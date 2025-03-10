兩會專訪｜冼漢迪：香港正轉型到科創，AI資助名單即將公布

人工智能是當下關注的前沿領域，對於「香港缺席」的說法，港區全國人大代表、中手遊(00302)聯合創始人冼漢迪否認這一說法，表示香港正在積極布局，並建議設立國際人工智能評測認證中心等。此外，冼漢迪本次兩會提交了《關於進一步推進河套合作區協同發展的建議》等九項建議。冼漢迪接受《經濟通通訊社》記者採訪，詳述了香港人工智能發展、推動粵港澳大灣區市場發展等相關建議。

冼漢迪表示，香港並沒有缺席人工智能發展，正在積極地布局和推進。（丘敏華攝）

香港即將公布首批AI資助計劃獲批名單

來自杭州的DeepSeek爆火，冼漢迪認為，這離不開當地的政策支持等土壤。他表示，香港並沒有缺席人工智能發展，正在積極地布局和推進，「香港正處於轉型階段，由傳統的金融、航運等轉到科創。」

據了解，2024至25年度香港財政預算案宣布撥款30億港元，推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破。去年10月，該人工智能資助計劃正式推出。

作為香港人工智能資助計劃委員會主席，冼漢迪認為，30億這個數目對於香港經濟來說不是一個很大的數字，不至於造成負擔，而這個計劃可以說是香港人工智能發展的起點。他透露，在過去的三四個月裏，收到了非常多「高質量」申請，即將公布第一批獲批名單，「都是香港的一些核心公司。」

香港在去年10月正式推出人工智能資助計劃。（人工智能資助計劃官網）

冼漢迪指出，香港的優勢在於基礎科研和國際化，除了30億港元的人工智能資助計劃，還有10億港元的人工智能研究院等，期望與內地形成更加緊密的合作鏈條。他還建議，設立國際人工智能評測認證中心，對AI模型、芯片等開展權威評測，推動中國技術標準與國際接軌。同時，還可設立「國際人工智能開源工程師學院」，提供開源技術培訓與國際合作項目，吸引全球青年工程師短期交流，促進技術共享和創新。

AI可降遊戲成本，未來或可根據用戶喜好動態調整

具體到人工智能與遊戲的結合，作為中手遊聯合創始人，冼漢迪認為，人工智能在遊戲產業中主要有三個階段。在1.0階段，人工智能可以幫助降低遊戲中的美術、音效、翻譯等成本；在1.5階段，用戶可以與遊戲中的虛擬人物互動，通過訓練大模型，讓用戶在遊戲中更有體驗感、真實感。

冼漢迪預計，在不久的將來，人工智能與遊戲的結合將進入2.0階段。他介紹，在當前的大型遊戲中，每個人玩到最後的結局都是被提前寫好的劇本。「未來人工智能或許可以根據用戶的喜好，影響他在遊戲中的每一段經歷和結局，整個過程是動態調整的、是人性化的。」冼漢迪說，「通過人工智能更好地優化遊戲中的虛擬世界，大幅提升用戶體驗。」

建議河套合作區設立各種「白名單」

除了人工智能，冼漢迪還特別關注河套深港科技創新合作區的發展。他提到，河套合作區是「一區兩園」，裏面的人才、公司等需要大量交流，相關制度、規則等是否可以再便利一點？

冼漢迪建議在河套區建立一些白名單制度。（河套合作區深圳園區網站圖片）

冼漢迪建議，在河套合作區有關口岸推行「白名單」通關機制，打造一處通關通道，刷臉即完成兩地檢查的「一道兩檢」模式，實現「白名單」內人員「無感通關」。在這一目標實現之前，可先在跨境口岸設立「科創人才通道」，以保障科研人員快速通關。

此外，冼漢迪發現，在河套合作區引入進口產品或儀器存在困難。他建議，支持河套深圳園區建立科研主體白名單管理制度，豁免進出口科研儀器設備的有關管理要求，提高科研設備的流通效率。同時，在河套合作區建立「點對點」加密傳輸通道，實現科研數據在河套園區跨境自由流動。

在低空經濟方面，冼漢迪指出，深港兩地低空空域分屬不同管理體系，跨境飛行面臨審批流程複雜、清關規則不統一等問題。他提出，將河套合作區納入低空空域管理改革試點，探索跨境飛行協同管理機制，試點「一區兩園」專屬低空飛行走廊，推動跨境低空飛行運輸。

值得一提的是，關於港股，冼漢迪再次呼籲，降低港股通的20%跨境紅利稅，吸引更多人購買港股。

撰文：經濟通記者丘敏華

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