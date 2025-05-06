神州經脈 | 五一丁財旺，中歐互撤制裁，滬指返三千三，人幣大漲

內地五一假期結束，滬深股市復市5月開門紅，滬綜指今日（6日）高開高走，收市升1.13%，報3316.11點，是4月3日以來收市重上及企穩三千三，深成指則升1.8%，創業板指大升1.97%。兩市成交錄1.34萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增14%。稀土、華為概念板塊升幅領先，銀行及石油板塊下跌拖後腿。

五一假期期間，山西太原植物園遊人如鯽，60米長的網紅星空電梯也擠滿人。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2169，較上個交易日4時30分收盤價升463點子，三連升，創2024年11月11日以來近半年新高，全日在7.2105至7.2398之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2008，較上個交易日升6點子，六連升，創4月7日以來一個月新高，與市場預測偏離仍有510點。

今日新聞精選

1. 數據顯示，假期5天全國國內出遊3.14億人次、同比增6.4%，國內遊客出遊總花費1802.69億元、同比增8%。《路透》根據官方數據計算，為期5天的五一假期，人均消費僅增1.5%，達到574.1元，低於2019年疫情爆發前的人均支出603.4元。數據又顯示，五一假期內地重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升6.3%。

2. 財新最新公布的4月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.7，低於3月1.2個百分點，在擴張區間降至2024年10月以來新低。此前公布的4月財新中國製造業PMI走低0.8個百分點至50.4，為2月來最低。兩大行業景氣度雙降，當月綜合PMI產出指數下滑0.7個百分點至51.1，顯示國內企業生產經營活動擴張步伐放緩。

3. 對於有報道指中方已同歐洲議會相互取消交往限制，中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上回應稱，過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。當前形勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制。

4. 據《路透》引述調研機構Sensor Tower的數據顯示，從中國發貨的SHEIN（希音）和拼多多旗下電商平台Temu，4月份增加在歐洲的數字廣告支出，以應對美國5月2日結束中國小額包裹關稅豁免，將業務從美國轉移。SHEIN在法國和英國的廣告支出按月增長35%，Temu支出分別增長40%和20%。按年相比，SHEIN在法國的廣告支出增加45%，在英國增加100%；Temu在英國的廣告支出增加20%，在法國增加115%。

5. 據彭博知名科技記者馬克．古爾曼（Mark Gurman）預計，iOS18.6將首次在中國大陸啟用部分蘋果AI功能，而這將由阿里和百度提供技術支持。具體來看，百度的文心一言大模型將作為國行版蘋果AI的核心雲端智能引擎。同時，阿里將為蘋果提供審查引擎，對AI生成內容進行本地合規審核。

6. 華為開發者大會HDC．2025定檔6月20-22日召開，華為邀請函顯示，這次大會可深度體驗HarmonyOS最新版本設計，鴻蒙PC版也可能亮相。另外，據英國《金融時報》報道，華為正在深圳興建先進芯片生產線，或生產自家用於智能手機與昇騰人工智能處理器的7納米芯片，以降低中國對外國技術的依賴。

7. 據外電報道，寧德時代正在尋求10億美元貸款，以支持其在印尼的業務擴張。印尼擁有豐富的鎳資源，是電池製造的重要原材料，這筆資金可能用於加強當地的電池生產能力，並進一步鞏固寧德時代在全球新能源市場的地位。此外，寧德時代周二開始評估投資者對其香港招股的認購意向。

8. 截至5月5日20時，淘寶閃購當日訂單已突破1000萬單，距淘寶閃購業務正式上線才6天。此外，淘寶閃購宣布聯合餓了麼向消費者免單送出1億杯奶茶、咖啡等茶飲，今早8時起開放領取「免單卡」和「請客卡」。

撰文：經濟通中國組

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