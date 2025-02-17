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神州經脈 | 習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時

17/02/2025

　　據《新華社》報道，國家主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要講話。習近平強調黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時，希望他們胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。

 

　　習近平強調，當前民營經濟發展面臨一些困難和挑戰，是改革發展、產業轉型升級過程中出現，是局部而不是整體，是暫時而不是長期，是能夠克服而不是無解。

 

中國要聞 | 習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時

習近平強調，當前民營經濟發展面臨的困難和挑戰，是能夠克服而不是無解。（美聯社資料圖片）

 

　　他指出，凡是黨中央定的就要堅決執行，不能打折扣。要堅決破除公平市場競爭的障礙，大力解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠民營企業帳款問題。要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，依法保護民營企業合法權益。

 

　　習近平強調，廣大民營企業和民營企業家要滿懷創業和報國激情，富而思源、富而思進，堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。

 

　　座談會上，華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、杭州宇樹科技首席執行官王興興、小米科技董事長雷軍等六位民企負責人代表先後發言，就新形勢下促進民營經濟發展提出意見和建議。阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊董事會主席馬化騰及寧德時代董事長曾毓群等多位企業負責人出席。

 

經濟通通訊社17日專訊

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