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神州經脈 | 財政部輸血四大行，PMI一年高，華為收入增利潤跌

31/03/2025

　　3月最後一個交易日（31日），滬深股市延續調整態勢，儘管有財政部發債輸血四大銀行、3月官方製造業PMI升上一年高位，滬綜指仍收跌0.46%，報3335.75點，深成指也跌0.97%，創業板指挫1.15%。成交略有回暖，滬深兩市全天交易額1.22萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1026億元或9.2%。滬綜指全月升幅0.45%，連升兩月累計升幅逾2.6%。

 

神州經脈 | 財政部輸血四大行，PMI一年高，華為收入增利潤跌

中國3月官方製造業PMI升至50.5的一年最高水平，但分析指仍弱於過去十年同月51.1的均值水平。4月美國關稅不確定性很大，對出口和製造業帶來多大衝擊尚屬未知。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2516，較上個交易日4時30分收盤價升121點子，創3月21日以來逾一周新高。全月計，3月人民幣即期匯率升值0.44%。人民幣兌一美元中間價周一報7.1782，較上個交易日跌30點子，創3月25日以來近一周新低，和市場預測偏離仍超800點。

 

今日新聞精選

 

1. 受春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，國家統計局公布，3月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均回升，在擴張區間繼續上行。3月製造業PMI為50.5%，比上月上升0.3個百分點，與市場預期一致，為去年3月以來最高。3月非製造業商務活動指數50.8%，為去年12月以來最高，比上月上升0.4個百分點。3月綜合PMI產出指數為51.4%，比上月上升0.3個百分點。分析指，3月官方製造業PMI升至一年最高水平，但仍弱於過去十年同月51.1的均值水平。4月美國關稅不確定性很大，對出口和製造業帶來多大衝擊尚屬未知。

 

2. 中國財政部公布，將發行首批特別國債5000億元，積極支持中國銀行、建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行補充核心一級資本。此舉有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。

 

3. 採用特別國債進行資本補充的方式並不常見。中金公司團隊指出，本輪注資是自2010年以來主要國有大行統籌推進的新一輪股權融資，旨在應對資產和內生資本補充速度剪刀差背景下的資本壓力，核心一級資本僅能通過外部股權融資和內生利潤補充，不能通過資本債券補充，而近年來國有大行息差和盈利承壓，因此有必要尋求外部融資。中信證券首席經濟學家明明分析，若按照8倍乘數效應進行計算，5000億元注資約可撬動4萬億元信貸增量，有助於加大服務實體經濟的力度。

 

4. 中共中央政治局周一召開會議，審議《生態環境保護督察工作條例》《關於二十屆中央第四輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，中央巡視組對部分中央和國家機關單位開展巡視，發現一些問題，要嚴肅認真抓好整改。要堅持和加強黨對生態環境保護督察工作的領導，進一步壓實各地區各部門抓好美麗中國建設的政治責任。

 

5. 華為發布2024年年度報告，經營結果符合預期，實現全球銷售收入8621億元，淨利潤626億元。2023年華為收入7042億元，淨利潤約870億元，即2024年收入同比增22%、淨利潤同比跌28%。智能汽車解決方案首次實現當年盈利。

 

6. 據人工智能分析平台aitools.xyz稱，中國人工智能初創公司DeepSeek每月新增網站訪問量超過OpenAI的ChatGPT。DeepSeek在2025年2月錄得了5.247億次新的網站訪問量，而ChatGPT同期的新訪問量為5億次。儘管在新訪問量上實現了超越，但DeepSeek在整體規模上仍位列第三，排在ChatGPT和Canva之後。

 

7. 泰國曼谷翟道翟區一座中國中鐵旗下中鐵十局參與興建、並已到封頂階段的30層泰國審計署辦公大樓，上周五（28日）在緬甸強震期間迅速倒塌。據當地媒體報道，倒塌大樓截至30日下午，已有11人死亡，18人受傷，76人失蹤。泰國當局已經展開調查，有官員說在現場的鋼筋中發現異樣。泰國副總理兼內政部長阿努廷30日與中國駐泰國大使韓志強，以及中國應急管理部的專家會面。阿努廷會後表示，合作興建大樓的泰國及中國財團要對倒塌事件共同承擔責任。此外，泰國警方證實，4名中國人在29日，即地震後一日進入倒塌大樓現場取走一批文件，包括承建商及分判商的資料，聲稱為保險索償做準備。他們接受問話後暫時獲釋，將會面臨起訴。

 

8. 自2025年3月31日起，南京全市範圍內取消限售，商品住房在取得不動產權登記證書後即可上市交易，有效滿足居民各類住房置換需求。

 

撰文：經濟通中國組

 

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