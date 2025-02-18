神州經脈 | 中央加快清繳民企欠款，《哪吒2》港澳上映，股匯跌

滬綜指今日（18日）低開低走，收跌0.93%，報3324.49點，深成指跌1.61%，創業板挫1.98%。滬深兩市全天成交額1.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1424億或7%。縱觀行業板塊，僅銀行股見升1.4%。分析人士認為，市場短期缺乏向上的動力，科技板塊積累的獲利盤會有所釋放。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2783，較上個交易日4時30分收盤價跌191點子，止三連升，創2月13日以來近一周新低，全日在7.2650至7.2830之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1697，較上個交易日升5點子，三連升，創2月6日以來近兩周新高，和市場預測偏離收窄至不足850點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平昨日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話，參會企業覆蓋了人工智能、電動車、綠色能源、芯片製造等領域。在表達對民營經濟支持的同時，習近平也重申，政策和措施的實施必須依法進行，繼續下大氣力解決融資難融資貴以及拖欠民企帳款問題，他並呼籲企業家大顯身手、統一思想，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神。

2. 時隔6年多再次召開民營企業座談會，而兩次座談會的舉行時機都適逢中美貿易戰。摩根士丹利報告指，座談會表達了對民企的溫和支持態度，反映在經濟面臨不確定及地緣政治逆風下，中國正將民營部門定位為國家競爭力支柱之一。另外，花旗發表報告指，今次座談會突顯科技創新重要性，以及民企在中國經濟發展的貢獻，而會議亦象徵各民企團結起來，抵禦宏觀不利因素及外部挑戰，例如地緣政局緊張等。

3. 國家發改委今天表示，目前，通過各種渠道已收集民營企業反映的問題訴求2266項，辦結1097項；接下來，將與有關方面一道繼續下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠企業帳款問題。同時，推動地方政府、國有企業落實責任，用好新增地方政府專項債等政策，切實加快清欠進度。此外，民營經濟促進法已提請全國人大審議，國家發展改革委將抓緊做好出台實施的相關準備。

4. 中央結算公司公告稱，為落實國家減稅降費精神，強化服務實體經濟，對企業債券（含鐵道債）現券交易結算費優惠50%；對隨買隨賣做市支持操作費用雙邊100%全免；對結算失敗後債券清償過戶費用優惠80%。優惠措施自2025年1月1日起至2027年12月31日止有效，2025年1月1日或之後發生上述業務並已實際支付的相關費用將退還。

5. 暴雪總裁喬漢娜．法里斯（Johanna Faries）近期首次訪問中國，並與合作方網易的團隊共晉晚宴。此行喬漢娜主要到訪了上海，與暴雪中國團隊進行交流，接下來將到訪杭州，與網易相關團隊會面，並與《守望先鋒》的玩家和KOL共同慶祝遊戲的重新上線。網易與暴雪重啟合作後，雙方已經上線了《魔獸世界》和《爐石傳說》兩款國服遊戲，明日第三款遊戲《守望先鋒》國服將正式回歸。

6. 特斯拉中國表示，煥新Model Y今日在上海超級工廠正式量產，交付倒計時。另外，特斯拉中國官網顯示，煥新版Model Y車型的交付時間已更新，為「2月下旬開始交付」。特斯拉中國今年1月上旬宣布推出新款Model Y，兩個版本後輪驅動版和長續航全輪驅動版，分別售25.35萬元起和30.35萬元起。其中煥新Model Y長續航全輪驅動版續航最高719公里，是「史上續航最長的Model Y」。

7. 快時尚零售商希音（Shein）執行主席唐偉周一（17日）去信投資者稱，儘管美國終止了對來自中國的小額包裹免稅待遇並提高了關稅，但公司增長依然強勁。Shein正尋求在英國倫敦上市。據《路透》引述上述信件指，Shein似乎旨在向投資者保證，公司可在其美國廉價服裝市場的激烈競爭環境中保持優勢，而信中沒有提供增長數字或財務信息。

8. 國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）票房衝上全球影史前十，國家電影局表示，在國家電影局指導下，經中央政府駐港聯絡辦和香港特區政府相關部門的大力協調，《哪吒2》今日在香港舉行首映儀式。2月22日（周六）起，該影片將在港澳地區全面上映。

撰文：經濟通中國組

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