DeepSeek推出即上蘋果中國區榜首，能力直追OpenAI

中國AI公司DeepSeek釋出開源大型語言模型DeepSeek V3以及DeepSeek-R1模型正式版，蘋果App Store中國區免費榜27日顯示為下載率第一名，分析指出其性能直迫OpenAI的o1，甚至超越Meta的Llama，但成本卻十分之低，有傳該AI開發成本僅花費了550萬美元。

DeepSeek為杭州對沖基金兼AI公司幻方量化旗下公司，並開發同名的AI模組，據美國媒體引述業內人士指出，DeepSeek的R1模型，與幾個目前公開AI模型並沒有太大差距，他預計DeepSeek大約擁有5萬個H100晶片，反映出美國的中國芯片出口禁令沒有太大作用。

業內人士指，該模組品質、價格低，引起開發者社群中的轟動，R1模型的查詢成本僅為每百萬個token0.14美元，而OpenAI的成本為7.50美元，使其成本降低了98%。

有傳Meta陷入恐慌，讓Llama 4相形見絀

有Meta員工在職場匿名平台teamblind發帖，指出因為DeepSeek的模型推出後，公司現在已經陷入恐慌模式，除了DeepSeek的優秀表現，更是因為極低的成本和團隊組成。目前Meta的工程師們正努力地分析DeepSeek，並試圖複製其中的一切可能技術。

Meta AI首席科學家楊立昆（YannLeCun）發文指出，中國人是依靠開源而取得成功，並強調DeepSeek的成功並非意味著中國在AI領域超越美國。

撰文：經濟通市場組

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