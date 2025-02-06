神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹

滬深股市今天（6日）放量反彈，滬綜指低開高走、收升1.27%，報3270.66點，深成指漲2.26%，創業板指漲2.8%。兩市全天成交額近1.54萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增2458億元或兩成，為去年12月16日以來最多。

（AP圖片）

匯市復市首日，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2724，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，為1月23人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2899，較上個交易日4時30分收盤價大跌175點子，創1月20以來逾兩周新低，全日在7.2700至7.2912之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1691，較上個交易日小升2點子，續創2024年11月8日以來近三個月新高，與市場預測偏離844點，上個交易日報7.1693。

今日新聞精選

1. 第九屆亞洲冬季運動會（亞冬會）開幕式明晚在哈爾濱舉行，國家主席習近平將出席，文萊蘇丹哈桑納爾、泰國總理佩通坦、南韓國會議長禹元植等外國領導人也將在座。習近平今日上午在北京人民大會堂會見佩通坦時表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，中泰雙方要繼續加強執法安全和司法合作，又指今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，中泰雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實；中方願同泰方深化數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。

2. 美國郵政早前宣布由周二（4日）起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，但不足一日就生變，最新宣布恢復接收來自中國內地及香港郵政的所有國際入境包裹及郵件，周三（5日）生效。中國商務部對美國郵政「朝令夕改」表示，無論一國的貿易政策如何調整，跨境電商本身所具有的優勢和特點並沒有消失，仍然具有很強競爭力。另外，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，TikTok母公司字節跳動正等待北京表態，在出售TikTok的談判上進展緩慢；中方似乎會採取強硬態度，可能寧願讓TikTok關閉，也不批准出售，又指中方正等待與美國政府達成一個涉科技及貿易政策的「大協議」。

3. DeepSeek概念股今日仍然火爆，同時多家公司在互動平台澄清與其合作、投資等情況。其中，華金資本、每日互動被傳是DeepSeek股權關聯方而受追捧，但華金資本表示，公司及子公司管理的基金均未持有DeepSeek母公司幻方量化及DeepSeek股權；每日互動則稱，其與DeepSeek的關聯，僅為深度求索關聯公司--浙江九章資產管理有限公司（曾用名：杭州幻方科技有限公司）的一位重要股東曾是每日互動創始核心骨幹成員。

4. DeepSeek會過度採集用戶數據的質疑持續發酵，南韓外交、國防等政府部門已因此而屏蔽對DeepSeek平台的訪問，此前也有外媒指，意大利、澳洲、印度、美國、日本等國家禁止或限制使用DeepSeek，一些企業亦屏蔽了這個平台。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，已注意到有關情況，強調中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。

5. 比亞迪宣布，將於下周一（10日）19時30分在深圳總部召開智能化戰略發布會。比亞迪提出，希望通過比亞迪「天神之眼」系統，讓每一個人都能暢享高階智駕。此外，今年1月，比亞迪新能源汽車產量約32.79萬輛，同比增長59.48%；銷量約30.05萬輛，同比增長49.16%。

6. 內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）票房錄57.82億元，超越《長津湖》創下的57.75億元紀錄，刷新中國影史最高票房紀錄。泡泡瑪特聯乘推出的「《哪吒2》天生羈絆系列」手辦公仔盲盒亦受熱捧，網上售罄，實體店也難以買到，網上出現二手放售，據報整套全新未拆盲盒現貨價倍增至逾1100元，隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格更較原價高逾9倍。

7.內地新一輪成品油價格調整「擱淺」。國家發改委表示，國際市場油價波動運行，按現行國內成品油價格機制測算，2月6日的前10個工作日平均價格與1月16日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元。根據相關規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。內地成品油價格調整周期為每10個工作日一次。今年第一輪油價調整在1月2日24時開啟，目前為第三輪；前兩輪成品油價均有上調。

8. 據內媒報道，隨著國際金價繼續攀升，周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生、謝瑞麟等黃金珠寶品牌今日的境內足金首飾價格普遍突破每克869元，當中較高的已達每克872元，再創新高，較昨日上漲每克6-9元不等。

撰文：經濟通中國組

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