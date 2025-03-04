比亞迪擬折讓7.8%配售H股淨籌434億元用於研發及海外業務

比亞迪股份(01211)公布訂立配售協議，擬向不少於6名承配人配售1.298億股新H股，相當於經擴大已發行股份總數約4.27%，每股配股價為335.2元，較上日收市價363.6元折讓7.8%，集資總額及淨額分別為435.09億元及433.83億元。招銀國際融資任配售事項的牽頭經辦人。

比亞迪指出，配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。董事認為，配售協議的條款屬公平合理並符合公司及其股東的整體利益。配售所得款項淨額擬作研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

公司又指出，在新能源汽車競爭日趨激烈的背景下，公司將持續在智能化領域進行研發投入，在新能源汽車行業下半場發展中把握重要機遇。 在高端化方面，公司將進一步加強創新研發、完善產品布局，用科技重塑新能源時代高端品牌價值觀。在鞏固和擴大國內市場發展優勢的同時，比亞迪依托科技領先、安全領先、質量領先、市場領先的全面實力，汽車業務出海全面提速，產品和渠道持續拓展，公司將持續拓展海外業務布局，鞏固全球新能源汽車行業的領導地位。

撰文：經濟通市場組

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