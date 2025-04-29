神州經脈 | 習近平考察上海促科技創新，限韓令傳鬆動，人幣大升

內地五一假期將至，A股5月1日至5日休市，避險觀望情緒有所升溫，節前市場呈縮量盤整。滬綜指今日（29日）收跌0.05%，報3286.65點，深成指跌0.05%，創業板指跌0.13%。成交續減，滬深兩市全日成交額1.02萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回落343億元或3%。電力及石油板塊跌幅居前。

國家主席習近平今日上午去到位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區調研。圖為模速空間內部。（央視截圖）

美元指數表現疲軟，加上中國五一假期前套息交易策略帶來的止損美元賣盤增多，助力人民幣反彈。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2653，較上個交易日4時30分收盤價大升342點子，創4月1日以來四周新高，全日在7.2590至7.2894之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2029，較上個交易日升14點子，四連升，創4月7日以來逾三周新高，與市場預測偏離進一步收窄至約750點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今日在上海考察，去到位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區調研。習近平指，上海承擔著建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智能產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智能發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。

2. 國家主席習近平今日上午在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞芙，指「大金磚合作」已經邁入高質量發展階段，新開發銀行也要開啟高質量發展的第二個「金色十年」，並強調新開發銀行要踐行初心，緊貼全球南方發展需求，提供更多高質量、低成本、可持續的基礎設施融資。

3. 中國外交部微信公眾號發布中英雙語《不跪》視頻，對於中方想藉此傳遞甚麼信息的提問，外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，希望這條視頻能夠幫助各方更好地理解中方的立場。至於美國財長貝森特認為關稅戰升級的責任在中方，郭嘉昆強調，這場關稅戰是美方發起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話。

4. 比亞迪今日在微信公眾號發文宣布，柬埔寨第一個新能源汽車生產基地--比亞迪柬埔寨乘用車工廠當地時間4月28日在西哈努克舉辦奠基儀式。比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮表示，比亞迪柬埔寨乘用車工廠將聚焦新能源車生產，年產能達1萬輛，並將於第四季度投產。

5. 屬於西安國資的幸福航空財困停航，內媒引述消息指，幸福航空5月5日之前的航班已被全部取消。有幸福航空員工透露，公司並沒有自己的飛機，所運營的飛機都是租賃而來，「幸福航空在運營的只有2架飛機，但員工卻接近1000人，人機比遠超行業平均水平」。江蘇廣電總台旗下新媒體《荔枝新聞》亦引述多名幸福航空員工指，已經9個月沒拿到工資，社保、公積金亦很久沒交，只能自己找兼職養家糊口--飛行員送外賣、做家教，空姐賣爆米花，安全員跑滴滴等。

6. 阿里巴巴29日凌晨開源新一代通義千問模型Qwen3（簡稱「千問3」）後，上下游供應鏈連夜進行適配和調用，據內媒指，英偉達、高通、聯發科、AMD等多家頭部芯片廠商已成功適配千問3，在不同硬件平台和軟件棧上的推理效率均顯著提升，可滿足移動終端和數據中心場景的AI推理需求。據介紹，在AIME、LiveCodeBench等權威數學和代碼評測集上，千問3全面超越DeepSeek-R1、OpenAl-o1等國內外領先模型，登頂全球最強開源模型王座。

7. 國家發展改革委表示，今年以來全國消費品以舊換新市場需求十分旺盛，多數地區首批補貼資金使用比例已達到較高水平。近日，國家發展改革委已印發通知，會同財政部及時向地方追加下達今年第二批810億元人民幣超長期特別國債資金，繼續大力支持消費品以舊換新。另外，財政部擬於5月9日（下周五）第一次續發30年期超長期特別國債，競爭性招標面值總額710億元，票面利率與之前發行的同期國債相同，為1.88%。

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇