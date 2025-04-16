神州經脈 | 首季GDP亮眼，滬指七連漲，美稅最高可達245%

中國經濟首季開局良好，第一季GDP增長5.4%，遠勝市場預期，但數據還未反應美國關稅影響，白宮最新解釋對華關稅可最高達245%。A股在消費、運輸及黃金概念股強勢護航下，滬綜指錄得七連漲，今日（16日）收升0.26%，報3276點，深成指則跌0.85%，創業板指軟1.21%。滬深兩市全天成交1.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升347億元或3%。

中國今年首季GDP同比增5.4%勝預期。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3179，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，兩連跌，全日在7.3111至7.3295之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.2133，較上個交易日跌37點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點。

今日新聞精選

1. 中國一季度國內生產總值（GDP）同比增長5.4%、全國固定資產投資同比增長4.2%，3月規模以上工業增加值同比增長7.7%、社會消費品零售總額同比增長5.9%，上述數據均優於市場預期，顯示經濟活動已全線加速。不過，分析人士稱，沒有理由為一季度的數據感到「沾沾自喜」，中美關稅戰影響將在下月經濟數據中得到體現。國家統計局副局長盛來運表示，下階段，要實施好更加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，推動經濟運行穩中有進、持續向好。

2. 首季新建商品房銷售額降2.1%，降幅收窄。盛來運表示，一季度中國房地產市場形勢明顯好轉，促進房地產止跌回穩的政策效果在持續顯現。當前房地產市場仍處在調整階段，房地產需求還需要釋放，中國的消費結構還處在升級過程中，城鎮化還沒完成，房地產市場的需求空間尤其是好房子的市場需求空間還比較大。

3. 據《彭博》引述知情人士報道，在中美關稅戰升級、中國宣布對自美國進口產品加徵125%的關稅後，中國官方要求境內航空公司暫停接收等待交付的波音飛機，並要求航企停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。同時，針對目前租用波音飛機的境內航企可能面臨的額外關稅負擔，有關部門正研究支持方案。

4. 美國白宮網站最新發布一份事實清單（fact sheet），指中國進口商品面臨的關稅最高可達245%（up to a 245% tariff）。內媒《第一財經》引述專家解讀指，該245%並非美國將再對中國加徵的新稅率，而是目前中國某種對美出口商品面臨的最高關稅可達到245%。美國《紐約時報》亦製作了一份圖表，顯示經過前任及現任美國政府多輪加徵後，美國對中國不同進口商品徵收的稅率有相當大差距，其中「注射劑和針頭」的稅率就高達245%；其次是鋰離子電池173%、魷魚170%、毛衣169%等。

5. 國家主席習近平昨從越南轉抵馬來西亞展開國事訪問。馬來西亞最高元首易卜拉欣今日上午在國家王宮廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式，之後兩人舉行會見。習近平表示，中方支持馬來西亞擔任東盟輪值主席國工作，願同馬方一道落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動全球南方聯合自強、共同發展，為地區和世界提供更多確定性和正能量。

6. 再有機構下調對中國今年GDP增長預測。澳新銀行將中國今年經濟增長預測由4.8%降至4.2%，並把明年增長預測由4.5%降至4.3%，指因美國關稅構成外部衝擊，儘管第一季開局強勁，但關稅不確定性將直接打擊第二季表現。澳新銀行並指，中國通常4月底召開的中央政治局會議可能令人失望，迄今為止，沒有跡象表明中國將對關稅升級採取任何強有力的政策回應。

7. 國家統計局今日公布2025年3月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第五個月縮窄至4.5%；環比持平，上月環比下降0.1%。經測算，3月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有24個（上月18個）；下跌41個（上月45個）；持平的有五個（上月七個）。

8. 華為與上汽集團今日在鴻蒙智行新品發布會上正式發布「尚界」品牌，為鴻蒙智行的第五界。尚界首期投入60億元，打造超5000人專屬團隊及專屬超級工廠。首款車型將於今年秋天正式上市。此外，問界M8在發布會上正式發布，共有問界M8 Max、問界M8 Max+、問界M8 Ultra三個版本，以及大五座、享六座兩種布局，售價介乎35.98萬元-44.98萬元，將於4月20日（周日）開啟交付。問界M8已自3月6日開始預售，預售價36.8萬元起。

撰文：經濟通中國組

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