  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

關稅戰 | 美豁免徵收部分電子產品關稅，商務部：修正錯誤一小步

14/04/2025

關稅戰 | 美豁免徵收部分電子產品關稅，商務部：修正錯誤一小步

 

　　美國12日公布備忘錄，豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等部分產品的對等關稅，豁免適用於本月5日起輸入美國的產品。

 

　　據《彭博》引述研究機構數字報道，根據美國去年數據，美方今次公布的豁免清單，涉及接近3900億美元商品，當中逾1010億美元為中國貨，其中智能電話佔最大部分。

 

中方敦促美方正視各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步

 

　　中國商務部新聞發言人對此回應，中方正在對有關影響進行評估，這是繼美方4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整。應該說，這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。

 

　　發言人並稱，以一紙行政令出台所謂「對等關稅」，不僅違背基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。「對等關稅」自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

 

　　中方對中美經貿關係的立場是一貫的。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話，「解鈴還須系鈴人」。敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消「對等關稅」的錯誤做法，回到相互尊重，通過平等對話解決分歧的正確道路上來。

 

對華加關稅打擊蘋果等美企，特朗普稱不能依賴中國

 

　　美媒早前報道，特朗普4月對來自中國的產品加徵125%的對等關稅，對蘋果公司等大部分產品在中國生產的科技公司造成打擊。美國白宮發言人萊維特表示，特朗普明確指出美方不能再在生產半導體、晶片、智能電話等關鍵技術上依賴中國。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

《說說心理話》《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09689

金泰豐國際控股

0.210

異動股

01767

TS WONDERS

0.380

異動股

00769

中國稀土

0.385

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09689 金泰豐國際控股
  • 0.250
  • 01767 TS WONDERS
  • 0.390
  • 00769 中國稀土
  • 0.385
  • 03626 HSSP INTL
  • 10.400
  • 00313 裕田中國
  • 0.061
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 17.060
  • 目標︰$19.26
  • 01797 東方甄選
  • 11.840
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 15.420
  • 目標︰$21.00
  • 06936 順豐控股
  • 34.700
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 47.800
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 41.850
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00700 騰訊控股
  • 444.000
  • 00005 滙豐控股
  • 79.300
  • 00388 香港交易所
  • 324.800
報章貼士
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.700
  • 目標︰--
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.630
  • 目標︰$5.10
  • 01787 山東黃金
  • 24.150
  • 目標︰$27.30
熱炒概念股
即時重點新聞

16/04/2025 13:18  《異動股》白宮暴增中國關稅，金價升破3300美元，金礦股飆升

16/04/2025 12:48  【關稅戰】白宮：中國進口美國商品關稅升至最高245%

16/04/2025 12:56  《外資精點》大摩降多個指數目標，恒指年底目標降至20800點

16/04/2025 12:45  《午市前瞻》恒指大有機會再度調整，金價料次季挑戰3500美元

16/04/2025 12:06  美團急崩恒指半日跌543點穿兩萬一，避險情緒現公用股防守

16/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０３億元，買盈富基金沽中芯

16/04/2025 08:28  【大行炒Ｄ乜】大摩急削港交所目標１４％，另普降內銀股目標

16/04/2025 11:41  《財資快訊》美電升報７﹒７５７３，一周拆息與上日維持３％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 白宮：中國進口美國商品關稅升至最高245%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 金價料次季挑戰3500美元 老鋪黃金為偏鋒之選新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團京東惡鬥搶外賣市場，股價齊急插未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

九龍香格里拉推「麵包放題」！20款日式麵包任食+手沖咖啡無限添飲！復活節限定
人氣文章

Foodie What’s On

KFC連續3星期推出超值優惠：50蚊6件雞／葡撻買一送一／$109超值三人餐
人氣文章

小薯茶水間

銀髮服務投訴：平安手機無售後保障、安老院餵藥延遲？四大建議及善用資訊網連結
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

回顧昔日留法藝術時光！展覽「玩·具：賀慕群百年回顧展」：賀慕群和巴黎大茅屋傳奇
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

K-beauty始祖「回流」亞洲？ Laneige人氣冬甩護唇精華，美妝迷們爭相入手！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

從時代劇看時尚！美劇《1923》：細看經歷科技洗禮、經濟大蕭條下的不同角色造型
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物衛生 丨 K11高價雪糕店員工舔雪糕匙試味，影片曝光引發市民恐慌
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
60歲張曼玉現身Coldplay香港站演唱會，分享養生之道：每日飲1物助清腸排毒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2025 14:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2025 14:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2025 14:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2025 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態16/04/2025
關稅戰 | 白宮：中國進口美國商品關稅升至最高245%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

中國非替代性霸權，需緊盯輿論戰新趨勢

16/04/2025 13:44

大國博弈

晶片股｜中芯小心成為關稅戰風眼？

16/04/2025 11:33

關稅戰

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處