神州經脈 | 美獨加中國關稅，CPI連跌兩月，滬指重上三千二

中美關稅戰再度升級，繼中國昨晚宣布反制、將美國進口商品關稅增至84%後，美國總統特朗普隨即將對華關稅加至125%，並向超過75個國家暫緩對等關稅90天，期間降低稅率至10%，意圖孤立中國。有關國家將加碼支持政策，以應對外部衝擊及穩定投資市場的預測升溫，A股連續第三天反彈，滬綜指今日（10日）收升1.16%，報3223.64點，重上三千二關，深成指全日漲2.25%，創業板收升2.27%。兩市成交約1.61萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量901億元或5%。

內地3月CPI同比跌0.1%，連續第二個月下滑。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤刷新逾17年新低後轉升，收報7.3429，較上個交易日4時30分收盤價升69點子，止六連跌，全日在7.3366至7.3518之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.2092，較上個交易日跌26點子，六連跌，再創2023年9月11日以來逾一年半新低，和市場預測偏離擴至近1400點。

今日新聞精選

1. 針對美國政府提高中國進口商品的對等關稅稅率，國務院關稅稅則委員會昨晚公告，自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。商務部則公告，將護盾人工智能公司等6家美國企業列入不可靠實體清單，將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。美國總統特朗普隨即再宣布，除中國外，暫停對其他國家實施對等關稅措施90天，在此期間大幅降低對等關稅至10%，中國的關稅則上升至125%。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上批評，對於美方對中國濫施關稅的霸道霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受，重申若美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

2. 外電引述消息報道，中國決策層今日召開重要會議，討論出台更多經濟刺激政策。據悉，臨時召集的會議聚焦樓市、消費和科技創新等領域，研究出台新的支持性措施。包括金融監管在內的其他部門也在密集開會，討論提振經濟和穩定市場的舉措。會議的密集程度，凸顯中國政府積極應對中美貿易衝突擴大所帶來的挑戰。即將於4月底召開的中央政治局會議，通常成為重要觀察窗口。

3. 商務部新聞發言人何咏前今日在例行記者會上回應美國關稅時指出，美國近期以各種借口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重侵犯中方企業正當權益，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中方對此強烈譴責、堅決反對。對於中方是否就關稅問題與美展開談判，何咏前僅稱，中方的立場是明確的、一貫的，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行」，又指中方將以中國的確定性對衝外部環境的不確定性，將幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場。

4. 據《路透》報道，澳洲周四拒絕了中國政府提出的共同抵制美國關稅的建議，並表示將繼續推動貿易多元化，降低對最大貿易夥伴中國的依賴。東盟則發聲明稱，東盟承諾不對美國關稅採取報復性措施，並表達與美國進行坦誠和建設性對話以解決貿易相關問題的共同意願。另外，中國商務部部長王文濤周二下午與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇視頻會談，就加強中歐經貿合作、應對美加徵對等關稅等問題深入坦誠交換意見，雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，並立即開展電動汽車價格承諾談判等。

5. 中國3月居民消費價格指數（CPI）同比跌0.1%，連續第二個月下滑，雖然跌幅收窄0.6個百分點，但弱於季節性表現；CPI環比跌0.4%，亦創四個月最大降幅。能源價格季節性下行則拖累3月工業生產者出廠價格指數（PPI）同比跌幅擴大至2.5%，創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。統計局解讀指，提振消費等效應續顯現，核心CPI明顯回升，同比由上月下降0.1%轉為上漲0.5%。機構分析認為，中國通縮壓力料在未來幾個季度加劇；美國對華加徵高達三位數的關稅，中美雙邊貿易額將很快急劇下滑，而消費刺激措施似乎不太可能完全抵銷出口疲軟的影響。

6. 據美國全國公共廣播電台（NPR）引述消息報道，英偉達行政總裁黃仁勳上周出席海湖莊園晚宴後，特朗普政府原定最快本周推出的限制英偉達H20芯片向中國出口的計劃暫緩，因為英偉達向特朗普政府承諾將在美國投資新的AI資料中心。H20芯片是美國出口管制下中國能合法獲得的最先進的人工智能處理器。

7. 美國投行高盛因關稅負面影響，進一步將中國2025年和2026年的GDP增長預期，分別從此前的4.5%和4.0%下調至4%和3.5%。高盛剛在周二（8日）發布報告指，中國與美國之間關稅戰持續升級，使中國今年實質GDP增長4.5%的預期面臨下行風險。時隔兩天，高盛就將增長預測下調。

8. 星展銀行指出，美國對等關稅暫停把中國排除在外，還繼續提高中國的關稅，表明短期內中美談判空間不大，市場正密切關注中國會否允許人民幣走軟以緩衝關稅衝擊。巴克萊銀行認為，人民幣需要貶值到8.4才能抵消關稅的影響，但近期中國可能會採取更大規模的刺激政策應對關稅衝擊，短期內只會允許人民幣適度貶值。

撰文：經濟通中國組

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