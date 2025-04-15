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美團正式發布「美團閃購」，京東宣布本季再招至少5萬全職外賣員

15/04/2025

美團正式發布「美團閃購」，京東宣布本季再招至少5萬全職外賣員

 

　　美團(03690)今日上午正式宣布推出即時零售品牌「美團閃購」，京東(09618)旗下微信公眾號「京東黑板報」則在今日中午發布題為《京東不打口水仗，但會堅持說實話》的文章，宣布因秒送業務發展迅速，本季度京東將再招收不低於5萬名全職外賣員，全額足額全部繳納五險一金且所有費用都由公司承擔。

 

　　文章還指，「今天是個好日子，今天京東品質外賣訂單量將超過500萬單，因為都是品質堂食餐廳的外賣，GMV比『幽靈外賣』1000萬單還大」。

 

　　文章又稱，京東已經上線「自營秒送」電商業務，全國已經有超過十萬家京東品牌線下店全部接入了秒送，平均送達時間快於30分鐘。京東自營秒送業務涵蓋：所有商超類目、服裝、化妝品、家電手機等各類電子產品、藥品等幾乎所有品類全覆蓋，自營品質+秒送服務，確保最好的用戶體驗。

 

　　至於「美團閃購」，據介紹，目前「閃購」已經作為一級入口嵌入App首頁，並有獨立的微信小程序。這一新品牌以「24小時陪伴消費者的新一代購物平台」為核心定位，覆蓋全國近3000個縣市區，聯合本地零售商、品牌商及中小商戶，將服務全國10億消費者的日常購物需求，承諾「30分鐘好貨到手」。

 

王莆中發文諷刺京東外賣，劉強東稱打口仗不能產生社會價值

 

　　京東近期大力發展外賣業務，被視為向美團「宣戰」，兩家公司的高層還為此打了一場口水仗。美團核心本地商業CEO王莆中上周六(12日)在社交媒體發文，茅頭直指京東，稱「京東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最後一家」，指「如果把外賣當作即時零售(30分鐘送萬物)的一部分，達達和京東到家早在2014年就開始了，只不過收效甚微」、「美團非餐飲品類的訂單突破了1800萬單，可以說讓某些公司如鯁在喉，如芒在背」。

 

　　王莆中當時還稱，「我們原定在下周(即本周)正式發布美團即時零售品牌，這在媒體圈不是秘密，發布前很可能還會有各種干擾出來。不過即時零售的發展大勢是擋不住的，『狗急跳牆』也好，『圍魏救趙』也罷，『30分鐘送萬物』創造的新體驗一定會滿足更多用戶需要，把那些大而無當的倉配體系掃進歷史垃圾堆」。

 

　　京東集團新聞發言人齊珊珊同日在朋友圈發布截圖，顯示她向京東集團創始人劉強東匯報，「老闆，王莆中自己下場攻擊我們了」。劉強東則回應稱，「你要是有空就趕緊去加入『小哥應急小組』，看看有沒有外賣或者快遞兄弟在大風中遇到困難，或者去參與出口受阻企業的採購小組工作，盡快給他們提供幫助。不要和人打口仗，不能產生社會價值」。

 

撰文:經濟通中國組

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