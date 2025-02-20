神州經脈 | LPR續持平，中美新貿易協議有望，滬指跌人幣大漲

國產大模型DeepSeek引發的AI熱潮，帶動中港股市一波升勢，同時令國際大行改觀。摩根士丹利策略師放棄看淡中國股市，預測在中國科技突破下，股市反彈將可更持續。惟滬指今日（20日）全日反覆，最終仍跌0.02%收市，報3350.78點，深成指則升0.2%，創業板軟0.06%。兩市全天成交額1.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加356億元或2%。

（資料截圖）

美國總統特朗普持續輸出關稅威脅似乎讓市場有些脫敏，而其最新關於可能與中國達成貿易協議的提法令人民幣獲得部分提振。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2616，較上個交易日4時30分收盤價大升235點子，止兩連跌，創2月17日以來新高，全日在7.2603至7.2824之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1712，較上個交易日跌7點子，兩連跌，創2月13日以來一周新低，和市場預測偏離擴至近1150點。

今日新聞精選

1. 內地2月貸款市場報價利率（LPR）一如市場預期繼續維持不變，1年期及5年期以上品種分別報3.1%、3.6%，是連續第四個月持平。市場人士認為，「利率錨」逆回購持穩，近期資金成本高企繼續抑制銀行下調LPR報價動力；同時中美貿易戰陰霾籠罩，人民幣匯率貶壓難消，且1月金融數據開門紅，LPR暫按兵不動。

2. 外電報道，美國總統特朗普周三被問及會否與中國達成新的貿易協議時表示「這是可能的」，又重申他與中國國家主席習近平「關係非常好」，稱期待習近平訪問美國，但未有給出訪問時間表。特朗普還稱，正與中國討論TikTok的問題。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應稱，中方堅決反對美方單方面加徵關稅的做法，雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切；中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

3. 繼京東外賣宣布自今年3月1日起逐步為京東外賣全職騎手繳納五險一金，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險後，美團也宣布，目前正在搭建騎手社保相關的信息系統，預計2025年二季度開始實施，逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。此外，餓了麼表示，自2023年2月起，餓了麼就與生態夥伴一起按計劃在部分城市展開試點，為餓了麼藍騎士繳納社保，並持續加大對穩定騎手的專項補貼力度和範圍，將繼續落實各項新就業群體社保方案，全面加快推進外賣騎手全方位權益保障。

4. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，今年1月，人民幣保持全球第四大最活躍貨幣的位置，國際支付份額達3.79%，較去年12月的3.75%略微上升0.04個百分點；美元、歐元、英鎊仍然是全球三大最活躍貨幣，其中美元的國際支付份額由去年12月的49.12%升至50.17%，歐元由21.74%升至21.98%，英鎊則由6.94%略降至6.91%。第五位的日圓則由去年12月的3.5%升至今年1月的3.7%。

5. 中國1月實際使用外資（FDI）金額975.9億元，同比下降13.4%，創四年最弱開局。商務部認為與地緣政治衝突加劇，中國國內產業發展變化等諸多因素影響下，部分跨國公司主動調整投資布局等有關。商務部強調，中國超大規模市場、完備高效的產業鏈供應鏈體系、持續優化的創新環境，均為跨國公司投資中國提供了良好的發展條件和土壤，穩外資依然具備堅實的基礎。

6. 國家發改委利用外資和境外投資司負責人華中在國新辦政策吹風會表示，繼續支持外資企業投資中國、深耕中國，具體將主要開展4方面工作，包括擬會同有關方面修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策等。市場監管總局信用監督管理司司長周衛軍則稱，將把優化營商環境作為首要任務，加大引資穩資力度，讓外資企業穩定預期、增強信心、放心經營，具體舉措包括持續推進外商投資便利化、進一步優化公平公正市場環境、持續規範涉外資企業監管、加大涉外商投資知識產權保護力度。

7. 華為鴻蒙智行今日舉行尊界技術發布會，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在會上表示，尊界S800將實現從「被動智能」到「自主智能」的全新躍遷，新車將搭載六大智能化技術，其中三項屬於尊界S800首發--途靈龍行平台、天使座主動安全防護、華為星河通信，另外三項技術將迎來迭代--鴻蒙ALPS座艙2.0、華為車語系統2.0、華為巨鯨電池2.0。余承東並宣布，尊界S800「5月底上市即交付」。

8. 廣州市第十六屆人民代表大會第五次會議在廣州開幕，廣州市市長孫志洋作政府工作報告，指2025年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額增長5%左右，商品進出口總值增長3%左右，地方一般公共預算收入增長3%，城鄉居民收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅2%左右，城鎮新增就業25萬人以上。2024年，廣州全年地區生產總值3.1萬億元、增長2.1%，增速位列全省倒數第四。

撰文：經濟通中國組

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