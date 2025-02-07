神州經脈 | 外儲升黃金增，滬指周升1.6%，巴拿馬退一帶一路

滬深股市今日（7日）衝高回落，滬綜指盤中曾升1.6%，收市漲幅收窄至1.01%，報3303.67點，險守三千三關；創業板指一度漲近4%，收升2.53%，深成指則升1.75%。成交放量，兩市全天交易額達1.96萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增4249億元或27.6%，為去年12月13日錄2.07萬億元以來最多。

巴拿馬已向中方遞交退出「一帶一路」的文件。（AP圖片）

回顧全周，中美貿易紛爭及DeepSeek成投資市場當仁不讓熱話。美國總統特朗普落實對華加稅諾言，中國亦快速推出一系列反制措施。不過正如滙豐分析，美國對中國商品徵收額外10%關稅完全在市場預期之內，因此中國市場對這些措施顯得不那麼敏感。滬指5日紅盤小跌後，接連兩個交易日均收漲，全周升1.63%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤高開後回吐漲幅，收報7.2889，較上個交易日4時30分收盤價升10點子，全日在7.2800至7.2940之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1699，較上個交易日跌8點子，創1月24日以來新低，和市場預測偏離擴至近1100點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平和夫人彭麗媛今日中午在黑龍江哈爾濱市舉行宴會，歡迎來華出席今晚哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會開幕式的國際貴賓，包括文萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和夫人扎帕羅娃、巴基斯坦總統扎爾達里、泰國總理佩通坦、韓國國會議長禹元植和夫人申敬惠，以及國際奧委會主席巴赫、亞奧理事會第一副主席霍震霆等。習近平在宴會致辭時表示，「冰天雪地也是金山銀山」，冰雪文化和冰雪經濟正在成為哈爾濱高質量發展的新動能和對外開放的新紐帶。

2. 中國外交部宣布，國務院副總理張國清將於2月9日至12日應邀赴法國出席人工智能（AI）行動峰會。外交部發言人林劍表示，中方期待通過出席此次峰會，同各方加強溝通交流，凝聚合作共識。外媒認為，DeepSeek將可能成為峰會焦點。該峰會的「科學日」於當地時間6日在巴黎綜合理工學院(IP Paris)開幕，該院院長、數學和人工智能專家羅拉Laura Chaubard認為，Deepseek的成功是一個積極信號，當前人工智能領域最緊迫的任務之一是擺脫規模龐大、成本高昂、能耗巨大的模式，因為該模式未必適合推動經濟和工業轉型。

3. DeepSeek昨發聲明指服務器資源緊張，已暫停API服務充值。有業內分析指出，DeepSeek亟需擴充算力基礎設施，以滿足更多用戶的訪問需求。此外，DeepSeek仿冒網站湧現，據報當中有60%的IP地址源於美國，其餘主要分布在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國。DeepSeek微信公眾號發聲明強調，目前除DeepSeek官方用戶交流微信群外，並未在國內其他平台設立任何群組，一切聲稱與DeepSeek官方群組有關的收費行為均屬假冒。

4. 美國財政部長貝森特周四（6日）接受《彭博》採訪時表示，中國是世界歷史上最失衡的經濟體，中國「現處於嚴重衰退中，正在經歷通貨緊縮，並試圖通過出口來擺脫困境。我們不能允許這樣，我們要公平交易」。貝森特並指，關稅可能導致價格出現一次性調整，但考慮到中國的過剩產能，「不管關稅水平如何，他們（中國）最終都會消化相當多一部分」。另外，中國機電商會發布嚴正聲明，強烈反對美國單方面加徵進口關稅，批評美方此舉直接增加企業成本，擾亂供應鏈穩定，損害的不僅是中國的出口企業，美國進口商與消費者也深受其害。

5. 巴拿馬總統穆利諾表示，已正式向中方遞交巴拿馬退出一帶一路計劃的文件，90天後生效。巴拿馬將成為愛沙尼亞（2022年）、意大利與菲律賓（2023年）之後，第四個退出「一帶一路」的國家。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方對美國通過施壓脅迫的手段抹黑破壞共建一帶一路合作的行徑表示堅決反對，對巴拿馬表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾。希望巴拿馬從雙邊關係的大局和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，作出正確決定。

6. 人民銀行公布，中國1月末外匯儲備32090.36億美元，較上月增加66.79億美元，增幅為0.21%。中國1月末黃金儲備7345萬盎司，較上月增加16萬盎司，為連續第三個月增持黃金。國家外匯管理局表示，2025年1月，受主要經濟體宏觀經濟數據、主要央行貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

7. 海關總署黨委書記孫梅君7日在全國海關工作會議上表示，2024年中國外貿首次突破43萬億大關，同比增長5%，連續第8年保持貨物貿易第一大國地位。當前，外貿發展面臨的最大挑戰是外部環境的衝擊。2025年，要把促進高質量發展、高水平開放作為重中之重，及時出台精準性強、含金量高的支持措施，幫助企業穩訂單、拓市場。

8. 據央視CGTN報道，61名緬甸妙瓦底電騙園區受害者昨日被解救，緬甸方面已經在泰緬邊境將這些人員移交給泰國當局。報道指，此次被解救的人員中，包括39名中國人、13名印度人、1名哈薩克人、5名印尼人、1名埃塞俄比亞人、1名巴基斯坦人和1名馬來西亞人。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票