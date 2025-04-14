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神州經脈 | 中國出口大增，美關稅豁免措施混亂，A股人幣齊揚

14/04/2025

　　首季金融數據超預期；美國暫時豁免部份電子產品關稅，提振科技板塊情緒。A股市場繼續反彈，滬綜指連漲五日、今日（14日）收升0.76%，報3262.81點，深成指收高0.51%，創業板指揚0.34%。滬深兩市全天成交1.28萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量712億元或5.3%。

 

神州經脈 | 中國出口大增，美關稅豁免措施混亂，A股人幣齊揚

（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3021，較上個交易日4時30分收盤價升224點子，三連升，創4月2日以來近兩周新高，全日在7.2982至7.3121之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2110，較上個交易日跌23點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點，上個交易日報7.2087。

 

今日新聞精選

 

1. 海關總署最新數據顯示，中國3月以美元計價出口同比猛增12.4%，增速大勝預期的4.4%並創去年10月以來新高；進口則跌4.3%，跌幅遜於預期的2%；貿易順差1026.4億美元，遠超市場預期的770億美元。海關總署新聞發言人呂大良表示，中國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但是「天塌不下來」。機構分析則認為，3月出口增長加速因為出口商仍在「搶出口」，預計4月中國對美出口將大跌，拖累整體出口同比轉負。

 

2. 對於中美關稅戰的影響，海關總署副署長王令浚表示，今年一季度，在美國政府濫施關稅的干擾和衝擊下，中美雙邊貿易仍保持增長，進出口規模1.11萬億元，增長4%。中美經貿關係的本質是互利共贏，是經濟規律作用的結果，具有強大的內生動力。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，按照相互尊重的原則，通過平等對話解決貿易分歧。

 

3. 國家主席習近平抵達越南，並在河內內排國際機場發表書面講話。習近平表示期待和越南領導人就中越兩黨兩國關係的全局性、戰略性、方向性問題以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。今年是中越建交75周年暨「中越人文交流年」，中越命運共同體建設迎來新的發展機遇。站在新的起點上，中方願同越方一道，開展更高水平、更廣範圍、更深層次合作，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。

 

4. 人行公布3月新增人民幣貸款3.64萬億元，高於市場預期，並較2月大幅增加。在政府債券發行提速等因素支撐下，3月社會融資規模增量5.89萬億元，亦高於市場預期的4.8萬億元。3月末廣義貨幣（M2）同比增長7%，增速與2月末持平，較市場預期的7.1%稍低；M1增速則為1.6%，連續四個月為正，較2月末加快1.5個百分點。

 

5. 美國關稅政策繼續飄忽不定，美國相關部門上周末更新指引，豁免智能電話及手提電腦等電子商品的對等關稅，但總統特朗普後來澄清並非豁免，而是之後將其納入另一類別徵收。另據《財聯社》報道，深圳華強北市場多家檔口針對CPU、顯卡等熱門芯片的報價已經暫停，且多家檔口關門歇業，有老闆指大家都在觀望政策，「封庫存了，大家擔心價格會暴漲暴跌」。報道又引述國產芯片分銷企業報道，已有下游客戶就涉及美國原產地的產品，開始向他們溝通國產替代的可行性。

 

6. 中央廣播電視總台旗下的新媒體帳號「玉淵譚天」最新發文指，​​​​​​關於美國關稅政策反覆修改，美方可以好好讀讀之前中方發的兩句話：「在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性」。美方妄想著中國在高關稅下妥協，但中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料，打亂了美方的陣腳。「對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會」，此「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視。

 

7. 英國議會上周六（12日）通過一項緊急法案，允許英國政府接管由中國企業敬業集團持有的英國鋼鐵公司。該公司正面臨經營困難，計劃關閉高爐，將致英國成為唯一一個無法利用鐵礦石、焦炭和其他原料生產「原生鋼」的主要經濟體。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，對於目前英鋼經營遇到的困難，雙方應本著互利的原則商談解決。希望英國政府避免將經貿合作政治化和泛安全化，以免影響中國企業赴英正常投資合作的信心。

 

8. 海南省經濟研究中心擬近日召開「提振和擴大消費政策發布與行動研討會」，旨在探討和推動海南消費市場的進一步發展。另外，海南省人民政府辦公廳印發《海南省提振和擴大消費三年行動方案》。其中提到，加大財政支持力度。2025-2027年，統籌各級財政資金100億元以上，支持海南省提振和擴大消費。2025年對符合條件的個人消費貸款和消費領域的服務業經營主體貸款給予財政貼息。此外，商務部會同國家發改委、工信部、文旅部、市場監管總局、體育總局昨在海南第五屆中國國際消費品博覽會啟動「購在中國」系列活動。

 

撰文：經濟通中國組

 

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