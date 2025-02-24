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神州經脈 | 美嚴查中國投資，華為小米預告新品，滬指跌人幣漲

24/02/2025

　　中美貿易戰沒有放緩跡象，中美經濟高層溝通的同日，美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」總統備忘錄，指示美國財政部限制中國、俄羅斯等「境外敵對勢力」在美國的關鍵戰略項目進行投資，涵蓋尖端科技、關鍵資產和企業等；與此同時，美國貿易代表署亦宣布，對中國航運公司和中國建造船舶掛靠美國港口收取費用，並促進美國「國貨國運」。消息影響船舶、航運股下跌，AI股亦見回吐。

 

神州經脈 | 美嚴查中國投資，華為小米預告新品，滬指跌人幣漲

（資料圖片）

　　

　　滬深市場今日（24日）表現平淡，惟成交量仍放量，兩市成交2.08萬億元（人民幣．下同），較上日的2.19萬億元逾兩個月多，僅減少5%。滬綜指收跌0.18%，深成指跌0.08%，科創50指數升0.48%，續創2023年4月26日以來新高。

 

　　人民幣內外部環境改善，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2484，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，三連升，創1月24日以來一個月新高，全日在7.2278至7.2517之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1717，較上個交易日跌21點子，創2月13日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至逾750點。

 

今日新聞精選

 

1. 2025年中央一號文件《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革，扎實推進鄉村全面振興的意見》發布，首次提出要「發展農業新質生產力」，指「科技要打頭陣」，並強調要瞄準加快突破關鍵核心技術、深入實施種業振興行動、加快攻克一批突破性品種、加快國產先進適用農機裝備等研發應用，以及支持發展智能農業，拓展人工智能、數據、低空等技術應用場景等，作為發展農業新質生產力的突破口。

 

2. 阿里巴巴集團CEO吳泳銘今日宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和，並創中國民營企業在雲和AI硬件基礎設施建設領域歷來最大規模投資紀錄。

 

3. 比亞迪將攜手大疆，於3月2日19時30分在深圳全球總部舉辦比亞迪智能車載無人機系統發布會。早前有報道指，比亞迪攜手大疆打造了全球首個整車集成的車載無人機，首創一體化車規級無人機庫，支持智能收納、自動換電和充電管理，真正做到一鍵起飛降落，配合業內領先的無人機傳感鏈，實現高清高幀率低延遲圖傳。

 

4. 中美經濟高層溝通當日（21日），美國發布「美國優先投資政策」備忘錄，加嚴對中國赴美投資的安全審查，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。林劍表示，美國加嚴對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊中國企業對美的投資信心，破壞的是美國自己的營商環境；美國將中國企業和中國市場拒之門外，最終損害的是美國自身的經濟利益和國際信譽。

 

5. 華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東今日在微博發視頻，預告華為將在3月發布一款「別人想不到的」產品，指該款產品將是第一款為原生鴻蒙而生的「新形態手機」，硬件、軟件、生態全部突破，並透露騰訊、字節、阿里、美團等生態夥伴正在全力衝刺，優化應用體驗。

 

6. 小米創辦人兼CEO雷軍今早在微博宣布，2月27日（周四）晚上7時發布小米創業15年以來最高端的兩款產品--小米SU7 Ultra和小米15 Ultra，並指這是「小米最近5年高端探索的答卷之作，也是小米向超高端進發的開始」。

 

7. 據英國《金融時報》引述消息人士報道，中國快時尚服裝銷售平台Shein內部估計，去年盈利下跌40%至10億美元，預料對該公司計劃在英國進行首次公開招股（IPO）上市帶來新的壓力；收入則上升19%至380億美元。Shein未在招股書內提及利潤預測，集團於2023年向投資者展示的推介，曾提到估計2024年盈利為48億元，收入為450億元。

 

8. 國家新聞出版署公布2月份國產網絡遊戲審批信息，本月共有113款國產及進口網絡遊戲獲得批准。其中，110款為國產新遊戲版號，3款為進口網絡遊戲版號，涉及多家上市公司的新遊戲，如網易的《靈獸大冒險》，中國移動旗下咪咕互娛的《小小花園》、《新凡人修仙傳2》及《一波超人2》，禪遊科技的《球出沒》，吉比特旗下雷霆遊戲的《累趴俠》及《亂世仙統》，以及愷英網絡《三國特攻隊》等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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