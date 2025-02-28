兩會在即｜關注提振消費民營經濟，GDP料再定5%赤字率4%

第十四屆全國人民代表大會第三次會議和政協第十四屆全國委員會第三次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。

全國兩會開幕在即，新聞中心已經啟用。（黃燕明攝）

近日，多家券商、外資投行等機構推出研報，對全國兩會的政策發力點等進行前瞻。機構普遍認為，今年經濟增長目標或再度定於在5%左右，意味著連續三年目標相同；宏觀政策仍將保持積極態勢，政策發力重點集中在提振消費、民營經濟、新質生產力等領域。

普遍預計GDP目標為5%左右，赤字率提高至4%

整體來看，機構普遍預計，今年經濟增長目標或定在5%左右，赤字率或將提高至4%左右，其中瑞銀維持今年實際GDP增長4%左右預測不變。

中金報告指出，從各地公布的經濟增速目標看，整體加權平均增長目標為5.3%。通脹目標方面，多數省份從「3%左右」調整至「2%左右」。

機構普遍預計，中國今年繼續將經濟增長目標設定於「5%左右」。（資料圖片）

高盛報告預計，中國今年經濟增速目標「5%左右」，CPI目標從此前的「3%左右」下調至「2%左右」；赤字率從去年的3%提高至4%。

美銀表示，中國料將把經濟增長目標設在5%左右，預測是基於三大省份發布的目標：廣東是5%左右、江蘇是5%以上、山東也是5%以上。

瑞銀預期政府將基本延續去年12月中央經濟工作會議設定的政策定調，將今年經濟增長目標再設定在「5%左右」以穩定市場預期。瑞銀維持今年實際GDP增長4%左右預測不變。

瑞銀預計中國今年GDP增長4%左右。（資料圖片）



中信證券亦預計，今年中國經濟增長增速目標為5%左右，CPI增速目標為2%左右，赤字率或將提高至4%左右。

貨幣財政政策或保持寬鬆，降息在30個基點左右

美銀指出，今年中國貨幣政策立場可能保持寬鬆。預計人行將進一步降息，但其首要任務是維持人民幣匯率穩定，料將構成制約，預計今年降息幅度可能不會超過30個基點。

機構認為，今年人行首要任務是維持人民幣匯率穩定。（資料圖片）

瑞銀表示，兩會或將維持中央經濟工作會議所提出的「適度寬鬆」貨幣政策基調，料人行今年將減息30至40個基點、但時點或在兩會後數月。可能通過各種流動性工具來保持流動性合理充裕，包括買斷式逆回購；今年社融增速料從去年的8%溫和反彈至8.6%。

高盛預計，今年中國或發行特別國債2.5萬億元（人民幣．下同），新增地方政府專項債券額度4.7萬億元。這2.5萬億元特別國債中，預計約8000億至1萬億元用於「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新），約8000億元用於與「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目，以及6000億至1萬億元用於補充銀行資本。

料「提振消費」列為重點工作，加力以舊換新

在多家機構報告中，提振消費是最為期待的內容之一。瑞銀分析，經濟增長面臨下行壓力和不確定性持續存在，實現目標或存在挑戰，會議或以「穩增長」為中心，強調加碼宏觀政策支持以提振內需，並將「提振居民消費」列為重要任務。

「提振居民消費」料將是今年重要任務。（資料圖片）

瑞銀稱，1月政府已將消費品以舊換新政策擴圍，覆蓋更多家電及消費電子產品，兩會時政府會明確將規模翻倍至3000億元以上。預計將加大對消費及居民部門財政支出，包括以舊換新補貼規模擴大逾一倍、設立生育和育兒補貼計劃、提高城鄉居民基礎養老金支付水平及政府對基本社保財政補助。

國聯民生證券策略首席包承超認為，在促進消費方面，預計今年兩會有望提出實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。加力擴圍實施「兩新」政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。

中國近年積極發展冰雪經濟。（AP圖片）

重點關注民營經濟、AI、新質生產力等

2月17日，民營企業座談會的召開極大地提振了市場信心，「民營經濟」也成為兩會前瞻的高頻詞。中金表示，今年是國企改革深化提升行動收官之年，相關改革舉措或將加快推進，故關注國有企業市值管理、經營機制改革、國有資本結構調整、重組等。

民生證券首席經濟學家陶川稱，座談會結束後，還會伴隨著部委和地方響應、出台政策措施、落實政策措施等傳導鏈條。

此外，AI、新質生產力的建設與培育相關政策也備受期待。瑞銀預計，兩會將強調深化一些關鍵領域的結構性改革，包括促進科技創新和提升研發投入、強調推進人工智能發展及其應用、出台《民營經濟促進法》、開展規範涉企執法專項整治行動等。

人工智能、人形機器人等新質生產力料將繼續獲得政策支持。（宇樹科技網站動圖截圖）

中金稱，重點關注新質生產力、人口與民生、國企改革和資本市場改革等。加快人工智能、綠色能源等前沿技術突破和應用推廣，無人駕駛、低空經濟、數字經濟、人形機器人、6G等，將是增強核心競爭力關鍵。

A股未來走勢可能表現相對積極

A股市場方面，中金指出，根據以往歷年，兩會前後A股和港股均有不錯表現，涉及兩會政策預期板塊或行業通常更為亮眼。加上內地AI技術進步引發高度關注，全球投資者對內地資產價值重估討論升溫，科技股交易活躍度顯著提高，當前A股環境和投資者情緒均偏積極，兩會前後A股有望保持平穩態勢。

信達證券認為，股市上，建議關注消費板塊和生物製造板塊。消費和科技作為今年政策重點支持領域，可能亦是資本市場的兩條主線。工資機制、收入分配的改革有望成為消費板塊上漲的觸發器，服務消費（包括文旅、健康、體育、養老、托幼、家政、數字、綠色等）值得重點關注。

有機構認為，今年A股市場消費板塊值得關注，特別是服務消費。（資料圖片）

野村東方國際證券表示，A股市場受益於春節後成交量的回暖，以及中國AI科技領域進展帶動的情緒走強，泛科技領域持續領漲。不過，情緒過熱時題材的波動性容易上升，在板塊快速輪動之中，投資者需關注組合防御性。

撰文：經濟通記者丘敏華

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