  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 阿里確認與蘋果合作，百度文心一言將免費，滬指跌

13/02/2025

　　DeepSeek、AI概念連日走強，今天（13日）迎來調整，早前走出七連漲停的美格智能接近跌停。滬深股市走勢反覆，滬指最終收跌0.42%，報3332.48點，深成指跌0.77%，創業板軟0.71%。兩市全天成交1.82萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1426億元或8.5%。

 

神州經脈 | 阿里確認與蘋果合作，百度文心一言將免費，滬指跌

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2927，較上個交易日4時30分收盤價升162點子，創2月7日以來近一周新高，全日在7.2838至7.3086之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1719，較上個交易日跌9點子，創1月20日以來近一個月新低，和市場預測偏離近1300點。

 

今日新聞精選

 

1. 阿里巴巴主席蔡崇信今日確認阿里與蘋果合作的傳聞。蔡崇信在一個峰會上表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果的要求一直非常高，他們與中國的多家公司進行了交談，最終他們選擇與阿里做生意。

 

2. 百度今早宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將自4月1日零時起全面免費。同時，文心一言即日起上線深度搜索功能，該功能也將自4月1日起免費開放使用。另外，騰訊AI助手「騰訊元寶」App今日發布新版本，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話界面即可免費使用DeepSeek-R1「滿血版」模型。手機方面，榮耀YOYO智能體商店繼8日上線DeepSeek-R1嘗鮮版後，今日上線DeepSeek-R1聯網版，較嘗鮮版新增「聯網搜索」功能。vivo手機操作系統OriginOS今日宣布，vivo將深度融合滿血版DeepSeek。

 

3. 最高人民法院近日對字節跳動旗下抖音、剪映等8款軟件侵犯美攝SDK軟件著作權案作出終審判決，維持一審的侵權認定，並將賠償總額由2670.4萬元大幅提高至8266.8萬元。抖音副總裁李亮在微博發文指，事發件起因是一名美攝前工程師入職字節後重用其於舊公司所寫的部分代碼，司法鑑定相關重覆代碼佔比很少；字節曾多次與美攝溝通，願提供有誠意的賠償，但美攝卻提出遠超相關代碼實際價值的逾20億元。

 

4. 據網絡平台數據，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）累計票房破97.89億元，超《黑豹》票房成績，進入全球票房榜前18名；截至2月13日14時43分，《哪吒2》觀影人次破2億，成為中國影史首部觀影人次破2億電影。

 

5. 華為鴻蒙智行今日宣布將於2月20日舉行尊界技術發布會。尊界S800是華為與江淮汽車採用鴻蒙智行模式合作推出的全新汽車品牌首款車型。該車型於2024年年底亮相，預計於2025年春季正式上市，預售價格在100萬元至150萬元之間。

 

6. 國家發改委日前下達2025年度以工代賑中央預算內投資50億元，支持地方實施1008個以工代賑項目，計劃吸納12.3萬農村脫貧人口和其他低收入群體參與工程項目建設，發放勞務報酬超過17.1億元。本批投資計劃聚焦困難地區重點群體，資金主要投向832個脫貧縣等欠發達地區，並向國家鄉村振興重點幫扶縣、革命老區、易地搬遷後續扶持任務較重以及受自然災害影響較大的地區傾斜。

 

7. 在央視春晚中穿上大紅背心棉衲跳舞轉手絹的宇樹科技Unitree H1通用人形機器人，昨日正式上架京東平台，售價65萬元，預計60天可交貨；同時開售的還有宇樹科技Unitree G1人形機器人新品，售價僅9.9萬元，預計45天可交貨。有內媒昨日晚間發現，宇樹科技該兩款人形機器人已經下架，狀態均為「無貨」。《21世紀經濟報道》引述宇樹官方旗艦店客服稱，「下架沒有甚麼(特別)原因，係正常下架」，客服還透露，「H1只上架了一台」。

 

8. 台中新光三越12樓美食街今日近中午發生氣體爆炸，造成最少4死26傷；死傷者包括來自澳門的一家四代七口，他們因路經新光三越去旁邊大遠百而被爆炸一刻砸落的重物擊中，其中一祖父母死亡、2歲孫女危殆、曾祖母手部骨折。據消防初步了解，氣爆或因12樓美食街正在進行的裝潢拆除施工造成。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,905.14

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,513.08
    +144.52 (+0.326%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,090.76
    +38.79 (+0.641%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,857.68
    +207.73 (+1.057%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升54.593
變動率︰+4.627%
較港股︰+0.17%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.195
變動率︰-0.949%
較港股︰-0.59%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌44.897
變動率︰-2.946%
較港股︰-0.01%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌325.963
變動率︰-3.759%
較港股︰+0.05%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升19.552
變動率︰+4.388%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升29.815
變動率︰+4.285%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升96.860
變動率︰+3.771%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌104.680
變動率︰-4.086%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升24.240
變動率︰+7.829%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升119.470
變動率︰+6.775%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升292.660
變動率︰+6.461%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.195
變動率︰+5.730%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2025 11:28 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2025 11:28 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00012 恒基地產
  • 21.200
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
  • 89988 阿里巴巴－ＷＲ
  • 108.900
  • 00868 信義玻璃
  • 7.110
  • 01347 華虹半導體
  • 26.300
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 44.900
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.300
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 84.600
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.700
  • 01860 匯量科技
  • 9.230
  • 00700 騰訊控股
  • 442.000
  • 00388 香港交易所
  • 325.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
報章貼士
  • 00697 首程控股
  • 1.180
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 2.090
  • 目標︰$2.60
  • 00710 京東方精電
  • 7.260
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2025 17:12  《盤後部署》恒指現獲利潮或升勢見頂，蘋果消息多買比電再等等

13/02/2025 14:57  【ＡＩ】蔡崇信確認阿里與蘋果合作，將為中國用戶提供AI功能

13/02/2025 13:42  【滙控預測】滙控去年稅前利潤料升4%，增派息兼回購30億美元

13/02/2025 16:43  華虹半導體上季轉蝕2520萬美元，料首季收入最多5.5億美元

13/02/2025 12:25  彭博亞洲20大富裕家族，香港5大家族上榜，新地郭氏排名最高

13/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒２４億元，買阿里沽盈富基金

13/02/2025 09:00  【大行炒Ｄ乜】眾行點評中芯業績，舜宇發盈喜麥格理升目標逾六成

13/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８９４，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 蔡崇信確認阿里與蘋果合作，撰文談DeepSeek崛起帶來兩大啟示新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 擒妖築網功成 David Webb為誰辛苦為誰甜新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

香港樓市 | 新地西沙住宅項目命名為「SIERRA SEA」，爭取首季推出新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱從大S徐熙媛面相見一生情深緣淺︰如湮似霧眼神、精緻尖削下巴情路披荊斬棘
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美國1月份CPI、PPI前瞻｜AI主題點樣選股？｜拆解超微電腦最新業績
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股縮量下跌
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

和外星人做同事過生活，感受日常的快樂
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽《塞尚和雷諾阿的世界》：印象中見真我意識風采
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

告別新光戲院在即：《莎士對比亞》、《粵劇特朗普》、《金玉觀世音》，記念也記載粵劇以外的多元文化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本醫療 │ 遊日旅客生病求醫懶人包：網站、求醫流程、診所醫院位置及保險指南
人氣文章
春季潮濕警報：防止霉菌滋生，避免慢性發炎反應症候群，5招教你對抗霉菌
人氣文章
抽濕機比拼 │ 8款消委會推薦高評分抽濕機名單，其中一款連登仔力推「有效減輕敏感」！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 00:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2025
AI | 蔡崇信確認阿里與蘋果合作，撰文談DeepSeek崛起帶來兩大啟示
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處