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神州經脈 | 消費貸利率創新低，債市深化互聯互通，滬指止三連升

19/03/2025

　　A股三大指數今日（19日）全天震盪調整，滬綜指收跌0.1%，報3426.43點，終止三連漲，深成指也跌0.32%，創業板指跌0.28%。滬深兩市成交僅1.47萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少532億元或3.5%。

 

神州經脈 | 消費貸利率創新低，債市深化互聯互通，滬指止三連升

內地多家銀行下調消費貸款利率，響應政府擴大消費政策。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2363，較上個交易日4時30分收盤價跌147點子，全日在7.2310至7.2387之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1697，較上個交易日升36點子，和市場預測偏離仍在600點以上。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》報道，中資銀行正在大幅下調消費貸款利率至歷史最低水平，響應政府號召促內需穩成長來應對美國關稅戰威脅。在上海和杭州等較富裕地區，中資銀行提供年利率低至2.58%的消費貸款，以促進餐飲和購物消費；而大約兩年前，消費貸款利率一度高達10%。瑞銀亞洲金融研究主管顏湄之表示，創紀錄的低利率顯示在貸款需求低迷之際銀行間的激烈競爭，但根本原因在於人們對收入增長和經濟前景的預期較弱；低息貸款可能在一定程度上促進消費，但銀行需要警惕風險控制，防止不良貸款增加。

 

2. 中國人民銀行金融市場司副司長江會芬今日在2025年ICMA中國債務資本市場年度會議上表示，正積極研究推進債券市場對外開放，深化拓展境內外債券市場互聯互通，穩妥有序推進境內外基礎設施托管銀行的跨境聯通與合作；推動人民幣債券成為廣泛認可的合格優質流動性資產，便利境外機構在非交易場景下使用人民幣債券。深圳證券交易所債券業務中心綜合質控部副總監楊帆則在會議的專題討論環節指出，要推動長期資金進入債市。

 

3. 財政部宣布，將於近日在英國倫敦發行人民幣綠色主權債券，規模不超過60億元。具體發行安排將於發行前另行公布。這將是中國在英國發行的首筆綠色主權債券。財政部此前在2月20日公布《中華人民共和國綠色主權債券框架》，作為國際綠色債券發行人的基石文件。而於1月公布的第十一次中英經濟財金對話政策成果顯示，中方同意2025年發行首筆人民幣計價的綠色主權債券，並在倫敦掛牌上市。

 

4. 據《路透》引述知情人士表示，已在深圳上市的內地手機屏幕製造商藍思科技計劃於本月底提交香港上市申請，目標於7月完成上市，預計集資額介乎10億美元至15億美元。據指，中信証券擔任上市保薦人；美銀為總體協調人，但兩行均不予置評。另有內媒引述接近藍思科技的知情人士透露，公司公告確認發行的H股股數為不超過發行後總股本7%，基於考慮超募等情況，預計發行比例會按照5%左右；上市時間預計為今年7月、8月。

 

5. 據英國《金融時報》引述消息人士透露，Costco（開市客）要求中國供應商降低貨品價格，以應對美國總統特朗普對中國商品加徵20%關稅的效應。報道指，中國監管部門關注Costco此項舉動。這是繼沃爾瑪後再一家美國零售巨頭為應對關稅而向中國供應商施壓。此前沃爾瑪要求中國供應商大幅降價後，被中國商務部約談了解情。

 

6. 據《證券時報》報道，國家地方共建人形機器人創新中心即將發布里程碑式的通用具身智能平台「格物」，構建全球領先的機器人智能體訓練生態系統；國家地方共建人形機器人創新中心開放基金亦將發布，將篩選部分優秀可落地的項目資助。

 

7. 由浙江省委組織部會同省委黨校等單位共同研究謀劃的人工智能通識及應用網絡專題培訓18日開班，以提升全省幹部的人工智能素養，為期4個月，分10期教學，每期課程將邀請一位專家學者或創新企業家授課，從通用知識、產業應用、相關政策、企業案例等方面，深度解讀人工智能相關知識，詳細講解DeepSeek等人工智能大模型的使用方法，幫助全省幹部了解人工智能的戰略布局和宏觀政策，結合浙江實際找準產業應用的切入點。

 

8. 據外電報道，比利時檢察官辦公室周二（18日）表示，已對歐洲議會賄賂案中的5名涉案人員提出指控，該賄賂案據稱與華為有關。報道指，該5名嫌疑人於上周被拘留，其中4人已被逮捕，並被控主動腐敗和參與犯罪組織；第5人面臨洗錢指控，已被有條件釋放。

 

撰文：經濟通中國組

 

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