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神州經脈 | 商務部約談沃爾瑪，深圳實施零售額增長獎勵，股匯跌

12/03/2025

　　全國兩會閉幕後，市場焦點轉回中美關稅戰。滬綜指今日（12日）高開低走，盤中一度反彈，惟收市仍報跌0.23%，報3371.92點，深成指跌0.17%，創業板指跌0.58%。兩市全天成交16838億元（人民幣．下同），較上個交易日增14%。

 

神州經脈 | 商務部約談沃爾瑪，深圳實施零售額增長獎勵，股匯跌

沃爾瑪因要求中國供應商大幅降價而被中國商務部約談（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤初一度升破7.22關口，但後勁不繼，收報7.2445，較上個交易日4時30分收盤價跌139點子，暫脫離近四個月高位，全日在7.2158至7.2487之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升45點子，止三連跌，創3月6日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至630點內。

 

今日新聞精選

 

1. 針對美國零售業龍頭沃爾瑪要求中國供應商降價，承擔美方加徵的關稅成本，央視旗下「玉淵譚天」微博發文透露，商務部等有關部門11日約談沃爾瑪了解有關情況。玉淵譚天並在文中標籤「中國企業不背美國加稅的鍋」、「中企拒絕成為關稅轉嫁工具」。中國紡織品進出口商會亦表示，如情況屬實，將採取積極措施維護會員企業的合法利益。

 

2. 摩根士丹利在最新報告中稱，隨著關稅衝擊、房地產走弱以及持續低物價環境，中國經濟增速或將從今年二季度開始再度走弱，名義國內生產總值（GDP）同比增速或將下滑至4%以下。報告指，中國政府的再通脹政策依然溫和且仍以供給側為主，全國兩會宣布了2萬億元的財政擴張，但其中僅有約四分之一與消費相關，同時政府更加注重科創支持舉措，政策層面可說是「溫刺激，重科創」。不過，報告認為，科創難以隻身肩負引領經濟實現再通脹的重任。

 

3. 據外電引述知情人士透露，奔馳（港稱「平治」）將為全球市場開發配備禾賽科技激光雷達傳感器的智能駕駛汽車，而這是外國汽車製造商首次尋求在中國以外銷售的車型中使用中國製造的此類技術。禾賽科技周一宣布一份跨越2030年的多年長期合作項目合同，稱將為一家歐洲汽車製造商供應激光雷達產品，但沒有透露該公司名稱。

 

4. 中國銀行間市場交易商協會今日召開銀行間市場支持民營企業高質量發展座談會。交易商協會表示，下一步將認真研究民營企業、金融機構提出的意見建議，切實把會議成果轉化為服務民營企業的具體舉措，強化債券市場制度建設和產品創新，持續發揮「第二支箭」撬動引領作用，擴大民營企業債券融資規模，為民營經濟穩定健康發展和民營企業做優做大做強營造良好環境、提供有力支持。

 

5. 工商銀行與全國工商聯在北京聯合舉辦「金融助企　提質向新」民營企業高質量發展推進會。會上宣布科技創新基金儀式啟動，總規模800億元，定位為「耐心資本」，以股權投資為主，但將聯合債券、貸款、擔保等方式，持續加強支持硬科技、民營經濟。工行董事長廖林表示，接下來將加強資源傾斜，暢通股、債、貸等融資管道，計劃未來3年為民營提供投融資不低於6萬億元，增加信用及中長期資金供。

 

6. 華為終端BG董事長余承東今日在微博宣布，首款搭載原生鴻蒙正式版手機將於下周推出，華為終端也將全面進入原生鴻蒙時代。余承東表示，自去年10月原生鴻蒙開啟公測以來，已經收到400多萬條用戶反饋的優化建議，系統迭代了30多個版本，新增了150多項功能特性。目前，已有2萬多個鴻蒙原生應用及元服務上架，微信、抖音、支付寶、高德地圖、京東等20多個App下載量都超過了200萬。

 

7. 深圳市商務局、深圳市投資促進局發布《2025年深圳商務投促領域支持政策要點》，其中提出，支持消費市場主體做大做強，實施零售額增長獎勵，對零售額每增長1億元給予50萬元獎勵，最高獎勵1000萬元。落實外商投資企業投資獎勵，對2023年度、2024年度新增實際外資金額分別達5000萬美元及以上的外商投資企業（不含金融業、房地產業企業），根據不同行業類別按不高於新增實際外資金額的3%、2%或1%予以獎勵，單家企業最高獎勵5000萬元。

 

8. 針對DeepSeek將在3月17日發布下一代R2模型的傳聞，DeepSeek官方企業諮詢帳號回應--「辟謠：R2發布為假消息」。另外，中國人工智能（AI）初創Monica近日推出能夠把用戶想法執行為成品的通用AI代理產品「Manus」，其團隊表示，與阿里巴巴旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和算力平台上實現Manus的全部功能。

 

撰文：經濟通中國組

 

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

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