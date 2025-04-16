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關稅戰｜敦煌網異軍突起，中國外貿廠商尋找的出路能成功嗎？

16/04/2025

　　中美關稅戰打得火熱之際，一家默默經營了20年的中國跨境B2B電商平台敦煌網(DHgate)突然爆紅，短短數天其應用就登頂美區App Store電商應用榜單，超越淘寶和SHEIN，在免費總榜上亦僅次於ChatGPT排第二。

 

關稅戰｜敦煌網異軍突起，中國外貿廠商尋找的出路能成功嗎？

敦煌網(DHgate)在美區App Store電商榜登頂，在免費總榜也排第二。（網絡圖片）

 

　　對於敦煌網異軍突起，官媒《上海證券報》形容是關稅戰激起了美國人對「Made in China」的囤貨欲望，加上許多中國供應商和製造商在關稅戰背景下紛紛製作TikTok視頻，向消費者介紹歐美奢侈品牌的服裝、配飾生產地都是中國，部分還在視頻中提供網站鏈接和聯絡方式，引導觀眾向敦煌網的商家、即供應商直接購買「源頭好貨」。這些視頻就此大大提升了敦煌網的熱度。

 

外貿廠商藉TikTok引流，推銷「平價源頭好貨」

 

　　聚焦跨境電商的新媒體「藍海億觀網」（下稱「該媒體」）則直言，在特朗普政府連續多輪加稅之後，一批中國外貿廠商甚為焦慮，一些以美單為主的外貿工廠甚至已暫停生產。因此，許多廠商湧上TikTok，努力地將流量引向敦煌網上的自家店舖，以促成交易。他們不遺餘力向美國消費者解釋，許多所謂「產自歐洲的服裝、手提包和其他配飾」，實際上均來自中國工廠。其中一名TikTok博主發布的視頻，展示了Brooks Brothers和Tommy Hilfiger等知名品牌的產品，並暗示觀眾可以去搜索像敦煌網這樣的平台，稱「在那裏，能夠以更低的價格購買類似的商品」。

 

　　該媒體指出，這類視頻短短幾天在TikTok上如瀑布流一般持續出現，使許多在美國加稅後想直接採購中國源頭商品的美國消費者持續湧向敦煌網。

 

關稅戰｜敦煌網異軍突起，中國外貿廠商尋找的出路能成功嗎？

敦煌網平台首頁。

 

　　Appfigures的數據顯示，4月12日，敦煌網在蘋果和谷歌應用商店的全球下載量達到3.54萬次，較30日均值增長56%。其中，美國市場貢獻了1.73萬次的下載量，較30日均值激增98%。到4月13日，僅iOS平台，敦煌網下載量就達到11.75萬次，較30日均值暴漲732%，其中美國市場下載量達6.51萬次，暴增940%。

 

　　「敦煌網跨境電商」微信影音號15日上載視頻稱，其4月下載量環比暴增800%，每天超3000家美國批發商在線搶單。還有敦煌網招商運營人士向內媒《藍鯨財經》透露，最近三天大盤曝光暴漲，部分商家訪客量和GMV增長超過300%。

 

敦煌網變「名牌替代品銷售平台」，恐令美國盯上

 

　　然而，中國廠商的大力推銷，令敦煌網戴上了一頂「名牌替代品銷售平台」的帽子。「藍海億觀網」表示，《Business Insider》等美國知名媒體紛紛跟進報道指，敦煌網是一個銷售仿品著稱的平台，例如Lululemon最暢銷的男士ABC褲、Adidas的Ultraboost鞋、Dyson的Airwrap等，該平台都以很低的價格出售。《THE PINNACLE GAZETTE》更稱，雖然在敦煌網購物有不少潛在的好處，但消費者難以辨別正品和仿品。

 

關稅戰｜敦煌網異軍突起，中國外貿廠商尋找的出路能成功嗎？

敦煌網上有不少仿製名牌手袋、鞋履等。

 

　　「藍海億觀網」直言，「工廠主們病急亂投醫的行為，無異於將敦煌網放在了火上烤，使其承受了巨大的壓力。接下來，不排除美國當局會盯上敦煌網，揪住這一問題大做文章」。

 

創辦人王樹彤曾與雷軍打造亞馬遜中國前身卓越網

 

　　公開資料顯示，敦煌網由王樹彤於2004年創立。王樹彤曾在微軟中國、思科任高管，1999年與小米創辦人雷軍、凡客創辦人陳年共同打造了卓越網(Joyo.com)。卓越網在2004出售予亞馬遜成為亞馬遜中國，同年王樹彤創立敦煌網。

 

關稅戰｜敦煌網異軍突起，中國外貿廠商尋找的出路能成功嗎？

王樹彤（前排中）曾與雷軍（後排左）等人創辦卓越網。（網絡圖片）

 

　　敦煌網專注小額B2B賽道，曾在2021年衝擊香港IPO。其招股書披露，2020年敦煌網在同行業的市場份額僅為1.4%，排名第二，而排第一的競爭對手A的市場份額則達到26.2%。2022年，敦煌網公司宣布升級為敦煌網集團，以中心化跨境電商平台敦煌網和去中心化社交電商平台MyyShop為核心業務引擎。智能物流平台駝飛俠DHLink、金融支付服務駝駝數科，則是敦煌網集團支撐雙擎發展的服務板塊。

 

對不漲價商家提供強力流量等傾斜及物流支持

 

　　據敦煌網官網介紹，敦煌網是全球第二大中國跨境出口B2B商業平台，擁有超260萬註冊供應商，在線產品數量超3300萬，累計註冊買家超過7700萬，業務覆蓋全球225個國家及地區，提供188條物流線路和14個海外倉，並可用69個幣種結算。

 

　　為應對美國關稅頻繁調整，敦煌網4月11日啟動「關稅護航計劃」，針對「商品不漲價」（不包郵商品運費漲幅不超過20%或運費總價漲幅不超過20元/公斤）商家進行全方位、強力的流量及權益傾斜，並提供專屬1對1物流支持幫扶計劃。此外，為迎合美國消費者的強烈的囤貨需求，敦煌網推出了「Stock & Save Sale」促銷活動。

 

撰文：經濟通中國組

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