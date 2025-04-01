京城近觀｜中關村論壇，機器人總動員

響應國務院總理李強「對已確定工作能早則早、寧早勿晚」的指示，今年北京的中關村論壇在3月27日至31日舉行，比去年提早了接近一個月。今年的中關村論壇年會繼續在中關村國際創新中心舉辦。本屆論壇年會以「新質生產力與全球科技合作」為年度主題。

來自北京加速進化的一群機器人正在作各種舞蹈動作。(黃燕明攝)

此前，北京市副市長靳偉已在國新辦發布會上預告，本次論壇上近百台機器人將成為嘉賓的智能助手，將帶來全新的參會體驗。果然，今年的中關村國際創新中心可以說是「機器人無處不在」，具身機器人全體總動員，濃濃的科技感撲面而來。

2025中國科幻大會作為中關村論壇的平行論壇之一，於3月28日至31日在北京市石景山區首鋼園舉行，同樣為觀眾帶來了一場科技與想象力的盛宴。

近百個機器人「持證上崗」，仿真機器人提供諮詢服務

仿真機器人妮婭在咨詢台工作，「她」能回答關於中關村論壇年會的問題。(黃燕明攝)

一走進中關村國際科技創新中心，在咨詢台率先能看到幾個仿真機器人正在進行接待工作。每個機器人的胸前均有工作證，是持證上崗的官方工作人員。「妮婭，你好！請介紹一下中關村論壇。」通過麥克風向仿真機器人妮婭提問，她便能作出回答：「中關村論壇創辦於2007年，以『創新與發展』為永久主題，已成功舉辦15屆，累計開展平行論壇和配套活動上千場，數十萬名國內外嘉賓參與……」回答的內容主要關於中關村論壇年會，無論是會議議程、嘉賓信息，還是場地布局等問題，都能對答如流。妮婭還可以模仿人類的簡單動作，如熱情地擺手迎接、俏皮地比耶拍照、真誠地點贊認可等。

今年中關村論壇的仿真機器人來自北京清飛科技，清飛科技2014年成立，在人工智能和智能製造領域基於仿生技術的深入研究，尤其是從2018年涉足生物特徵相關的紅藍對抗工作後，積累了大量關於生物特徵識別和仿生技術的經驗。公司今年3月15日公開的一項名為「機器人的表情的控制方法、裝置以及機器人」的專利，就致力於提高機器人表情的仿真程度。通過獨特的控制方法和裝置，讓機器人的表情更加細膩、真實，進一步提升機器人的擬人化水平，能夠通過豐富且逼真的表情傳遞情感、增強溝通效果。

機器人「俞文峰」寫書法引圍觀，開幕式上作各種表演

仿真機器人「俞文峰」寫書法引圍觀，他正在寫「中關村」三個大字。(黃燕明攝)

會場內，一款逼真的數字孿生書法機器人「俞文峰」引來人們圍觀，「他」正在揮毫潑墨，運筆如飛，筆鋒遒勁地書寫出「中關村」三個大字，書寫的時候還伴隨著眨眼、點頭等動作。「俞文峰」同樣來自清飛科技，在「他」的眼動頻率和皮膚質感幾乎達到以假亂真的程度。據工作人員介紹，這台機器人通過計算學習筆的軌跡、力的輕重等，大約兩個小時就能學會一種新字體。

此次參展的明星產品包括宇樹G1人形機器人和宇樹GO2四足機器狗，G1機器人有23至43個高精度關節電機的卓越性能，是優雅的迎賓使者，能夠與參會者握手和親切互動；而GO2四足機器狗不僅輕鬆完成翻身起立等高難度動作，也能賣萌趴下和伸出爪子跟人類互動，跟真狗型態一樣。

機器人還在開幕式上大放異彩，在主要的嘉賓發言之後，多款機器人聯袂上演的科技秀，將整個論壇氣氛推向了最高潮，音樂響起，機器人舞者在舞台上配合著相應的節奏偏偏起舞，時而打起太極拳，時而做起俯臥撐，甚至還吹奏起了樂器。該科技秀以歌曲《一起向未來》收尾，現場觀眾均覺大飽眼福。

機器人最終目標進入家庭，續航時長短成最大瓶頸

超仿生機器人「胡博士」可以模仿人類的臉部表情，也能實現對話交流。(黃燕明攝)

此次論壇集結了國內多款明星人形機器人，「夸父」是其中之一，作為國內首款面向家庭場景的人形機器人，樂聚機器人創始人冷曉琨指出，在人工智能大模型加持下，展廳導覽講解對於「夸父」而言已經駕輕就熟，後續計劃讓人形機器人進廠「打工」，尤其是在汽車製造等領域承擔機械臂難以勝任的工作。「我們的最終目標是讓人形機器人進入家庭。人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品，真正融入家庭生活更能彰顯其獨特價值。」

如今，機器人各有各的絕技，琴棋書畫樣樣精通，太極、打拳、迴旋踢也有模有樣，有人擔心，保安、或者接待員是否很快便會失業？可能還沒這麼快。業內普遍認為，作為機器人形態裏技術最複雜的分支，人形機器人走進千家萬戶還有很長一段路要走。

機器人「夸父」正在搖鈴，提醒參會者馬上進場開會。(黃燕明攝)

機器人面臨最大的問題之一是續航能力，續航能力直接關係到實際應用場景的拓展與作業效率的高低。而中國信通院發布的《人形機器人產業發展研究報告(2024 年)》指出，中國目前大部分人形機器人的運行時間通常為2至4小時，較短的時長成為限制其廣泛應用的一大瓶頸。為突破續航瓶頸，業界正積極探索多種解決方案，包括發展快充技術，縮短充電時間等。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情