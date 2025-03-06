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神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升

06/03/2025

　　2025年《政府工作報告》釋出的政策利好推動股市向好，滬深股市今日（6日）高開高走，午後升幅擴大，滬綜指收升1.17%，三連升，報3381點，深成指揚1.7%，創業板指漲2%。兩市全日成交額錄1.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增28%。

 

神州經脈 | 存量房收購傳撤限價，創投引導基金將設，滬指三連升

外電指中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限，加快去庫存。（資料圖片）

 

　　歐元表現強勁加劇美元指數跌勢，助力人民幣反彈；不過關稅重壓下市場情緒仍相對謹慎。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開高走，收報7.2428，較上個交易日4時30分收盤價升152點子，三連升，創1月24日以來逾一個月新高，全日在7.2345至7.2489之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1692，較上個交易日升22點子，三連升，創2月6日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至700點內。

 

　　人民銀行行長潘功勝在全國人大記者會上表示，將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性；強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院總理李強昨日發表的《政府工作報告》提出，將「推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。《彭博》今日引述知情人士報道，中國正考慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限，努力加快推進數百萬套存量商品房去庫存；地方政府向開發商購買住房時，將不再受到「以同地段保障性住房重置成本為參考上限」的限制；此舉或給予地方政府更大自主權，以更具競爭力的價格購買未出售的商品房，減輕開發商的財務負擔。

 

2. 十四屆全國人大三次會議召開經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔在全國人大記者會上表示，要培育發展戰略性新興產業和未來產業，近期將設立國家創業投資引導基金，料將吸引帶動地方、社會資本近1萬億元；基金存續期達到20年，這意味著較一般的股權投資基金更長。該基金主要引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。他並指，今年還將改造提升傳統產業，將分行業出台具體方案，推動落後低效產能退出，擴大中高端產能供給。此外，要把促消費和惠民生更好結合起來，加力提振居民消費，「提振消費專項行動方案」很快將公布實施。

 

3. 人民銀行行長潘功勝在人大記者會上表示，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場情況，擇機降準降息，目前存款準備金率還有下行空間。此外，人行將優化科技創新和技術改造再貸款政策，進一步擴大再貸款規模，從目前的5000億元擴大到8000億-1萬億元，降低再貸款利率；同時擴大再貸款支持範圍，並保持財政貼息力度。人行並將會同中證監、科技部等部門創新推出債券市場的科技板，支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體，發行科技創新債券。

 

4. 中證監主席吳清在人大記者會上表示，將加快推進新一輪的資本市場改革開放，逐項打通社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點，多渠道增強戰略性力量儲備；將進一步完善上市公司治理，研究出台更多保護投資者合法權益的「硬招」、「實招」。此外，將進一步完善境外上市的備案制度，穩步拓展跨境的互聯互通；將增強多層次市場體系的包容性，深化科創板、創業板、北交所改革，促進市場資源向新產業新業態新技術領域集聚。

 

5. 財政部部長藍佛安在人大記者會上表示，中央財政預留了充足的儲備工具和政策空間，來應對內部和外部可能出現的不確定因素。他並指出，更加積極的財政政策體現了宏觀調控針對性和前瞻性，可以理解為「持續用力、更加給力」。一方面，在市場存量政策上下功夫，抓好去年四季度出台的一攬子政策落地見效；另一方面在謀劃好增量政策上出實招，用好用足政策空間，圍繞惠民生、促消費、增後勁。

 

6. 商務部部長王文濤在人大記者會上表示，截至3月5日，全國共收到2025年汽車報廢更新補貼申請超31萬份，汽車置換更新補貼申請超70萬份，合計超過100萬，超940萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超1200萬台、已有超3400萬名消費者申請了超4200萬件手機等數碼產品購新補貼。他又表示，今年將從「政策加力、拓展增量、幫扶企業」三方面下功夫，全力以赴穩外貿。

 

7. 繼DeepSeek後另一款國產AI產品一夜爆紅。Monica旗下全球首款真正意義上的通用AI Agent「Manus」，今日凌晨發布並啟動內測，但測邀請碼「一號難求」，不少人在二手平台求購，有賣家開出5萬元人民幣「天價」。據介紹，這款通用AI Agent啟能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果，在GAIA基準測試中取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。

 

8. 上海對2024年電家居補貼政策新增一批品類，包括平板（含學習機）、智能耳機、衣物護理機、洗地機、除濕機、電吹風（風筒）等。其中平板（學習機）按「國補」政策執行，單件銷售價格不超過6000元，按產品銷售價格的15%補貼，每人每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。智能耳機、風筒等家電類、智能家居類產品則按照「市補」標準執行，即家電類1級能效或水效的產品按每件銷售價格的20%補貼，2級或以下產品按每件銷售價格的15%補貼，智能家居類也是15%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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