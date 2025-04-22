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京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

22/04/2025

　　因大風而延期一周，北京亦莊舉辦的全球首個人形機器人半程馬拉松終於在4月19日南海子公園起跑。20支人形機器人賽隊與9000餘名人類選手共同完成21.0975公里的比賽。小記有幸抽籤成功，得到這次「人機共跑」的機會。這次半馬比賽，人類冠軍可以說完全被機器人冠軍搶過風頭。

 

換三次電比預期快30分鐘，天工Ultra奪冠

 

　　比賽的冠軍毫不意外的由亦莊馬拉松的「老選手」--北京人形機器人創新中心研制的「天工Ultra」奪得。天工Ultra第一個在起跑點出發，一直保持著絕對領先的優勢，最終以2小時40分42秒的成績率先衝過終點線。松延動力的小頑童隊N2機器人，以3小時37分秒完成比賽，成為亞軍。季軍則是來自上海卓益得機器人的行者二號隊，總用時4小時25分56秒。

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一完賽衝線，天工奪得冠軍

天工Ultra以2小時40分，毫無懸念奪得冠軍。（官方圖片）

 

　　這次參賽共有20支人形機器人隊伍，最終7支機器人隊伍衝過終點，6支隊伍得到完賽獎，完賽機器人數約三分之一。奪冠的「天工Ultra」身高約1.8米，是身材最高的選手之一，體重約55公斤，跑步的時速最高能達到每小時12公里，比一般人跑步更快。比賽中，天工保持著每5公里換一次電池的頻率，中間換了3次電池。工作人員表示，天工的成績比預期快30分鐘。

 

　　北京人形機器人創新中心有限公司成立於2023年11月，北京小米機器人技術有限公司、北京優必選智能機器人有限公司、北京京城機電產業投資有限公司、北京亦莊機器人科技產業發展有限公司共同持股。小米和優必選均持股28.57%。天工主力研發人員由優必選派出，優必選向創新中心開放了300多項專利，助力快速研發「天工」。

 

松延動力「小頑童」奪亞軍，27歲董事長現場打廣告

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

松延動力的「小頑童」隊得到亞軍，跑姿穩健。（官方圖片）

 

　　獲得第二名的松延動力總部位於北京昌平，公司採用「多機作戰」戰略，組建了「小頑童」和「旋風小子」兩支隊伍，參賽機器人均為公司今年3月份最新發布的機器人N2，最終「小頑童」奪得亞軍，「旋風小子」得到第4名。

 

　　1998年出生、今年27歲的松延動力董事長姜哲源在終點看著自家機器人衝線非常激動。他頭綁「必勝」紅帶子，現場打了一波廣告：「5000元（人民幣．下同）定金現場鎖單，價格三萬九千九，買不了吃虧，買不了上當。買完出租4天就能立刻回本。」N2除了會跑步還能做後空翻高難度動作。松延動力成立於2023年9月，成立不到兩年已累計完成五輪融資，投資方包括金沙江創投、英諾天使基金等知名機構。

 

機器人也有「馬拉松精神」，摔倒再跑

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

有的機器人以風力發動，出發沒多久就失控撞倒。（官方圖片）

 

　　參賽機器人的形態各異。有身高180cm的高大型選手，外型走酷帥路線，也有身高只有75cm的「小童選手」，走呆萌可愛路線。「他們」有的穿了上衣、有的戴上了戶外防曬帽、有的穿上了跑鞋。除了外形差異，不同公司研發的機器人跑步姿態也大異，有的重心較高，小腿質量較輕，像是天工和行者二號，可以擺臂大幅奔跑。有的比較矮，像是N2，上半身很穩，主要靠2條腿邁開大步奔跑。有的高步頻小跑，也有的不擺臂，穩步走路前進。

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

被認為是參賽之中最可愛的機器人，其背後團隊是北京科技職業學院。（官方圖片）

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

有機器人帶上黑色帽子，被認為是跑馬拉松最懂防曬的機器人。（官方圖片）

 

　　加上，機器人的表現並沒有大家想像中那麼好，比人類冠軍1小時02分慢了1倍以上，宕機、摔跤、掉零件更是家常便飯。N2機器人摔得腦袋掉在地上亂滾，用萬能的胶帶纏一纏後繼續跑，被封為最有「馬拉松精神」的機器人，永不言棄。有一些機器人直接摔倒在起跑線上，有的能站起來繼續跑，有的起跑幾十米就摔得膝蓋保護殼碎裂一地。連冠軍天工都在17公里處摔倒了一次，經過緊急維修後繼續跑到終點。

 

機器人G1出現在賽場，宇樹澄清沒參賽

 

　　摔在起跑線上的據報還包括宇樹科技的G1機器人，不過，宇樹在賽後急急澄清，因為忙於準備人形機器人的格鬥直播，未有參賽，稱「這次馬拉松比賽，也有好幾個獨立的團隊使用我們的機器人，客戶用他們自己的算法參與了比賽，不同人操作或開發情況下，機器人的表現差別很大，請大家不要誤解。」

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

宇樹的機器人G1倒在起跑線上，站起來後繼續參賽。（官方圖片）

 

　　在此次比賽之前，不少人擔憂，機器人既能跑馬拉松，又會跳舞、後空翻、打太極，人類工作會不會很快被機器人全面取代？當現場的畫面在社交平台上刷屏之後，大家都放心了很多，起碼目前還不會被替代，反而催生了新崗位。首先一個機器人標配是兩人一起陪跑，一個是領跑員負責指路，一個是手拿搖控器操控的工程師。中間還需要要維修、換電池、換機器人，一個機器人需要一隊人護駕。

 

京城近觀 ｜ 機器人跑半馬，三分一過終點，天工奪得冠軍

唯一以女性姿態參賽的機器人，奪得最佳人氣獎。（官方圖片）

 

　　機器人為什麼要跑馬拉松？跑步考驗機器人的核心算法與小腦開發。避障、判斷路面情況等功能。馬拉松則是考驗耐力，包括電池、硬件的在現實場景中的極限測試。賽道橫跨多種複雜地形，對參賽機器人的續航能力、運動控制和環境適應能力都是嚴峻考驗。當前，長距離奔跑對於人形機器人仍是不小挑戰，參賽即勝利，完賽即成功。機器人前進的每一小步，都是科技進步的一大步。

 

擴文：經濟通駐京記者黃燕明

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