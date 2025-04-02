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神州經脈 | 對等關稅前夕A股成交縮人幣跌，沃爾瑪傳堅定求降價

02/04/2025

　　美國總統特朗普將於4月2日下午4時(本港時間3日凌晨4時)，在白宮玫瑰園宣布針對所有貿易夥伴的「對等關稅」措施，有消息指可能會對各國統一加徵20%關稅。美國對等關稅落地前，投資者態度觀望，滬深三大指數今日小幅上漲，滬指小幅收升0.05%，報3350.13點，深成指揚0.09%，創業板指升0.13%。兩市全天成交僅9745億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1578億元或14%，為今年1月13日（當日錄9664億元）以來新低。

 

神州經脈 | 對等關稅前夕A股成交縮人幣跌，沃爾瑪傳堅定求降價

（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2719，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，續創3月4日以來一個月新低。人民幣兌一美元中間價報7.1793，較上個交易日跌18點子，創1月20日以來近兩個半月新低，和市場預測偏離擴至逾850點。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院減輕企業負擔部際聯席會議2025年工作會議今日在京召開。會議強調，要聚焦亂收費、亂檢查、亂罰款、亂查封等「四亂」問題，開展規範涉企行政執法專項行動，制定出台亂收費行為處理辦法，堅決防止以罰增收、以罰代管、逐利罰款等行為，健全完善執法監督糾錯問責機制。

 

2. 沃爾瑪（Walmart）上月被中國商務部約談後，据外媒引述知情人士透露，沃爾瑪繼續推動中國供應商降價，以抵消美國國總統特朗普的關稅。沃爾瑪與供應商的談判是按產品類別進行，而不是按原產國。

 

3. 商務部公告，去年1月5日決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。同年12月25日，將調查期限延長至2025年4月5日。鑑於本案情況複雜，商務部再將調查期限延長至2025年7月5日。

 

4. 渣打銀行稱，鑑於今年前兩個月的經濟活動表現「強於預期」以及3月份製造業採購經理人指數（PMI）回升，將今年中國經濟增長預期從4.5%上調至4.8%。出口或會進一步下跌，帶來更大規模的貿易順差。

 

5. 抖音官方帳號「抖音黑板報」今日發文表示，網傳「字節跳動創始人張一鳴加入新加坡國籍」為不實信息。另外電消息指特朗普當地時間周三將參加會議，以考慮將TikTok從中國母公司字節跳動剝離的最終提案。TikTok必須在4月5日最後期限前找到非中國買家。當局正在敲定有關潛在投資者的計劃，其中可能包括黑石集團和甲骨文以及其他藍籌、私募股權和風險投資公司，還有科技界的大型投資者。

 

6. 金融監管總局普惠金融司司長蔣平表示，將繼續會同國家發改委做深做實支持小微企業融資協調工作機制，推動加大信息共享力度，引導金融機構精準對接，保持小微企業貸款投放力度、提升貸款質量，科學合理確定貸款利率，優化貸款業務結構，加大首貸、續貸、信用貸的支持力度。

 

7. 人民銀行徵信管理局局長任詠梅表示，將持續推動公共徵信系統擴容提質增效，拓展金融信用信息基礎數據庫的覆蓋範圍，依法推動證券、保險領域的金融信用信息歸集共享，創新研發多元化徵信產品，滿足更多場景的徵信服務需求。

 

8. 全球最大的AI開源社區Hugging Face更新了大模型榜單，前三公司均為位處杭州的中國公司。阿里通義千問開源的端到端全模態大模型Qwen2.5-Omni登上總榜榜首，DeepSeek排第二，群核科技排第三。

 

撰文：經濟通中國組

 

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