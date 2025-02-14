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神州經脈 | 蘋果AI將入華，Tiktok重新上架，滬指升兩周

14/02/2025

　　滬深股市今日（14日）反彈，滬綜指低開震盪向上，收升0.43%，報3346.72點，創業板指領漲1.8%，深成指揚1.16%。兩市全天成交額近1.72萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1048億元或5.8%。

 

神州經脈 | 蘋果AI將入華，Tiktok重新上架，滬指升兩周

（資料圖片）

 

　　市場本周熱點持續圍繞AI應用展開，A股DeepSeek概念連日大漲，今日亦收升3.3%。美國總統特朗普連簽多項行政令，對中國及全球多國加徵關稅，惟威脅落到執行層面，諸多反覆。市場雖有擔憂，但更多認為貿易紛爭仍有談判空間。滬綜指全周升1.3%，連升兩周。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述消息人士透露，中國政府最快將於下周一（17日）召開座談會，屆時中國國家主席習近平將罕見會見阿里巴巴創始人馬雲、騰訊創始人馬化騰，小米創始人兼董事長雷軍，智能機器人製造商宇樹科技創始人王興興以及華為高管等商界領袖，預計習近平將鼓勵這些企業家，尤其是科技行業，在中美日益緊張的科技戰背景下，積極拓展在國內外業務。

 

2. 隸屬於工信部的中國信通院表示，正式啟動DeepSeek國產化適配測評工作，面向包括芯片、服務器、集群、開發框架及工具鏈、智算設施及平台等在內的人工智能軟硬件產品及系統開展，旨在為DeepSeek系列模型在多硬件多場景下的適配部署提供參考；測試包括評價模型在硬件芯片、計算設備及智算集群等軟硬件系統中的適配效果。

 

3. 在阿里巴巴確認與蘋果合作研發於中國區使用的AI功能後，據《彭博》報道，蘋果正努力在今年年中之前將AI功能引入中國，加速這項需要改變軟件並嚴重依賴當地合作夥伴的複雜任務。蘋果在中國和美國設有多個團隊，致力將Apple Intelligence平台調整為適用於中國地區，目標是最早在5月推出。另有外媒引述消息指，蘋果仍繼續與百度合作，為中國iPhone用戶開發AI功能。分析認為，蘋果同時與百度和阿里合作，可能是為了降低風險。

 

4. 人民銀行今日在香港成功發行600億元人民幣央票，其中，3個月期發行額400億元，中標利率2.6%，較上次（去年11月19日）的3.2%大幅下行60個基點；1年期發行額200億元，中標利率2.32%，較上次（去年11月19日）的2.6%亦下降28個基點。

 

5. 短視頻應用TikTok在美國蘋果和谷歌應用程式商店重新上架，因美國總統特朗普上任後首日已將禁令推遲至4月5日，此後又向兩家公司保證他們不會因上架TikTok而被罰款。特朗普表示，Tiktok「不賣就禁」的生效日期可以延長，但他不認為有這個需要，因為很多人對TikTok業務有興趣，「我希望達成交易」。

 

6. 內地車企繼續出海，小鵬汽車近日在英國泰晤士河畔舉行上市發布會，宣布首款右舵車型小鵬G6在英國正式開啟預售，預售價39990英鎊起，預計今年3月開始交付。小鵬汽車和歐洲著名汽車經銷商集團IML計劃今年於英國各地開設20家經銷商。吉利旗下極氪汽車昨日在開羅舉行埃及上市發布會，正式在當地推出極氪001和極氪X兩款車型，起售價分別為270萬埃及鎊、210萬埃及鎊。

 

7. 廣東省政府公布最低工資標準的通知，從2025年3月1日起，根據最新標準，廣州月最低工資標準從2004年的2300元／月提高至2500元／月，深圳從2360元／月提高至2520元/月。

 

8. 阿里巴巴集團創始人馬雲繼周二（11日）現身阿里杭州園區，昨日有網民在社交平台發出照片稱，在湖南長沙的盒馬門店偶遇馬雲。《新浪科技》向接近盒馬鮮生的知情人士求證，消息屬實。據網民表示，馬雲此次到訪的是盒馬長沙星沙萬象匯店，從網傳圖片可見，馬雲在店內一些檔口駐足，還與門店員工合照留念。

 

撰文：經濟通中國組

 

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