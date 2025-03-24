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發展論壇 | 李強晤美參議員戴安斯一行，強調打貿易戰沒有贏家

24/03/2025

發展論壇 | 李強晤美參議員戴安斯一行，強調打貿易戰沒有贏家

 

　　 與美國總統特朗普關係密切的美國共和黨參議員戴安斯抵京訪問並現身中國發展高層論壇。國務院總理李強23日下午在北京人民大會堂會見戴安斯及部分美國企業界人士。

 

　　 李強表示，當前，中美關係發展來到一個新的重要節點。今年1月，習近平主席同特朗普總統通電話時強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。歷史昭示我們，中美雙方應該選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。希望美方同中方更多相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，攜手努力推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

 

李強：沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的

 

　　李強指出，經貿合作是中美關係的重要基礎。越是中美關係面臨困難，越要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定性。打貿易戰沒有贏家。沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。我們應當通過做大合作蛋糕，用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業來華分享發展機遇，將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

 

　　美方人士表示，中國近幾十年來發生很大變化。美國企業積極參與和支持中國發展，願繼續投資中國，加強對話合作，實現互利共贏，努力推動兩國關係持續發展。

撰文：經濟通中國組

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