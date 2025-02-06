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內房 | 網傳深圳國資設工作組進駐萬科，高層集體換人

06/02/2025

內房 | 網傳深圳國資設工作組進駐萬科，高層集體換人

 

　　昨日為內地春節假期後第一個工作日，萬科(02202)(深:000002)再傳出人事大地震。網傳一份萬科高管人員變動通告顯示，總部及地區公司的高管團隊全面更替，戰投部、財務部、法務部總經理，以及萬科最大的兩個區域－－北京區域和華東區域的總經理全部換人，新高管均具國資背景，意味著深圳國資系統內數十人的工作組已經全面進駐萬科。

 

　　網傳公告顯示，深圳資產管理副總經理趙正陽任萬科戰投部總經理，深鐵集團專家肖靜華任財務部總經理，深鐵集團專職監事商德良任法務部總經理，深鐵置業副總經理任北京區域總經理，天健興業房地產總經理陳武任華東區域總經理，有分析指，被更換高管的均為萬科最具實權的部門。

 

　　工作組進駐萬科早有先兆，此前萬科1月27日公告顯示，郁亮申請辭去公司董事會主席職務，擔任執行副總裁職務。祝九勝則因身體原因申請辭去公司董事、總裁、首席執行官、授權代表等職務，且辭職後不再擔任公司任何職務。深鐵集團黨委書記、董事長辛傑則接任萬科董事會主席一職。同時，多位具有深鐵集團獲深圳國資背景的高管將出任萬科執行副總裁及董秘，目前萬科總裁一職或仍處空缺狀態。

 

傳郁亮被安排協助辛傑開展工作

 

　　另外內地自媒體《路數》披露一份疑似為萬科的紅頭文件，文件明確了一批共12名新舊高管的最新工作安排，其中新任主席辛傑將主持集團全面工作，新任執行副總裁李鋒、華翠和李剛有各自負責的範圍，至於前主席、現執行副總裁郁亮將協助董事會主席開展工作，負責戰略和房地產宏觀研究。

 

　　另外，房地產融資協調機制工作專班有關負責人發布答記者問稿，回應萬科項目的商品住房交付情況，專班回應，目前萬科房地產項目建設正在平穩有序推進中，「白名單」制度將提供有力的融資支持，充分保障項目建設交付。

 

撰文：經濟通市場組

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