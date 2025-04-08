神州經脈 | 中國無懼關稅升級，國家隊全力護A股，人民幣五連跌

滬深股市周一（7日）在關稅戰「硝煙」中慘跌，人民銀行、中央匯金和國家金融監管總局今早（8日）在開市前聯袂發聲護盤，A股實現反彈，滬綜指收漲1.58%，報3145.55點，深成指揚0.64%，創業板指升1.83%。兩市全天成交近1.63萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量379億元或2.4%。個股漲多跌少，兩市超3000個股上漲，逾百股漲停。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤中低見7.3400，高位見7.3266，收報7.3368，較上個交易日4時30分收盤價跌219點子，五連跌，創2023年9月8日以來新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.2038，跌破7.2關口，較上個交易日跌58點子，四連跌，創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離擴至近1300點。

分析指，中間價連續走弱表明將引導人民幣有序貶值，有利於市場釋放貶值壓力，後續繼續關注會否允許市場價波動下限突破7.35元關口。而出於金融穩定考慮，預計人行不會追求人民幣大幅貶值。

今日新聞精選

1. 美國總統特朗普關稅政策引發全球貿易戰，中國迅速推出反制措施，特朗普因此威脅稱，除非中國取消對美國產品加徵的34%關稅，否則他將對中國進口商品再額外加徵50%關稅。中國商務部、外交部先後回應稱，施壓、威脅不是同中方打交道的正確方式，如果美國升級關稅措施落地，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當權益，「如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底」。

2. 「國家隊」全力護盤，中央匯金稱將加大增持A股，人民銀行表示在必要時向匯金提供充足再貸款支持，金監總局發布文件對保險資金權益類資產監管比例上限上調5%。中國人壽、中國太保、新華保險、中國平安、中國人保等先後表態稱將為資本市場注入「真金白銀」、穩步加大A股市場投資規模等。另外，全國社會保障基金理事會表示，近日已主動增持國內股票，近期將繼續增持。瑞銀預計，預計內地險資、互惠基金及社保基金對中國股市今年淨流入資金或各達1萬億、5900億及1200億。

3. 國家發展改革委主任鄭柵潔今日主持召開座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營企業與會。鄭柵潔表示，面對美加徵關稅等外部風險挑戰，要把思想和行動統一到黨中央的決策部署上，堅定不移推進改革開放，堅持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅定信心、鼓足幹勁，萬眾一心、眾志成城，扎扎實實辦好自己的事，以國內發展的確定性應對外部環境的不確定性。

4. 據《彭博》引述知情人士報道，中國商務部與SHEIN等公司就供應鏈多元化問題進行了溝通，勸告這些企業不要轉向其他國家的供應商進行採購。該人士補充，中方是在特朗普宣布「對等關稅」前數日表達以上要求，因為美國的關稅威脅促使SHEIN等公司尋求供應鏈多元化以規避更高關稅。而作為響應官方要求的行動之一，SHEIN已經放棄組織供應商前往越南等東南亞國家旅行考察建立生產基地的安排。

5. 應國務院總理李強邀請，西班牙首相桑切斯將於4月10日至11日（周四至五）訪華。外交部發言人林劍表示，這是桑切斯三年內第三次訪華，期間國家主席習近平將會見桑切斯，國務院總理李強將與桑切斯舉行會談。今年是中西全面戰略夥伴關係建立20周年，中方希望以桑切斯此訪為契機，深化兩國戰略互信，擴大開放合作。

6. 墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）報道，由於美國實施關稅措施，以及墨西哥為了維持與美國的貿易關係，對中國產品課徵關稅，中國已經決定暫停在墨西哥的大規模投資，其中包括比亞迪汽車在墨西哥的建廠計劃。報道並分析，在地緣政治與經濟的改變下，中國現在把投資目標轉往南美洲的秘魯，因為今年初由中國出資興建的錢凱港（Chancay）正式投入營運後，不但可開闢從錢凱港直通上海的航線，更成為亞洲到拉丁美洲的重要海運門戶。

7. 據《財新》引述知情人士報道，華為計劃和東風集團合作打造一個全新品牌，公司載體已經成立，模式類似華為與廣汽集團合作的華望汽車。東風乘用車科技（成都）有限公司將承擔雙方合作品牌相關工作。華為方面的合作主體是智能汽車解決方案業務單元（車BU）。接近華為車BU的人士透露，華為車BU有很多新增合作項目，其中與東風集團和廣汽集團的合作項目尤其深入，除了不使用華為銷售渠道，產品設計開發等合作模式均與鴻蒙智行類似。

8. 廣州番禺發布全市首個「空中的士」快速出行網絡，首批起降點有25處，分為商務類(9處)、應急類(9處)及文旅消費類(6處)共3類，包括廣州南站、廣州長隆旅遊度假區、大夫山森林公園、蓮花山旅遊區、海鷗島、番禺區人民政府、番禺區中心醫院、番禺創新科技園、越秀萬博城、廣州大學城中關村青創匯、廣州醫科大學附屬第二醫院(番禺院區)等。4月8日起，番禺區政府、廣州南站等首批8個商務起降點正式啟用並納入「空中的士出行」運營網絡，可通過小程序預約。

撰文：經濟通中國組

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情