神州經脈 | 中國大手增持美債，滬指八連升，黃仁勳獲邀訪京

A股連升八個交易日，惟貿易戰背景下，市場略顯觀望，滬指升幅逐漸收窄、兩市成交量亦進一步下降。今日（17日）滬綜指收升0.13%，收報3280.34點，深成指則跌0.16%，創業板揚0.09%。滬深全天成交9995億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1124億元或一成，個股漲多跌少，兩市超2900隻個股上漲。有券商分析，指數在上周大幅下跌後已經連漲多日，當前繼續向上收復缺口失地，但從上漲斜率來看已經出現持續走緩的跡象，攀升到3300點位置或存較大壓力。

英偉達CEO黃仁勳應中國貿促會邀請，今日再次到訪北京。（玉淵譚天微博圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2980，較上個交易日4時30分收盤價升199點子，止兩連跌，創4月20日以來逾兩周新高，全日在7.2930至7.3140之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2085，為4月9日以來逾一周新高，較上個交易日升48點子，升幅為3月17日來最大，和市場預測偏離收窄至千點以內。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今日上午結束為期3天的馬來西亞國事訪問後，轉抵柬埔寨展開為期2天的國事訪問。習近平發表書面講話稱，中柬關係始終堅如磐石，中方視柬埔寨為周邊外交重點方向，期待同西哈莫尼國王等會見會談，共謀發展，不斷充實中柬「鑽石六邊」合作架構。而在大馬訪問期間，習近平會見了最高元首易卜拉欣，並與總理安瓦爾舉行會談。中馬發表聯合聲明指，雙方一致同意構建高水平戰略性中馬命運共同體，又重申踐行真正的多邊主義，反對肆意加徵關稅等單邊貿易限制。

2. 英偉達CEO黃仁勳應中國貿促會邀請，在時隔3個月後今日再次到訪北京，並與貿促會會長任鴻斌會談。黃仁勳在會談中表示，中國是英偉達非常重要的市場，希望繼續與中國合作。英偉達本周二透露，收到美國政府通知，向中國出口H20晶片將需申請許可證，預計將令公司於本財季面臨約55億美元的相關損失。超微(AMD)亦宣布其針對中國市場的MI308受出口管制，預計公司將承擔8億美元相關費用。

3. 對於美國總統特朗普周二（15日）發表聲明，再次呼籲中國主動向他拋出橄欖枝，商務部新聞發言人何咏前表示，中國商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通，並強調中方立場一直很明確，對於美方進行經貿領域磋商持開放態度。何咏前指，單邊加徵關稅措施完全由美方發起，解鈴還需繫鈴人，敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。

4. 國家統計局發布3月份分年齡組失業率數據。3月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.5%，上月為16.9%創四個月高點；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，上月則創下自2023年12月有記錄以來的最高水平7.3%；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率亦回落至4.1%。

5. 美國財政部公布，中國2月份持有的美國國債規模增加235億美元，大於1月增持的18億美元規模，持倉規模增至7843億美元，為去年1月以來最高。至於持有美國國債最多的最大海外持有國日本，2月再增持466億美元，同樣大於1月增持195億美元的規模，持有量增至11259億美元。英國2月增持101億美元美國國債至7503億美元，持倉規模位列第三。

6. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計顯示，3月人民幣國際支付佔比從2月的4.33%下滑至4.13%，但仍連續五個月穩居全球第四大活躍貨幣。美元繼續是全球最活躍貨幣，3月國際支付份額由48.95%升至49.08%；第二位歐元則由22.25%降至21.93%；第三位英鎊亦由6.89%降至6.64%。第五位日圓的國際支付份額則由3.68%提升至3.87%。

7. 受美國關稅影響，中國跨境電商平台Temu及SHEIN分別宣布，將於4月25日(下周五)起對美國客戶調高貨品支付價格，鼓勵客戶「趁現在價格還沒漲，趕快下單」。另外，據第三方數據機構統計，目前淘寶已在16個國家App下載榜排第一，在123個國家排名前十，大量海外消費者湧入淘寶。據報這是因為中國商家在TikTok致力宣傳，標榜歐洲工藝的奢侈品實為中國製造，海外消費者為尋找「平價替代品」而湧入淘寶、敦煌網、SHEIN等中國跨境電商平台。

8. 據海關總署廣東分署統計，今年一季度，廣東外貿進出口2.14萬億元，較去年同期增長4.2%，增速高於全國2.9個百分點。其中，出口1.34萬億元，增長1.4%；進口7981.5億元，增長9.3%。一季度進出口、出口、進口規模均創歷史同期新高。另據海關總署廣東分署統計，今年一季度，粵港澳大灣區內地9市外貿進出口實現開門紅，規模達2.06萬億元，增長4.7%。佔廣東整體進出口總值提升至96.2%。

撰文：經濟通中國組

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