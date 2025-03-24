發展論壇 | 李強發展高層論壇致辭：三視角看中國經濟和世界形勢

一年一度的中國發展高層論壇23-24日在北京舉行，與往年相比，這個中國高層領導人出席、跨國公司CEO雲集的高規格大會，將首次設立「中外企業家閉門會」環節。參加本次論壇的外資代表包括蘋果公司、寶馬、阿斯利康、高通、雀巢、麥肯錫等公司的董事長或CEO。中方企業家代表包括京東CEO許冉、小紅書創始人瞿芳、杭州宇樹科技有限公司創始人王興興、小鵬汽車董事長何小鵬、螞蟻集團董事長井賢棟等。

國務院總理李強在23日開幕式中發表主旨演講。他表示，大家都非常關心中國經濟發展情況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不同視角的觀察和分析可謂林林總總，其中不乏真知灼見。「這裏我也想從三個視角，跟大家分享一些觀察和思考。」

綠色家電、新能源產業等綠色經濟展現巨大空間

第一個視角：從「春節經濟」來看中國的發展活力。今年春節前後，中國經濟湧現出一批現象級的亮點。電影、冰雪、文旅等消費市場熱點紛呈，展現了國內經濟循環的巨大潛力。以「杭州六小龍」等初創企業為代表的科技突破不斷湧現，展現了創新創造的巨大能量。綠色家電、新能源產業等綠色經濟蔚然成風，展現了轉型發展的巨大空間。不同領域的新動能不斷積蓄壯大，必將為中國經濟帶來持久旺盛的發展動力。

加大逆周期調節力度，必要時推出新增量政策

第二個視角：從全國兩會來讀中國的經濟政策。今年中國將經濟增長目標設定為5%左右，既是源於對中國經濟基礎條件的深刻把握，也源於對自身治理能力和未來發展潛力的堅定信心。中國將注重加大政策力度與激發市場力量相結合，努力實現這一預期目標。一方面實施更加積極有為的宏觀政策，進一步加大逆周期調節力度，必要時推出新的增量政策，為經濟持續向好、平穩運行提供有力支撐。另一方面深化經濟體制改革，不斷推進全國統一大市場建設，著力打通經濟循環的堵點卡點，為各類經營主體進一步營造良好發展環境，強化對企業創新創造的政策支持，增強發展內在驅動力。

幫助外資企業深度融入中國市場

第三個視角：從國際變局來思考世界發展進步的人間正道。當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，更需要國家開放市場、企業共享資源，攜手抵御風險挑戰、實現共同繁榮。中國始終把自身發展同全球發展緊密結合在一起，將堅持經濟全球化正確方向，踐行真正的多邊主義，努力做全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。將堅定不移推進開放合作，倡導國際通行規則下的公平競爭，維護自由貿易和全球產業鏈供應鏈暢通穩定，繼續敞開懷抱歡迎各國企業，進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業深度融入中國市場。希望企業家們做全球化的堅定維護者、推動者，齊心協力、精誠合作，抵制單邊主義和保護主義，在互利互惠中實現更大發展。

撰文：經濟通中國組

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