神州經脈 | 美國再制裁中企，蘋果捐浙大三千萬，A股跌人幣轉升

美國商務部將五十多家中國實體列入制裁名單，經《路透》統計，這些實體合計涉及12家A股上市公司，但總體股價波動並不大。滬深股市今日（26日）繼續窄幅震盪，滬綜指輕微收低0.04%，報3368.70點，深成指跌0.05%，創業板指跌0.26%。成交接連下滑，兩市全天交易額1.15萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1039億元或約8%。

蘋果CEO庫克(前排中)今日到訪浙江大學。（TimCook微博視頻截圖）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2635，較上個交易日4時30分收盤價升5點子，止五連跌，全日7.2600至7.2661之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1754，較上個交易日升34點子，止四連跌，創3月20日以來近一周新高，和市場預測偏離仍超800點。

今日新聞精選

1. 美國商務部最新將54家中國實體列入出口限制清單，指它們的行為與美國國家安全或外交政策相違背，當中包括中國浪潮集團的六家子公司。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，批評美方濫用實體清單等出口管制工具，濫施非法單邊制裁，是典型的霸權主義行為。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

2. 蘋果CEO庫克今日上午現身浙大紫金港校區，參加與浙大合作的移動應用創新賽十周年活動。同日蘋果公司還宣布向浙江大學捐贈3000萬元人民幣，支持編程教育。蘋果表示，將與浙江大學共同設立Apple移動應用孵化基金，提供最前沿的技術培訓，包括App開發、產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。該基金將通過研討會、實習和導師制等方式，建立學生開發者與行業領袖和投資者之間的聯繫，為他們提供更多商業培訓，助其在不斷發展的iOS應用經濟中取得成功。

3. 多家國際投行看好中國股票。摩根士丹利時隔一個多月再次上調中國股票目標，上調恒生指數、恒生中國企業指數、MSCI中國指數和滬深300指數的2025年底目標分別至25800、9500、83和4220點，分別意味著比當前價格水平有9%、9%、9%和8%的上漲空間。高盛亦預計中國股票將有更多基本面驅動的上漲；富達國際稱，中國股市本輪上漲由基本面改善所帶動，預計隨著更廣泛的正向盈利修正，境外投資者會更加關注中國股市及資金流入。

4. 市場傳出「廣汽集團華望（GH）項目將收購恒大汽車南沙工廠」消息，《財聯社》以投資者身份就向廣汽集團董秘辦進行求證，對方回應稱，廣汽GH項目是一家輕資產運營公司，將會優先利用埃安、傳祺品牌產能，「不要輕信任何傳言，以公司公告為準」。恒大汽車(00708)下午狂飆，最多升逾2倍，收市升幅收窄至74%。

5. 寶馬集團今日宣布與阿里巴巴集團在中國達成AI領域戰略合作，雙方在AI大語言模型和智能語音交互等前沿領域開展聯合研發，提供最貼近中國用戶需求的前瞻性解決方案。阿里通義大模型將應用於中國市場的寶馬新世代系列車型。

6. 比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發文稱，此前比亞迪發布了比亞迪超級e平台，含有兆瓦閃充、三萬轉電機和高耐壓等級的碳化硅模塊等近11項全球之最；4000個兆瓦閃充站正在布局中，首批約500個將在4月初漢L和唐L的上市階段，就可啟用。此外，比亞迪最新公布的前十大流通股東，「全國社保基金--四組合」去年四季度再進入前十大流通股東梯隊。去年社保基金共加倉比亞迪近300萬股A股。內媒又指比亞迪預計今年全球銷量將從427萬輛增長至550萬輛，其中海外市場80萬輛以上。

7. 有媒體報道稱，宇樹科技的早期投資人、SevenUp Capital創始人趙楠透露，自2020年以來，宇樹的財務報表每年都保持盈利狀態，近期在與創辦人王興興的交流中，對方回應沒有新一輪融資打算。據《新浪科技》就此盈利信息向宇樹科技求證，宇樹科技市場負責人回應表示信息屬實。

8. 廣東省統計局公布，1-2月，全省規模以上工業增加值同比增長2.8%，增速較去年全年的4.2%放緩。其中，汽車製造業由上年全年下降1.2%轉為增長7.6%。1-2月全省固定資產投資額同比下降8.4%，降幅較去年全年的4.5%擴大。其中房地產開發投資下降15.8%，降幅比上年全年收窄2.4個百分點；全省新建商品房銷售面積824萬平方米，同比下降8.6%，降幅比上年全年大幅收窄13.2個百分點。另外，1-2月，全省社會消費品零售總額0.81萬億元，同比增長1.0%，增速比去年全年加快0.2個百分點。

撰文：經濟通中國組

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