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AI | 福田政務70名「AI員工」上線，各有監護人指揮工作

18/02/2025

AI | 福田政務70名「AI員工」上線，各有監護人指揮工作

 

　　深圳市福田區近日上線首批共70名「AI數智員工」，即是以DeepSeek為底座的人工智能辦公系統，全面覆蓋區內政務服務。「AI公務員」迅即引起熱議。

 

　　《齊魯晚報》記者為此採訪了深圳市福田區政務服務和數據管理局黨組成員、副局長高增。高增表示，「AI數智員工」是AI助手，它能輔助開展公共管理和服務，提高工作效率，不能單獨決策，不能算是「AI公務員」。

 

　　高增介紹，他們自去年開始梳理人工智能技術和業務相結合的應用場景，總結共有240個應用場景，而在此過程中，「我們有了70個數字智能體的AI帳號，它們可以承擔多種角色來開展工作，這也是70名『AI數智員工』的由來」。高增又稱，此前他們使用的是其他國產大模型，之後就切換到DeepSeek。

 

　　高增還提到，每一個「AI數智員工」都有指定的一名監護人，監護人指揮它工作，並對它負責。此外，公務員有相關規範法律，「AI數智員工」也有相應的政務輔助智能機器人管理辦法，對其進行規範。

 

撰文：經濟通通訊社中國組

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