神州經脈 | 提振經濟新招料將出台，A股兩連升，人幣17年低

中美關稅戰進一步升級，美國對中國商品合共104%的巨額關稅已經於今日（9日）下午生效。國家隊帶頭穩市，幾百間A股上市公司發表增持回購公告；午後更有消息指中國高層領導人最快於今天召開會議，討論一系列提振經濟發展以及穩定資本市場的措施。市場信心獲提振，滬綜指反彈收升1.31%，連升兩日，收報3186.81點，深成指漲1.22%，創業板指揚0.98%。兩市全天成交近1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量739億元或4.5%。

外電指中國高層領導人即將召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟。（ＡＰ圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3498，較上個交易日4時30分收盤價跌130點子，六連跌，創2007年12月21日以來逾17年新低，全日在7.3420至7.3506之間波動。盤中在岸人民幣即期匯價一度距離交易區間下限僅1個點子。今日人民幣中間價報7.2066，較上個交易日跌28點子，五連跌，續創2023年9月11日以來逾一年半新低，與市場預測偏離仍有近1300點。

今日新聞精選

1. 據《路透》引述消息人士報道，中國高層領導人最早將於今日召開會議，討論美國加徵關稅後如何提振經濟。據報道，國務院、人行、財政部等政府部門的高層官員將出席會議，預計討論提振國內消費以及支持資本市場的措施，還可能討論出口退稅補貼等舉措。消息人士表示，此次高層會議結束後，一些較為成熟、旨在提振中國經濟的舉措可能會在未來幾周及幾個月內得到實施。

2. 《新華社》最新報道，中央周邊工作會議4月8日至9日在北京舉行，中國國家主席習近平出席會議並發表重要講話。該會議並非定期舉行的會議，而是在中國面臨重要外交挑戰或需要調整周邊外交政策時才舉行。相信今次召開契機與美國對華加徵巨額關稅有關。報道指，本次會議強調，要構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作。

3. 國務院新聞辦公室9日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。商務部負責人就白皮書答記者問時指出，近年美國單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華出台加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿合作，中方不得不進行正當反制。中方不願打貿易戰，但中國政府也絕不會坐視中國人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

4. 據《路透》引述消息報道，中國人行近日指導國有大行暫緩自營購匯，並加強代客購匯的審查，避免加劇人民幣匯率調整壓力。人行不會允許人民幣大幅貶值，並已要求主要國有銀行減少美元購買量。各大銀行也被告知，在為客戶執行美元購買訂單時要加強檢查，市場將此舉解讀為人行抑制投機交易的一種方式。報道引述消息稱，人行不會透過人民幣貶值來減輕關稅對出口和整體經濟的打擊，但人行仍將重點放在穩定人民幣匯率上，這表明金融市場穩定仍是首要任務。

5. 亞洲開發銀行發表《2025年亞洲發展展望》表示，亞洲受美國關稅措施的衝擊最為嚴重，中國是受關稅影響最大的經濟體，亞開行首席經濟學家朴之水警告，在中國減少對美出口後，填補了中國出口的亞洲地區其他國家可能會遭受嚴重打擊。亞開行在對等關稅公布前曾預測，新興亞洲經濟體今年的經濟增長將放緩至4.9%，到明年再進一步放緩至4.7%；預測2025年中國經濟將增長4.7%，明年增速將進一步減緩至4.3%。朴之水表示，這些預測將在7月的更新報告中進一步下調。

6. 高盛周二（8日）晚發布報告指出，中國與美國之間關稅戰持續升級，使中國今年全年實質國內生產總值(GDP)增長4.5%的預期面臨下行風險。高盛稱，中美關稅爭端不斷升級，也指向中國政府將在未來幾個月大幅放寬政策，以減輕影響並穩定增長。另外，國務院總理李強8日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話時表示，中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，中國完全能夠對沖外部不利影響。

7. 乘聯分會最新公布，3月全國乘用車市場零售194萬輛，同比增長14.4%，環比增長40.2%；今年以來累計零售512.7萬輛，同比增長6.0%。乘聯分會表示，在國家「雙新」政策推動下，價格戰相對溫和，行業內捲狀態改善，今年3月零售僅稍低於2018年3月198萬的同期最高水平，同比增速為近10年最高。新能源車方面，3月新能源乘用車市場零售99.1萬輛，同比增長38.0%，環比增長45.0%；1-3月累計零售242.0萬輛，同比增長36.4%。

8. 對於近期有外媒傳出「希音供應鏈轉移」的消息，廣州市商務局表示，作為從廣州成長起來的全球化企業，希音持續在廣州為核心的國內供應鏈加碼布局和投資，今年一季度在廣州的出口額繼續保持增長，無疑是讓供應鏈轉移的謠言不攻自破。

撰文：經濟通中國組

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