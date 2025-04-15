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國事訪問 | 習近平訪越南，促共同反對單邊霸凌，中越簽45份合作文本

15/04/2025

　　據《新華社》報道，4月14日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行會談。習近平強調高度重視中越關係，就深化中越命運共同體建設提出六點舉措；指出兩國要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑。

 

國事訪問｜習近平訪越南，促共同反對單邊霸凌，中越簽45份合作文本

中共中央總書記、國家主席習近平與越共中央總書記蘇林握手。（AP圖片）

 

　　習近平指出，今年是中越建交75周年暨「中越人文交流年」。面對變亂交織的國際形勢，中越兩國堅持和平發展，深化友好合作，為世界帶來了寶貴的穩定性和確定性。站在新的歷史起點上，雙方要高質量推動全面戰略合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠，為構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

 

小船孤篷經不起驚濤駭浪，同舟共濟方能行穩致遠

 

　　習近平強調，構建中越命運共同體具有重要世界意義。兩國都堅持對外開放，為維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、促進經濟全球化發揮了積極作用。中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。小船孤篷經不起驚濤駭浪，同舟共濟方能行穩致遠。中國和越南都是經濟全球化的受益者，要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。

 

國事訪問｜習近平訪越南，促共同反對單邊霸凌，中越簽45份合作文本

習近平和蘇林檢視中越雙方簽署的45份雙邊合作文本。（AP圖片）

 

　　蘇林表示，發展對華關係是越南的客觀要求、戰略選擇和頭等優先。越方願同中方加強協調和配合，堅持多邊主義，堅守和平共處五項原則，維護國際貿易規則，遵守雙方簽署的協議，共同為促進世界和平和人類進步作出更大貢獻。

 

　　會談後，習近平和蘇林共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本，涵蓋互聯互通、人工智能、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。

 

國事訪問｜習近平訪越南，促共同反對單邊霸凌，中越簽45份合作文本

中越今次簽署的45份雙邊合作文本在越共駐地展示。（AP圖片）

 

習近平：夯實中越命運共同體建設政治根基

 

　　習近平同日亦會見越南總理范明政，他強調雙方要加強戰略協作，夯實中越命運共同體建設政治根基。充分發揮中越陸海相連的區位優勢，加強發展戰略對接，深挖產業合作潛能。穩步推進基礎設施建設合作，提升互聯互通水平，保障貿易暢通。做大做強貿易、投資等傳統領域合作，拓展5G、人工智能、清潔能源、數字經濟等新興產業合作。堅定維護多邊貿易體制，共同推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。范明政強調，越方高度重視對華關係，決心堅定推進具有戰略意義的越中命運共同體建設。

 

國事訪問｜習近平訪越南，促共同反對單邊霸凌，中越簽45份合作文本

習近平會見越南總理范明政。（AP圖片）

 

國事訪問｜習近平訪越南，促共同反對單邊霸凌，中越簽45份合作文本

習近平與越南總理范明政舉行會談。（AP圖片）

 

　　習近平又與越南國會主席陳青敏會面。習近平強調，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向事關黨和國家前途命運及事業興衰成敗。要繼續保持黨際、立法機構、政治協商組織對口交流合作，深化治國理政經驗交流。陳青敏表示，習近平到訪充分體現中國黨、國家和人民對越中關係的重視。兩黨總書記就推進具有戰略意義的越中命運共同體建設作出重要戰略指引，將推動越中關係開啟新的篇章。

 

撰文：經濟通中國組

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