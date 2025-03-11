兩會專訪｜譚岳衡：穩股市利擴內需，做好互聯互通吸引國際資本

今年《政府工作報告》提出「穩住樓市股市」、「更大力度促進樓市股市健康發展」、「穩股市」重要性上升到一個新高度。全國政協委員、交銀國際董事譚岳衡在全國兩會期間接受《經濟通通訊社》專訪時表示，資本市場改革是供給側結構性改革的重要方面，穩住股市、發展好資本市場，能夠實現消費和投資的良性互動，有利於全方位擴大國內需求。

譚岳衡表示，穩住股市、發展好資本市場，有利於全方位擴大國內需求。（圖片由受訪者提供）

資本市場服務實體經濟，為企業發展提供全鏈條融資服務

譚岳衡表示，資本市場是儲蓄轉化為投資的有效平台，資本市場發展好了，將拓寬居民的投資管道，提高居民的財產性收入，從而夯實擴大內需的收入基礎。資本市場尤其服務實體經濟，為企業發展提供全鏈條、全周期的融資服務。

他認為，股市的影響面非常廣泛，不光影響到企業融資的功能，同時牽扯到消費的意願，關聯到財富的效應。「我們現在要擴內需，如果股市不活躍的話，跟內需能不能擴起來也很有關聯，所以一定要把股市搞活。如果股市長期不振，對於一攬子的經濟增量政策效果也會打折扣。」

建議增加互換便利和回購增持再貸款規模

今年以來，港股自底部反彈，不斷走高，譚岳衡指出，當前，在中央一攬子增量政策提振下，港股和A股資本市場持續活躍，一個多月來恆生科技指數漲幅超過30%，國際資本對中國資產價值重估，全球資本開始重返香港資本市場，並部分借助互聯互通進入A股。

譚岳衡認為，要擴內需，就要把股市搞活。（資料圖片）

譚岳衡認為，這是近幾年的長期採取很多措施積累的結果。港股是一個估值比較低的地方，加上DeepSeek現象，「中國科技確實不是鬧著玩，中國的科技革命創新是對傳統行業的改造，促進新興行業發展，新的動能轉化已經形成。」

他建議，充分利用資本市場回暖時機，增加互換便利和回購增持再貸款規模，看準時機降低準備金率，落實主權基金、社保養老資金和保險資管資金等提升股市投資比例，運用戰略性力量儲備築牢資本市場底座，加快資本市場標誌性改革措施落地，塑造積極的資本市場社會預期，通過活躍的資本市場改革，營造創新發展的良好氛圍，助推經濟高質量發展。

建議投資者要有風險意識，投資科企要看綜合指標

DeepSeek的大熱讓人看到中國科企的發展潛力，譚岳衡表示，資本市場是科技企業發展的主要金融支撐。資本市場改革向縱深推進，為科創企業特別是硬科技行業的發展引入資金活水。

DeepSeek大熱，讓人看到中國科企的發展潛力。（資料圖片）

對於科技企業成長中未盈利上市可能會出現風險，譚岳衡覺得，眾多的上市公司盈利與不盈利都是隨時間動態變化，尤其是2018年香港股市上市制度改革以後，沒有盈利的公司就可以上市。他指出，「一個企業它非常的優秀，很有前景，它現在就是不盈利，比如一開始的騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)也是很多年不盈利，但是後來成了巨無霸企業。」對投資人來說，要避免跟風，不是說只要是概念就是好的，要有風險意識。「要去找哪些真正好的企業，盈利不盈利不是企業的發展生命周期中唯一的標誌，要看綜合指標，看到未來的發展前景。潮水褪去的時候才知道誰在裸泳。」譚岳衡說。

互聯互通做得好對國際資本是吸引力

互聯互通方面，譚岳衡認為，這包括香港資本市場和國際資本市場兩個方面，一方面是內地資本市場跟香港資本市場聯通起來。第二個方面就是國際資本繼續匯集到香港，這兩個方面是互相影響的，互聯互通做得好，內地資本在香港的活躍度提升，對於國際資本也是一種吸引力的。「我曾經提出一些建議，比如說新股通，相信推進有一個過程，將來有朝一日會實行。」

譚岳衡認為，互聯互通做得好，也能吸引國際資本。（資料圖片）

選擇在香港「A+H」雙重上市的內地企業愈來愈多。譚岳衡認為，雙重上市是國際市場一種比較成熟的模式，香港有國際投資者的基礎，同時又是一個完全流動的市場，A+H就是企業既有內地的投資者基礎，也有國際香港的國際投資者基礎，「雖然是1+1，但肯定是大於2了。」

譚岳衡並提到，目前港交所中只有20多家公司設立人民幣櫃台，雙櫃台股票數量較少，交投活躍度也有待提升，希望能出台進一步舉措，把雙櫃台模式「搞活」。「希望盡快將人民幣股票交易櫃台納入港股通範疇，內地投資者參與港股通交易的時候，不需要將人民幣換成港幣，可以避免匯率波動風險，還能提升雙櫃台交易的活躍度。」

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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