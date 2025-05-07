傾力救市｜人行十項政策：降準降息，創設科創債券風險分擔工具

國務院新聞辦公室今日上午9時舉行新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。中國人民銀行行長潘功勝、金融監督管理總局局長李雲澤及中國證監會主席吳清出席。

（左二起）人行行長潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清在記者會上介紹金融政策支持穩市場穩預期有關情況。（網絡圖片）

潘功勝在會上宣布，為貫徹4月25日中央政治局會議精神，進一步實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動經濟高質量發展，人行將加大宏觀調控強度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有三類十項政策，除了降準0.5個百分點、降息0.1個百分點之外，還包括將互換便利和股票回購增持再貸款額度合併使用，總額度8000億元(人民幣．下同)，以及創設科技創新債券風險分擔工具等。

人行隨後在網站宣布，自2025年5月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率5個百分點。此外，從2025年5月8日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.50%調整為1.40%。

人行宣布自5月15日起降準0.5個百分點、5月8日起降息0.1個百分點。（AP圖片）

三類十項政策如下：

一是數量型政策，通過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。

二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，同時調降公積金貸款利率。

三是結構型政策，創設並加力實施結構性貨幣政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域。

汽車金融公司、金融租賃公司存準率從5%降至0

第一，降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元。

第二，完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降至0%。

第三，下調政策利率0.1個百分點，即公開市場7天期逆回購操作利率從目前的1.5%調降至1.4%，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）同步下行約0.1個百分點。

個人住房公積金貸款利率下調0.25個百分點

第四，下調結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、支農支小再貸款利率，均從目前的1.75%降至1.5%；抵押補充貸款（PSL）利率從目前的2.25%降至2%。

入行宣布降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。（AP圖片）

第五，降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整；預計每年將節省居民公積金貸款利息超過200億元，有利於支持居民家庭的剛性住房需求，有助於房地產市場止跌企穩。

科技創新和技術改造再貸款額度增加3000億元

第六，增加3000億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元增加至8000億元，持續支持「兩新」政策實施。

第七，設立5000億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持。

第八，增加支農支小再貸款額度3000億元，與調降相關工具利率的政策形成協同效應，支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。

創設科技創新債券風險分擔工具，人行提供低成本再貸款資金

第九，優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利5000億元和股票回購增持再貸款3000億元額度合併使用，總額度8000億元。

人行宣布創設科技創新債券風險分擔工具，為科創企業等發行科創債券融資提供支持。圖為五一期間在四川成都一景區表演舞獅的機械狗。（AP圖片）

第十，創設科技創新債券風險分擔工具，人行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支持。

潘功勝表示，上述三類十項具體政策措施，將在人民銀行網站上逐步公開並實施。

住房公積金貸款利率下調，30年期100萬貸款月供可省132元

對於個人住房公積金貸款利率降低0.25個百分點，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。有內媒計算，如以公積金貸款額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次公積金首套房貸利率降低後，每月月供減少約132元，累積30年月供減少4.76萬元。

撰文：經濟通中國組

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