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神州經脈 | 美擴關稅戰，工業企業利潤降幅縮，張一鳴成中國首富

27/03/2025

　　滬深三大指數今日（27日）小幅上漲，滬綜指收升0.15%，報3373.75點，深成指揚0.23%，創業板指升0.24%。兩市全天成交1.19萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升364億元或約3%。

 

神州經脈 | 美擴關稅戰，工業企業利潤降幅縮，張一鳴成中國首富

字節跳動創辦人張一鳴成為胡潤中國首富。（字節跳動微信公眾號圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2655，較上個交易日4時30分收盤價跌20點子，創3月4日以來逾三周新低，全日在7.2595至7.2667之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1763，較上個交易日跌9點子，和市場預測偏離擴至逾950點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，1至2月規模以上工業企業利潤同比下降0.3%，降幅較去年全年的3.3%收窄，其中製造業利潤同比增長4.8%，拉動全部規上工業利潤增長3.2個百分點。汽車製造業利潤同比增長11.7%，智能消費設備製造業利潤增長125.5%。官方解讀指，規上工業利潤降幅雖縮小，但外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定因素增多。

 

2. 美國總統特朗普擴大關稅戰，宣布對對進口汽車和輕型卡車加徵25%的關稅，4月3日生效，特朗普還將在4月2日宣布針對美國貿易逆差主要責任國徵收對等關稅。特朗普又稱，願考慮降低對中國加徵的關稅稅率，換取北京同意字節跳動將TikTok美國業務出售給美國企業。中國外交部今日就美加徵關稅回應稱，美方此舉違反世貿組織規則，破壞基於規則的多邊貿易體制和各國人民的共同利益，也無益於解決自身的問題。商務部新聞發言人何亞東則表示，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴，3月14日美方在世貿組織爭端解決機制下接受磋商，中方將根據世貿組織規則推進後續程序。

 

3. 商務部新聞發言人何亞東在例行記者會上表示，近期不少跨國公司高管紛紛到訪中國，商務部領導密集會見了蘋果、禮來、高通、奔馳、空客、嘉吉等20多家跨國公司全球負責人，就企業在華發展、擴大對華投資等議題進行了深入交流。這些來自電子信息、醫藥、半導體、汽車、航空、食品等領域的跨國公司都認為，中國的超大規模市場、完備的產供鏈體系和科技創新能力是巨大機遇，投資中國就是與機遇同行。

 

4. 中國外交部長王毅今日在北京同法國外長巴羅會談，會後兩人共同見記者。王毅介紹雙方達成的共識，指中法雙方要辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話，並要挖掘人工智能、數字經濟等創新產業合作潛力，而中歐要堅持做互利共贏的合作夥伴，通過協商妥善解決貿易爭端，開闢合作新前景。此外，雙方發表《中國和法國在〈巴黎協定〉達成十周年之際關於氣候變化的聯合聲明》，提到一些國家從科學共識上倒退、從多邊機構退出，「這只會讓我們進一步堅定決心並加強行動」，重申要在現有的最佳科學基礎上，考慮各國不同國情，採取並加快集體行動。

 

5. 博鰲亞洲論壇2025年年會今日舉行開幕大會，國務院副總理丁薛祥出席開幕典禮並發表主旨演講。丁薛祥指，中國今年「5%左右」的經濟增長目標，既有增長潛力和條件支撐，亦有強而有力的政策措施保障，將努力完成中國全年經濟社會發展目標任務。另外，人行副行長宣昌能在「不穩定世界中尋找貨幣與金融穩定」分論壇上重申，中國將根據國內外經濟金融形勢，擇機降準降息；國家外匯管理局副局長李斌則表示，將持續推動外匯領域深層次改革和高水平對外開放，深入推進區域經貿合作。

 

6. 中關村論壇今日舉行開幕禮，本次論壇主題為「新質生產力與全球科技合作」。國務院副總理張國清在論壇上表示，中國堅持擴大高水平對外開放，願與各國一道共同探索互利共贏的全球科技合作新模式，包括以共同以科技創新引領新質生產力的發展，加強科技創新，特別是原創性顛覆性創新。北京市市委書委書記尹力則稱，北京致力於加快建設國際科技創新中心，全球數字經濟標桿，城市和高水平人才高地。

 

7. 財政部公布，1-2月，全國國有及國有控股企業營業總收入124873.4億元，同比下降0.3%；利潤總額6255.0億元，同比增長0.1%；應交稅費11127.3億元，同比增長0.6%。2月末，國有企業資產負債率64.9%，同比上升0.1個百分點。

 

8. 胡潤研究院今日發布《2025胡潤全球富豪榜》。馬斯克（Elon Musk）以3.07萬億元財富連續第四次成為全球首富，主要得益於特斯拉股價的飆升。中國富豪榜單方面，首富執位，字節跳動創始人張一鳴取代了農夫山泉創始人鍾睒睒，成為中國首富；鍾睒睒排第二，第三名為騰訊馬化騰，第四是寧德時代曾毓群。DeepSeek的梁文鋒和寒武紀的陳天石首次登榜。小米雷軍是今年財富增長最快的企業家之一，財富增加一倍多達2200億元，首次進入中國前十排第八。拼多多的黃崢財富縮水32%至3200億元，排名跌至第五。

 

撰文：經濟通中國組

 

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