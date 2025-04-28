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神州經脈 | 增量政策料6月底前推出，外交部重申中美元首未通話

28/04/2025

　　A股市場今日（28日）全日調整，三大指數小幅收跌。滬綜指收跌0.2%，連跌兩日，報3288.41點，深成指跌0.62%，創業板指跌0.65%。滬深兩市全天成交1.06萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少571億元或5%。

 

神州經脈 | 增量政策料6月底前推出，外交部重申中美元首未通話

中國商務部表示，將對受關稅影響較大的企業推動「三增三減」。圖為正在舉行的第137屆廣交會現場。（AP圖片）

　　

　　近期中美關稅戰似有緩和跡象，但是當前缺乏實質性利好，匯價難以擺脫區間震盪模式。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2995，較上個交易日4時30分收盤價跌163點子，止三連升，創4月22日以來近一周新低，全日在7.2888至7.3011之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2043，較上個交易日升23點子，三連升，創4月8日以來近三周新高，與市場預測偏離收窄至不足800點。

 

今日新聞精選

 

1. 上周中央政治局會議明確提出著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期「四穩」表述，今天國新辦舉行新聞發布會，由發改委等四部門解釋穩經濟穩就業部署。其中人行表示將適時降準降息，堅決防範匯率超調風險；創設新的結構性貨幣政策工具，研究豐富政策工具箱，適時推出增量政策。人行又稱，將精準加力穩外貿，指導金融機構對外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業，不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求。

 

2. 國新辦發布會上，商務部表示對受到關稅影響較大的企業推動「三增三減」。「三增」就是政府增加財政資金投入，金融機構增加信貸支持，保險機構增加內貿險支持，「三減」就是推動減免困難企業的房屋租金、展位費、流量費，降低外貿企業內銷成本。另外，央視旗下「玉淵譚天」發文解讀發布會指，「一些增量政策將在6月底前推出」，又稱「無論美關稅如何出牌中國都有準備」。

 

3. 美國對等關稅下，中國料減少美國飼料糧、能源等進口，國家發改委副主任趙辰昕在國新辦發布會上回應稱，不會有甚麼影響。他指出，2024年來自美國的高粱、玉米、大豆等糧食進口量佔國內糧食消費量比重很低，而且基本都是飼料糧。這些品種可替代性比較大，國際市場供應很充足，同時國內糧食儲備資源也很充足。中國即使不採購美國的飼料糧和油料，對中國糧食供應也不會有甚麼影響。

 

4. 美國總統特朗普接受《時代》雜誌專訪時稱，與中國國家主席習近平通過電話，《路透》報道指，中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應稱，中美兩國元首近期未通話。他並重申，中美未就關稅問題進行磋商或談判。特朗普在上周五（25日）發表的採訪中聲稱正在與中國進行關稅談判，此前中方已經多次回應兩國未進行談判，敦促「美方不要混淆視聽」。

 

5. 央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日在微博發帖指，根據美國農業部數據，近期中國對美國豬肉、大豆採購數量銳減，與此同時，寧波舟山港老塘山作業區近期每天多艘巴西大豆船停靠。「玉淵譚天」稱，據其獨家了解，4月預計有約40艘次巴西大豆船停靠舟山港舟山港域，相比去年4月份的27艘次同比增長48%，同時該港域4月份巴西大豆減載量將達70萬噸，相比去年同期的減載量53萬噸，同比增長32%。

 

6. 中國貿促會今日在其新聞發布會上表示，為深入了解外貿企業受美加徵關稅影響，有針對性地為企業做好貿易促進服務，近期中國貿促會面向全國1100餘家外貿企業開展問卷調查。調查結果顯示，有近50%的外貿企業表示將減少對美業務，同時有75.3%的企業計劃拓展新興市場彌補對美出口減少份額。

 

7. 國家移民管理局預測，今年五一假期全國口岸日均出入境人員將達215萬人次，較去年同期增長27%。隨著港澳與內地「雙向奔赴」的假日流動成為常態，加之五一期間粵港澳三地將舉辦多場大型活動，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多，其中深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人員預計將分別達到25萬、22萬、15萬、10萬、10萬人次。

 

8. 中國黃金協會今日發布數據顯示，2025年一季度，國內黃金ETF持倉增長23.47噸，較2024年一季度增倉5.49噸同比增長327.73%。至3月底，國內黃金ETF持有量為138.21噸。數據又顯示，2025年一季度，國內原料產金87.243噸，同比增長1.49%；同期中國黃金消費量290.492噸，同比下降5.96%，其中黃金首飾134.531噸，同比下降26.85%；金條及金幣138.018噸，同比增長29.81%；工業及其他用金17.943噸，同比下降3.84%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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