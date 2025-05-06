  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

神州經脈 | 五一丁財旺，中歐互撤制裁，滬指返三千三，人幣大漲

06/05/2025

　　內地五一假期結束，滬深股市復市5月開門紅，滬綜指今日（6日）高開高走，收市升1.13%，報3316.11點，是4月3日以來收市重上及企穩三千三，深成指則升1.8%，創業板指大升1.97%。兩市成交錄1.34萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增14%。稀土、華為概念板塊升幅領先，銀行及石油板塊下跌拖後腿。

 

神州經脈 | 五一丁財旺，中歐互撤制裁，滬指返三千三，人幣大漲

五一假期期間，山西太原植物園遊人如鯽，60米長的網紅星空電梯也擠滿人。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2169，較上個交易日4時30分收盤價升463點子，三連升，創2024年11月11日以來近半年新高，全日在7.2105至7.2398之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2008，較上個交易日升6點子，六連升，創4月7日以來一個月新高，與市場預測偏離仍有510點。

 

今日新聞精選

 

1. 數據顯示，假期5天全國國內出遊3.14億人次、同比增6.4%，國內遊客出遊總花費1802.69億元、同比增8%。《路透》根據官方數據計算，為期5天的五一假期，人均消費僅增1.5%，達到574.1元，低於2019年疫情爆發前的人均支出603.4元。數據又顯示，五一假期內地重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升6.3%。

 

2. 財新最新公布的4月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.7，低於3月1.2個百分點，在擴張區間降至2024年10月以來新低。此前公布的4月財新中國製造業PMI走低0.8個百分點至50.4，為2月來最低。兩大行業景氣度雙降，當月綜合PMI產出指數下滑0.7個百分點至51.1，顯示國內企業生產經營活動擴張步伐放緩。

 

3. 對於有報道指中方已同歐洲議會相互取消交往限制，中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應稱，過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。

 

4. 據《路透》引述調研機構Sensor Tower的數據顯示，從中國發貨的SHEIN（希音）和拼多多旗下電商平台Temu，4月份增加在歐洲的數字廣告支出，以應對美國5月2日結束中國小額包裹關稅豁免，將業務從美國轉移。SHEIN在法國和英國的廣告支出按月增長35%，Temu支出分別增長40%和20%。按年相比，SHEIN在法國的廣告支出增加45%，在英國增加100%；Temu在英國的廣告支出增加20%，在法國增加115%。

 

5. 據彭博知名科技記者馬克．古爾曼（Mark Gurman）預計，iOS18.6將首次在中國大陸啟用部分蘋果AI功能，而這將由阿里和百度提供技術支持。具體來看，百度的文心一言大模型將作為國行版蘋果AI的核心雲端智能引擎。同時，阿里將為蘋果提供審查引擎，對AI生成內容進行本地合規審核。

 

6. 華為開發者大會HDC．2025定檔6月20-22日召開，華為邀請函顯示，這次大會可深度體驗HarmonyOS最新版本設計，鴻蒙PC版也可能亮相。另外，據英國《金融時報》報道，華為正在深圳興建先進芯片生產線，或生產自家用於智能手機與昇騰人工智能處理器的7納米芯片，以降低中國對外國技術的依賴。

 

7. 據外電報道，寧德時代正在尋求10億美元貸款，以支持其在印尼的業務擴張。印尼擁有豐富的鎳資源，是電池製造的重要原材料，這筆資金可能用於加強當地的電池生產能力，並進一步鞏固寧德時代在全球新能源市場的地位。此外，寧德時代周二開始評估投資者對其香港招股的認購意向。

 

8. 截至5月5日20時，淘寶閃購當日訂單已突破1000萬單，距淘寶閃購業務正式上線才6天。此外，淘寶閃購宣布聯合餓了麼向消費者免單送出1億杯奶茶、咖啡等茶飲，今早8時起開放領取「免單卡」和「請客卡」。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,818.81

最大成交額股票

深302132

中航成飛 #

--

最大成交額股票

滬511880

銀華日利

100.491

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 11.080
  • 09999 網易－Ｓ
  • 155.200
  • 02481 慧居科技
  • 2.270
  • 09985 衛龍美味
  • 15.000
  • 02828 恒生中國企業
  • 84.640
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 22.050
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.290
  • 目標︰$10.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 155.200
  • 目標︰$160.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.400
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.040
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.400
  • 03988 中國銀行
  • 4.450
  • 03896 金山雲
  • 7.350
  • 00005 滙豐控股
  • 86.000
  • 03680 瑞和數智
  • 0.680
報章貼士
  • 03896 金山雲
  • 7.350
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 6.550
  • 目標︰$7.20
  • 06881 中國銀河
  • 7.330
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2025 09:04  【關稅戰】韓國4月外儲4046.7億美元，跌至近5年最低水平

08/05/2025 09:01  《盤前攻略》聯儲局聲明偏鷹美股照升，中美會晤前港股先回吐更好

08/05/2025 08:47  【開市Ｇｏ】美聯儲按兵不動，美擬撤AI晶片出口限制，關注吉利

08/05/2025 07:50  《國金頭條》聯儲局連續第三次拒絕減息，美股升勢受阻

08/05/2025 07:54  【美國議息】鮑威爾：不急於調整利率，關稅或加劇通脹和失業風險

08/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７８﹒６６億元，買建行沽騰訊

08/05/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】摩通削藥明生物目標逾一成，高盛微降四大行目標

07/05/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７５７７，隔夜拆息較上日跌至０﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 吉利汽車公布溢價接近14%建議私有化極氪並在美國退市新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 美聯儲按兵不動，美擬撤AI晶片出口限制，關注吉利新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 聯儲局連續第三次拒絕減息，美股升勢受阻新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《魷魚遊戲3》來到生死對決，李政宰要瞓棺材？6月27日以扭蛋決定玩家命運
人氣文章

生財有道

高息定存 | 拆息續跌，單日至少9銀行減存息，部分全線跌穿3厘
人氣文章

Foodie What’s On

母親節2025｜半島酒店歎意式雪糕朱古力火鍋、香薰石體驗　粉紫香芋麻糬蛋糕
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

金像獎2025｜與資深電影人林均乘博士的一場賽後對談：香港動作電影仍能衝出國際
人氣文章

ChatENT．月巴氏

一段黑箱日誌，記一個找回希望的女子
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

台北冠軍牛肉麵限時登陸香港！澳洲草飼牛骨慢熬30小時黃金湯底，青花椒變奏版麻香馥郁、鐵人麻辣湯底惹味有驚喜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
研究指出：每日15分鐘運動與兩種營養有助抗衰老，專家建議每周食兩次魚
人氣文章
烏髮養生 │每日梳頭100下促進陽氣升發，何首烏烏髮湯，養肝腎補精血助生髮
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 09:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 09:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 09:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2025 09:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章今日焦點股08/05/2025
今日焦點股 | 吉利汽車公布溢價接近14%建議私有化極氪並在美國退市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮...

07/05/2025 13:41

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處