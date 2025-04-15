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神州經脈 | 習近平訪越成果豐碩，滬指六連升，投行削增長預測

15/04/2025

　　滬綜指連續六個交易日反彈，今日（15日）小幅收升0.15%，報3267.66點；深成指收低0.27%，創業板跌0.13%。成交大減，滬深兩市全天成交僅1.08萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2003億元或15.7%。分析認為，現在市場處於震盪趨穩的階段，關注後續擴內需和穩外貿政策的進程。

 

神州經脈 | 習近平訪越成果豐碩，滬指六連升，投行削增長預測

習近平訪越期間與越南總理范明政會面。（AP圖片）

　　　　

　　隨著特朗普關稅政策趨於理性，市場不安情緒有所緩解。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3146，較上個交易日4時30分收盤價跌125點子，止三連升，全日在7.3040至7.3157之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2096，較上個交易日升14點子，和市場預測偏離收窄至千點以內。

 

今日新聞精選

 

1. 中共總書記、國家主席習近平今日下午結束在越南的一連兩天國事訪問行程，轉往馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問，周五（18日）回國。訪越期間，習近平與越共總書記蘇林會談，並與越南國家主席梁強、越南總理范明政等會面。習近平和蘇林共同見證了中越雙方簽署45份雙邊合作文本，涵蓋互聯互通、人工智能、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。習近平並和蘇林、梁強共同啟動「紅色研學之旅」項目，又同蘇林、范明政共同見證中越鐵路合作機制啟動儀式。習近平和蘇林均表示，這次訪問成果豐碩。

 

2. 美國商務部發布通知，表示將調查進口芯片和半導體製造設備對國家安全的影響，為其進一步加徵關稅鋪路。有內媒到深圳華強北訪問了多家公司負責人，他們均表示關稅戰對生意影響不大，既因中國供應鏈競爭優勢明顯，亦因歐洲、東南亞、中東等新興市場需求旺盛，可成為美國市場的有效補充。另外，美國總統特朗普表示正考慮給予汽車與零部件短暫關稅豁免，以便讓廠商有更多時間在美國開設生產線。美國目前向所有進口汽車徵收兩成半關稅，而汽車零部件的關稅措施將於下月3日生效。

 

3. 據《彭博》引述知情人士報道，在中美關稅戰升級、中國宣布對自美國進口產品加徵125%的關稅後，中國官方要求境內航空公司暫停接收等待交付的波音飛機，並要求航企停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。同時，針對目前租用波音飛機的境內航企可能面臨的額外關稅負擔，有關部門正研究支持方案。

 

4. 國家統計局明日發布2025年一季度宏觀經濟數據，機構普遍預計首季經濟開門紅，國內生產總值（GDP）增速料達5%以上，但較去年第四季的5.4%放緩，考慮關稅戰帶來的負面影響將在未來浮現，外資大行紛紛下調全年GDP預測，瑞銀由早前的4%降至3.4%，2026年進一步放緩至3%。高盛下調今明兩年中國經濟增長預測至4%及3.5%。巴克萊將中國全年的經濟增長預測下調至4%。

 

5. 小鵬匯天聯合創始人、副總裁王譚今日在全球發布會上表示，旗下飛行汽車「陸地航母」量產工廠將於今年第三季峻工，同時啟動預售，中國內地售價不超過30萬美元，年銷售目標為1萬輛，首批訂單預計2026年交付。飛行汽車將首先在中國內地銷售，然後再考慮把銷售範圍擴至中東及其他海外市場。

 

6. 中國AI初創企業智譜據報已聘請中金公司輔導其境內IPO，爭取今年上市。這家獲得阿里巴巴和騰訊投資的公司是少數幾家有能力與OpenAI展開競爭的中國公司之一。根據提交給中國證監會的備案文件，成立6年的智譜與中金公司已經開始IPO籌備工作，可能不遲於今年10月正式提交上市申請。

 

7. 第137屆廣交會今天在廣州開幕。本屆廣交會已有來自215個國家和地區的超20萬名境外採購商預註冊；255家全球零售250強和各國各地區大商將組團參會，創歷史新高。本屆廣交會4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦。

 

8. 上海樂高樂園度假區計劃於今年6月試運行，7月正式開園。項目建成後將擁有八大主題區，超75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超8500萬塊樂高積木拼搭的2889個樂高模型。

 

撰文：經濟通中國組

 

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