「天工」在北京亦莊馬拉松上努力奔跑。（北京亦莊微博圖片）

 

　　據2024世界人工智能大會上發布的《人形機器人產業研究報告》預測，至2024年，中國人形機器人市場規模將達到約27.6億元。到2029年，該市場規模有望擴大至750億元，佔據全球市場的32.7%。此外，報告還進一步展望，到2035年，中國人形機器人市場規模有望達到3000億元。

 

　　在21.0975公里的賽道上，用腳步丈量北京亦莊科技、生態與人文之美，跑過開鑿於隋代的涼水河，跨過亦莊「地標」文博大橋，在花開的季節，奔跑在網紅打卡地泡桐大道，與人形機器人「擊掌」和互相加油，感受科技+運動的潮流新風尚，可說是一件讓人期待的美事。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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